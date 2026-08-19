/सऊदी अरब की स्कूली किताबों से हटेगा जिहाद और शहादत का कांसेप्ट; इसराइल नहीं रहेगा दुश्मन देश!

क्या होगा इसका असर

अब बड़ा सवाल यही है कि क्या स्कूल की किताबों में आया ये बदलाव आने वाले दिनों में सऊदी अरब और इज़रायल के रिश्तों में किसी बड़े बदलाव का रास्ता खोल सकता है. इसका जवाब अभी सीधे तौर पर देना जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि किसी भी मुल्क की स्कूल की किताबें उसकी आने वाली नस्ल की सोच बनाने में बड़ा रोल निभाती हैं. अगर किसी मुल्क की किताबों में किसी दूसरे मुल्क या तबक़े के बारे में इस्तेमाल होने वाली ज़बान बदलती है, तो इसका असर आने वाले साल में समाज की सोच पर भी पड़ सकता है. सऊदी अरब में पिछले कुछ साल से हो रहे बदलाव इसी तरफ़ इशारा करते हैं. हालांकि फ़िलिस्तीन का सवाल अभी भी मौजूद है. इज़रायल को नक़्शों में पूरी मंज़ूरी नहीं मिली है. इसलिए ये बदलाव किसी अचानक पलटी हुई पॉलिसी की कहानी नहीं, बल्कि धीरे-धीरे बदलते हुए सऊदी अरब की कहानी है. एक ऐसा सऊदी अरब, जो अपनी नई नस्ल को ज़्यादा खुली सोच, अमन और साथ रहने का सबक़ तो दे रहा है जो सही है लेकिन फ़लस्तीन के साथ नाइसाफ़ी भी हो रही है. सऊदी अरब ने शायद फ़िलिस्तीन पर अपने स्टैंड में लचीलापन लाकर इज़राइल को दबी ज़बान में हिमायत भी है.