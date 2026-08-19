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सऊदी अरब की स्कूली किताबों से हटेगा जिहाद और शहादत का कांसेप्ट; इसराइल नहीं रहेगा दुश्मन देश!

सऊदी अरब और इज़रायल के बीच अभी तक फॉर्मल डिप्लोमैटिक रिलेशंस नहीं हैं, लेकिन पिछले कुछ साल में सऊदी अरब के रुख़ में कई बदलाव साफ़ नज़र आए हैं. अब सऊदी अरब के स्कूलों के सिलेबस में भी ऐसा ही एक बड़ा बदलाव सामने आया है. लंदन की इंस्टीट्यूट फॉर मॉनिटरिंग पीस एंड कल्चरल टॉलरेंस इन स्कूल एजुकेशन की एक रिसर्च में सऊदी अरब के स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली किताबों में हुए बदलावों का जायज़ा लिया गया है.

Written ByAbbas Mehdi Rizvi
Published: Aug 19, 2026, 09:44 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 09:44 PM IST
सऊदी अरब की स्कूली किताबों से हटेगा जिहाद और शहादत का कांसेप्ट; इसराइल नहीं रहेगा दुश्मन देश!

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