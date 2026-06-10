राज्य चुनें
US Iran War: मिडिल ईस्ट में एक बार फिर युद्ध भड़क गया है. अमेरिका और ईरान के बीच पिछले दो महीनों से चल रहा नाजुक युद्धविराम अब टूटने की कगार पर पहुंच गया है. ईरान ने अमेरिका के अत्याधुनिक अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर को मार गिराया. इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सख्त रुख अपना लिया है. इसके बाद अमेरिकी सेना ने 9 जून को ईरान पर नए हवाई हमले शुरू कर दिए. दोनों तरफ से भीषण हमला फिर शुरू हो गया है.
अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि यह हमला आत्मरक्षा में किया गया है. सेंटकॉम के मुताबिक, राष्ट्रपति ट्रंप के निर्देश पर अमेरिकी सेना ने शाम 5 बजे के आसपास ईरान के खिलाफ जवाबी सैन्य कार्रवाई शुरू की. अमेरिका का कहना है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ऊपर नियमित गश्त कर रहे अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया, जिसके बाद यह कदम उठाया गया. रॉयटर्स के मुताबिक, एक अमेरिकी अधिकारी ने दावा किया कि हेलीकॉप्टर पर ईरान के आत्मघाती ड्रोन ने हमला किया था, जिससे वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया. हालांकि अमेरिकी सेना ने यह भी बताया कि हेलीकॉप्टर में मौजूद दोनों पायलटों को एक समुद्री ड्रोन की मदद से सुरक्षित बचा लिया गया और उनकी हालत स्थिर है. इसे इतिहास में पहली बार किसी सी-ड्रोन द्वारा इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन के तौर पर देखा जा रहा है.
अमेरिका के हमले में ईरान का कितना हुआ नुकसान
अमेरिकी हमलों के बाद ईरान के कई इलाकों में भारी धमाकों की आवाजें सुनी गईं. ईरानी समाचार एजेंसियों मेहर और फार्स के मुताबिक, हॉरमोजगान प्रांत के कूहेस्ताक, सिरीक, मीनाब और बंदर अब्बास जैसे रणनीतिक इलाकों में विस्फोट हुए. लेकिन इन हमलों से हुए नुकसान की पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है. तनाव बढ़ने के बाद ईरान की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया आई है. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अमेरिकी सीमा से हजारों किलोमीटर दूर है और इस क्षेत्र में विदेशी सैन्य मौजूदगी खुद अस्थिरता की बड़ी वजह है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि इस इलाके में मौजूद विदेशी सेनाएं किसी भी समय हादसे या क्रॉसफायर का शिकार हो सकती हैं.
ईरान के उप-विदेश मंत्री की सफाई
वहीं ईरान के उप-विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने अल जजीरा से बातचीत में कहा कि अमेरिकी हेलीकॉप्टर को जानबूझकर निशाना नहीं बनाया गया था. उन्होंने इसे “दुर्भाग्यपूर्ण घटना” बताया और हालात को और ज्यादा न बिगाड़ने की अपील की. कुछ दिन पहले ही ईरान और इजरायल के बीच भी तनाव बढ़ा था. दोनों देशों ने युद्धविराम लागू होने के बाद पहली बार एक-दूसरे पर सीधे हमले किए थे. अब अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती सैन्य कार्रवाई ने पूरे पश्चिम एशिया को फिर एक बड़े युद्ध के खतरे के सामने खड़ा कर दिया है.