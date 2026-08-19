/सऊदी अरब की स्कूली किताबों से हटेगा जिहाद और शहादत का कांसेप्ट; इसराइल नहीं रहेगा दुश्मन देश!

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29 जुलाई 2026 को जारी नए रिव्यू के मुताबिक़ 2024 से 2026 के बीच सऊदी अरब के सेलेबस में पीस, co-existence, टॉलरेंस और क्रिटिकल थिंकिंग पर ज़ोर दिया गया है. पहले से मौजूद कई सख़्त और भड़काऊ कंटेंट को कम या हटाया गया है. IMPACT की 2024 की डिटेल्ड रिसर्च के मुताबिक़, 2019 से 2024 के बीच पब्लिश 371 सऊदी किताबों की जांच की गई. इस रिसर्च में अरबी, इस्लामी, सोशल स्टडीज़, हिस्ट्री, ज्योग्राफ़ी, लिटरेचर और दूसरी किताबों को यूनेस्को के पीस और टॉलरेंस से जुड़े स्टैंडर्ड की रोशनी में देखा गया है.
इज़रायल और ज़ायनिस्ट को लेकर अरब के रुख में बदलाव
इस रिसर्च की सबसे अहम बात इज़रायल और ज़ायनिस्ट को लेकर सऊदी स्कूलों की किताबों में आया बदलाव है. पहले कुछ किताबों में ज़ायनिज़्म को एक रेसिस्ट यूरोपियन मूवमेंट के तौर पर पेश किया जाता था. सऊदी की किताबों में इसे ऐसा मूवमेंट बताया गया था, जिसका मक़सद फ़िलिस्तीनियों को उनकी ज़मीन से निकालना, अपनी सरहदों को बढ़ाना और अरब ज़मीनों के साथ-साथ तेल के कुओं और जेरूसलम के ईसाई और इस्लामी मज़हबी मक़ामात पर क़ब्ज़ा करना बताया जाता था. IMPACT की रिपोर्ट के मुताबिक़, अब सऊदी अरब के स्टूडेंट ऐसे कंटेंट नहीं पढ़ते हैं. यानी ज़ायनिज़्म की सख़्त इमेज को मौजूदा किताबों से हटा दिया गया है. इसके साथ ही इज़रायल के बारे में इस्तेमाल होने वाली कुछ पुरानी सख़्त ज़बानों में भी बदलाव किया गया है. इससे पता चलता है कि सऊदी एजुकेशन सिस्टम में इज़रायल को लेकर नज़रिया पहले के मुक़ाबले कम टकराव वाला बनाया जा रहा है.
पूरे एजुकेशन मॉडल में बदलाव
सऊदी के स्कूल के टेक्स्ट बुक में पुराने नक़्शों में जहां पूरे इज़रायल की ज़मीन पर सिर्फ़ फ़िलिस्तीन लिखा होता था. ऐसे नक़्शों में भी कई जगह बदलाव किया गया है, और फ़िलिस्तीन का नाम पूरे इलाके पर दिखाने वाली तस्वीर को हटाया गया है. लेकिन दूसरी तरफ़ नक़्शों में इज़रायल को साफ़ तौर पर एक अलग मुल्क के तौर पर भी नहीं दिखाया गया है.
इसी बदलाव का एक और हिस्सा मज़हबी और दूसरे तबक़ों को लेकर दिखाई देता है. IMPACT की 2024 की स्टडी के मुताबिक़, यहूदियों और ईसाइयों के बारे में पहले मौजूद लगभग सभी ऐसे examples हटा दिए गए जिनमें उन्हें बेहद नेगेटिव तरीके से पेश किया जाता था. ग़ैर-मुस्लिम लोगों को लेकर भी कुछ पुरानी सख़्त ज़बान को नरम किया गया. इसके अलावा वायलेंस, जिहाद और शहादत को बढ़ावा देने वाली पहले की कई मिसालों को भी हटाया या बदला गया. यानी सऊदी किताबों में बदलाव सिर्फ़ इज़रायल के मुद्दे तक महदूद नहीं है, बल्कि ये पूरे एजुकेशन मॉडल में बदलाव का हिस्सा है.
क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की सोच पर काम कर रहा सऊदी अरब
अब सवाल ये है कि सऊदी अरब अपनी स्कूल की किताबों में इतना बड़ा बदलाव क्यों कर रहा है ? इसके पीछे सऊदी अरब में पिछले कुछ सालों से चल रहा बड़ा बदलाव देखा जाता है. क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की लीडरशिप में सऊदी अरब ने अपनी इकॉनमी, समाज और एजुकेशन जैसे शोबों में बदलाव शुरू किए हैं. विज़न 2030 के तहत सऊदी अरब अपनी मईशत को तेल से शिफ़्ट करना चाहता है, और दुनिया के लिए एक ऐसा मुल्क दिखाना चाहता है जो ट्रेड, टूरिज़्म, टेक्नॉलजी और इनवेस्टमेंट के लिए खुला हो. ऐसे में स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली किताबें भी इस नई सोच का हिस्सा बन रही हैं. IMPACT की रिसर्च में भी कहा गया है कि सऊदी सिलेबस में पीस और टॉलरेंस पर ज़ोर बढ़ा है. पहले जहां कुछ किताबों में मज़हबी या सियासी मुख़ालिफ़ों के बारे में बेहद सख़्त लहजा अख़्तियार करती थी . अब उन किताबों के अंदर के कंटेंट बदले हुए नज़र आ रहे हैं.
क्या होगा इसका असर
अब बड़ा सवाल यही है कि क्या स्कूल की किताबों में आया ये बदलाव आने वाले दिनों में सऊदी अरब और इज़रायल के रिश्तों में किसी बड़े बदलाव का रास्ता खोल सकता है. इसका जवाब अभी सीधे तौर पर देना जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि किसी भी मुल्क की स्कूल की किताबें उसकी आने वाली नस्ल की सोच बनाने में बड़ा रोल निभाती हैं. अगर किसी मुल्क की किताबों में किसी दूसरे मुल्क या तबक़े के बारे में इस्तेमाल होने वाली ज़बान बदलती है, तो इसका असर आने वाले साल में समाज की सोच पर भी पड़ सकता है. सऊदी अरब में पिछले कुछ साल से हो रहे बदलाव इसी तरफ़ इशारा करते हैं. हालांकि फ़िलिस्तीन का सवाल अभी भी मौजूद है. इज़रायल को नक़्शों में पूरी मंज़ूरी नहीं मिली है. इसलिए ये बदलाव किसी अचानक पलटी हुई पॉलिसी की कहानी नहीं, बल्कि धीरे-धीरे बदलते हुए सऊदी अरब की कहानी है. एक ऐसा सऊदी अरब, जो अपनी नई नस्ल को ज़्यादा खुली सोच, अमन और साथ रहने का सबक़ तो दे रहा है जो सही है लेकिन फ़लस्तीन के साथ नाइसाफ़ी भी हो रही है. सऊदी अरब ने शायद फ़िलिस्तीन पर अपने स्टैंड में लचीलापन लाकर इज़राइल को दबी ज़बान में हिमायत भी है.