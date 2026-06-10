अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि यह हमला आत्मरक्षा में किया गया है. सेंटकॉम के मुताबिक, राष्ट्रपति ट्रंप के निर्देश पर अमेरिकी सेना ने शाम 5 बजे के आसपास ईरान के खिलाफ जवाबी सैन्य कार्रवाई शुरू की. अमेरिका का कहना है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ऊपर नियमित गश्त कर रहे अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया, जिसके बाद यह कदम उठाया गया. रॉयटर्स के मुताबिक, एक अमेरिकी अधिकारी ने दावा किया कि हेलीकॉप्टर पर ईरान के आत्मघाती ड्रोन ने हमला किया था, जिससे वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया. हालांकि अमेरिकी सेना ने यह भी बताया कि हेलीकॉप्टर में मौजूद दोनों पायलटों को एक समुद्री ड्रोन की मदद से सुरक्षित बचा लिया गया और उनकी हालत स्थिर है. इसे इतिहास में पहली बार किसी सी-ड्रोन द्वारा इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन के तौर पर देखा जा रहा है.