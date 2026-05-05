फुजैराह पोर्ट पर हमले के बाद खाड़ी में बढ़ा तनाव; UAE-ईरान के बीच टकराव का खतरा

Middle East Tensions: होर्मुज़ की जंग अब सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच का टकराव नहीं रह गई है बल्कि इसकी लपटें अब यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) तक पहुंच गई हैं. पिछले कुछ घंटों में जो खबरें आई हैं उन्होंने पूरी दुनिया को डरा दिया है. UAE के फुजैराह पोर्ट के पास ऑयल इंस्टॉलेशन पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए गए हैं. जिससे वहां आग लग गई और काफी नुकसान की खबर है. हालांकि ईरान ने इन हमलों में अपना हाथ होने से साफ इनकार कर दिया है. लेकिन हालात बिल्कुल वैसे ही नजर आ रहे हैं जैसे जंग के दौरान सऊदी अरब की अरामको रिफाइनरी पर हमले के वक्त थे. उस वक्त भी शक की सुई ईरान पर थी. लेकिन ईरान ने इंकार करते हुए कहा था कि हम जहां हमले कर रहे हैं. उसे बता भी रहे हैं. अब सवाल ये उठता है कि अगर ईरान नहीं तो फिर यूएई पर ये हमले कौन कर रहा है. क्या कोई ऐसी ताकत है जो यूएई को जानबूझकर इस जंग की आग में झोंकना चाहती है.

इस पूरे खेल में इजरायल का किरदार बहुत अहम और मिस्टीरियस है. इजरायल ने पहले ही यूएई के अंदर अपने एयर डिफेंस सिस्टम और मिलिट्री जवानों को तैनात कर दिया है. ये तैनाती सेक्योरिटी के नाम पर की गई है. लेकिन इसके गहरे सियासी मायने हैं. यूएई का झुकाव पिछले कुछ वक़्त से जिस तरह इजरायल की तरफ बढ़ा है. उसने अरब मुल्कों के पुराने गुट में दरार डाल दी है. कभी सऊदी अरब और यूएई एक सुर में बात करते थे. लेकिन आज उनके रिश्तों में कड़वाहट साफ दिखती है. ओपेक जैसे ताकतवर ग्रुप से यूएई के बाहर आने की चर्चा हो या ऑयल प्रोडक्शन को लेकर सऊदी से इख़्तिलाफ़. यूएई ने अब अपनी एक अलग राह चुन ली है. यहाँ तक कि पाकिस्तान जैसे पुराने साथी से अचानक अपना कर्ज वापस मांगना ये दिखाता है कि यूएई अब अपनी पुरानी वफादारियों को छोड़कर पूरी तरह से एक नए ब्लॉक का हिस्सा बन रहा है.

जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्टस का मानना है कि यूएई को ईरान के खिलाफ उकसाया जा रहा है, ताकि इस रीजन में ईरान को पूरी तरह अलग-थलग किया जा सके. अमेरिका और इजरायल के साथ यूएई की बढ़ती नजदीकियां ईरान के लिए बड़ा चैलेंज है. ऐसे में यूएई पर होने वाले ये पुरअसरार हमले उसे मजबूर कर सकते हैं कि वो अपनी सेक्योरिटी के लिए खुलकर अमेरिका और इजरायल के साथ जंग के मैदान में उतर आए. अगर ऐसा होता है, तो ये मुस्लिम मुल्कों के उस ब्लॉक के लिए बहुत बड़ा झटका होगा जो दहाईयों से एक-दूसरे के साथ खड़े होने का दावा करते थे...यूएई का यह बदला हुआ रुख यह साफ जाहिर करता है कि वह अब खुद को एक अरब इस्लामिक पावर के बजाय एक ग्लोबल इकोनॉमिक और मिलिट्री हब के तौर पर देख रहा है...जिसे इजरायली टेक्नॉलजी और अमेरिकी ताकत की पूरी हिमायत हासिल है.

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ये हालात इसलिए भी ज्यादा खतरनाक हैं क्योंकि फुजैराह पोर्ट दुनिया के सबसे अहम ऑयल इंस्टॉलेशन्स में से एक है. यहां हमला होने का मतलब है पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई पर चोट करना. अगर यूएई सीधे तौर पर इस जंग का हिस्सा बनता है तो खाड़ी के बाकी मुल्क भी इससे बच नहीं पाएंगे. सऊदी अरब ने हालांकि इस हमले की कड़े लफ़्ज़ों में मज़म्मत की है, लेकिन वो भी फिलहाल वेट एंड वॉच की पोज़िशन में है. सवाल ये भी है कि क्या इजरायल यूएई की जमीन का इस्तेमाल ईरान पर हमला करने के लिए करेगा. अगर ऐसा हुआ तो ईरान का पलटवार बहुत भयानक हो सकता है और तब यूएई के शीशे जैसे चमकते शहर मिसाइलों की ज़द में आ जाएगें.