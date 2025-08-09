Gaza जैसा बदहाल हो रहा है ये मुस्लिम देश, बीमारी और जंग से बुरे हालात
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2873314
Zee SalaamMuslim World

Gaza जैसा बदहाल हो रहा है ये मुस्लिम देश, बीमारी और जंग से बुरे हालात

Gaza: गाजा में जैसे हालात हैं, वैसे ही सूडान में भी बने हुए हैं. सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच विवाद ने भुखमरी के हालाक पैदा कर दिए हैं, इसके साथ ही कई तरह की बीमारियों ने भी लोगों को घेरना शुरू कर दिया है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Aug 09, 2025, 08:21 AM IST

Trending Photos

Gaza जैसा बदहाल हो रहा है ये मुस्लिम देश, बीमारी और जंग से बुरे हालात

Gaza: गाजा में जैसे हालात बने हुए हैं, वैसे ही हालात सूडान में हो गए हैं. मुल्क दो तरफ से मार खा रहा है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन ने बीती रोज वॉर्निंग जारी करते हुए कहा है कि जंग की वजह से सूडान में भुखमरी और बीमारियां तेजी से फैल रही हैं. कई इलाकों में अकाल के हालात बने हुए हैं. 2.5 करोड़ लोग गंभीर खाद्य संकट से जूझ रहे हैं और पिछले साल जुलाई से अब तक करीब 1 लाख हैजा के मामले दर्ज किए गए हैं.

सूडान में क्या हो रहा है?

सूडान में सेना और प्रतिद्वंदी रैपिड सपोर्ट फोर्स (RSF) के बीच जारी संघर्ष लगातार जारी है. जिसकी वजह से लाखों लोगों को विस्थापित कर दिया है. देश कई हिस्सों में बंट चुका है. पश्चिमी सूडान में आरएसएफ ने गहरा कब्जा कर लिया है. फंड में कटौती की वजह से मानवीय मदद की कोशिश भी बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं.

डब्ल्यूएचओ की सीनियर इमरजेंसी ऑफिसर इल्हाम नूर ने बयान में कहा,"लगातार हिंसा ने सूडान की स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरह चरमरा दिया है, जिससे भूख, बीमारी और निराशा से भरा एक गंभीर संकट पैदा हो गया है." कई तस्वीरें ऐसी सामने आ रही हैं, जिनमें लोगों की भूख की वजह से हड्डियां तक दिख रही हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक कई लोगों की भूख की वजह से मौत भी हुई है.

सूडान में क्या चल रहा है विवाद?

सूडान में वर्तमान में युद्ध सूडानी सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच चल रहा है. सेना का नेतृत्व जनरल अब्देल फतह अल-बुरहान कर रहे हैं, जबकि आरएसएफ के मुखिया मोहम्मद हमदान दगालो, जिन्हें हैमेटी के नाम से जाना जाता है.
 
यह संघर्ष अप्रैल 2023 में तेज हुआ, दोनों पक्षों के बीच पहले सत्ता साझा करने का समझौता हुआ था, जिसका मकसद सूडान को सैन्य शासन से निकालकर लोकतांत्रिक शासन की ओर ले जाना था. लेकिन शक्ति और नियंत्रण की होड़ के कारण यह समझौता टूट गया.

TAGS

gazaIsrael Hamas Warmuslim news

Trending news

gaza
Gaza जैसा बदहाल हो रहा है ये मुस्लिम देश, बीमारी और जंग से बुरे हालात
Amroha
Amroha के अजमल को 7 दिन की रिमांड, पाकिस्तानियों के साथ मिलकर कर रहा था ये काम
gaza
Gaza News: नेतन्याहू का गाजा हथियाने का प्लान, खिलाफ खड़े हुए ये देश
jammu kashmir news
कश्मीर में मिला हजारों किलों सड़ा मांस; जुमा में मीरवाइज की खरी-खरी से से मचा हड़कंप
Awami League Black Day
आवामी लीग ने 8 अगस्त को 'काला दिवस' बताया, यूनुस सरकार पर लगाया तख्तापलट का आरोप
Narkatiaganj Assembly Election 2025
Bihar: नरकटियागंज में फिर से बनेगा इतिहास, मुस्लिम वोटर कर सकते हैं बड़ा उलटफेर
Pakistan News
बलूचिस्तान में 33 आतंकी ढेर; पाकिस्तान सेना ने फिर भारत पर फोड़ा ठीकरा
madhya pradesh news
भोपाल से जब मिटाए जा रहे नवाबों के निशां; सैफ अली खान को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत
Thakurganj Assembly Election 2025
Bihar Election: एक चूक और बदल जाएगा ठाकुरगंज का समीकरण, NDA लगा देगी सेंध
mp news
Independence Day: भोपाल के MLA आरिफ मसूद सुनाएंगे मुस्लिम हीरोज की अनसुनी कहानियाँ
;