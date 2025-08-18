पानी-पानी हुआ पाकिस्तान! बाढ़ से हजारों लोग बेघर, 171 बच्चों समेत 657 की मौत
पानी-पानी हुआ पाकिस्तान! बाढ़ से हजारों लोग बेघर, 171 बच्चों समेत 657 की मौत

Pakistan Flash Floods: पाकिस्तान में 26 जून से जारी मूसलाधार बारिश, बाढ़ और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है. अब तक 657 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 171 बच्चे और 94 महिलाएं शामिल हैं. NDMA के मुताबिक राहत कार्य जारी हैं, लेकिन हालात गंभीर हैं.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Aug 18, 2025, 11:24 AM IST

पाकिस्तान बारिश के बाढ़ का कहर (फाइल फोटो)
Pakistan Flash Floods and Heavy Rain: पाकिस्तान में इस बार मानसून तबाही बनकर बरसा है. 26 जून से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और उससे जुड़ी घटनाओं ने पूरा देश अस्त व्यस्त हो गया है. भारी बारिश की वजह से अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन ने लोगों की पेरशानियां और बढ़ा दी हैं. 

पाकिस्तान की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) की रिपोर्ट के मुताबिक, अब तक 657 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 929 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. मृतकों में 171 बच्चे और 94 औरतें शामिल हैं. इससे साफ जाहिर है कि इस प्राकृतिक आपदा से सबसे ज्यादा बच्चे और महिलाएं प्रभावित हुई हैं.

खैबर पख्तूनख्वा में कुदरत का कहर

NDMA के आंकड़ों के मुताबिक, सबसे अधिक नुकसान खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हुआ है. बाढ़ और भूस्खलन से यहां बड़े पैमाने पर घर तबाह हो गए हैं, जबकि 390 लोगों की मौत हो गई है. जिनमें 288 पुरुष, 59 बच्चे और 43 औरतें शामिल हैं. इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में 245 लोग घायल भी हुए हैं.

कहां हुई हैं कितनी मौत?

इसी तरह पंजाब प्रांत में 26 जून से अब तक 164 लोगों की जान चली गई है, जिनमें सबसे ज्यादा 70 बच्चे थे. इसके अलावा 63 पुरुष और 31 औरतें भी जान गंवा चुके हैं. भारी तबाही के बीच इस प्रांत में 582 लोग घायल हैं. यही हाल कमोबेश गिलगित-बाल्टिस्तान का भी है, जहां भारी बारिश और बाढ़ की चपेट में आने से 32 मौतें हुईं और 31 लोग घायल हुए. 

सिंध प्रांत में अब तक 28 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 14 बच्चे शामिल हैं और 40 लोग घायल हुए हैं. बलूचिस्तान में बाढ़ की चपेट में आने से 20 लोगों की मौत हुई है. इसी तरह पाक अधिकृत जम्मू-कश्मीर में 15 और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में 8 लोग इस भयावह आपदा से मारे गए हैं. इन सभी क्षेत्रों में दर्जनों लोग घायल भी हुए हैं.

NDMA ने बताया कि राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहे हैं और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर काम किया जा रहा है. फिर भी लगातार बारिश और मौसम की मार ने हालात को बेहद चिंताजनक बना दिया है.

ये भी पढ़ें: AMU के बाद JMI की फीस ने उड़ाए होश; B.Ed. से MBA तक...हर कोर्स हुआ महंगा

 

Raihan Shahid

Pakistan NewsPakistan floodmuslim news

