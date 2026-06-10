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ईरान ने गिराया अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर, ट्रंप ने तेहरान पर बरसाए बम; मिडिल ईस्ट पर फिर मंडराया युद्ध का खतरा

US Iran War: ईरान द्वारा अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराए जाने के बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बेहद बढ़ गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर अमेरिकी सेना ने तेहरान समेत ईरान के कई इलाकों पर हवाई हमले शुरू कर दिए. अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इसे आत्मरक्षा में उठाया गया कदम बताया है.

Written ByTauseef Alam
Published: Jun 10, 2026, 07:33 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 07:33 AM IST
ईरान ने गिराया अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर, ट्रंप ने तेहरान पर बरसाए बम; मिडिल ईस्ट पर फिर मंडराया युद्ध का खतरा

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मौजूदा वक्त में Zee Media में Sub Editor के पद पर कार्यरत हैं. 

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ईरान ने गिराया अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर, ट्रंप ने तेहरान पर बरसाए बम
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