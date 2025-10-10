Advertisement
फिलिस्तीन के समर्थन में पाकिस्तान में हिंसक प्रदर्शन, अमेरिकी दूतावास पर धावा; 2 की मौत दर्जनों घायल

TLP Protest Islamabad: पाकिस्तान में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन करने पर हिंसा भड़क गई. इस दौरान 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए हैं. इस प्रदर्शन का आह्वाहन तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान ने किया था. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Oct 10, 2025, 04:09 PM IST

TLP Protest Islamabad: पाकिस्तान में फिलिस्तीन के समर्थन में लाखों की संख्या में तहरीक-ए-लब्बैक के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है. इस दौरान लाहौर में सुरक्षाकर्मियों और तहरीक-ए-लब्बैक के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो गई. इस झड़प में दो लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. पाकिस्तानी सुरक्षा बल और पुलिस के जवान भारी तादाद में तैनात हैं. प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए इस्लामाबाद की सड़कों पर कंटेनर लगाए गए और इंटरनेट बंद कर दिए गए हैं. 

दरअसल, तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान ने गुरुवार को लाहौर से इस्लामाबाद तक फिलिस्तीन के समर्थन में मार्च निकालने की कोशिश की. इस दौरान लाहौर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हो गई और दो प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों घायल हो गए. इस हिंसा के बाद तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि वह आज यानी शुक्रवार (10 अक्टूबर) को लाहौर से राजधानी इस्लामाबाद तक फिलिस्तीन के समर्थन में मार्च निकालेगा. इस रैली का मकसद इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास का घेराव करना था. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रदर्शन में तहरीक-ए-लब्बैक के चीफ साद हुसैन रजवी खुद मौजूद थे. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रदर्शन में लाखों की तादाद में लोगों ने फिलिस्तीन के समर्थन के लिए शिरकत किया. 

तहरीक-ए-लब्बैक के प्रदर्शनकारियों और पाकिस्तानी के पुलिस बल के बीच हुई हिंसा की वजह से तनाव और बढ़ गया है. तहरीक-ए-लब्बैक गज़ा में अमेरिका की मदद से इजरायल द्वारा किए गए नरसंहार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना चाहती थी. लेकिन पाकिस्तानी सरकार और वहां कि पुलिस प्रदर्शन के लिए तैयार नहीं थे. वहीं, प्रदर्शनकारियों का सैलाब देखकर इस्लामाबाद के कई कमर्शियल होटल को खाली करवा लिया गया है और इस्लामाबाद को रेड जोन घोषित कर दिया गया है. 

गौरतलब है कि पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते पिछले कुछ महीनों में अच्छे हुए है. पाकिस्तान यह कभी नहीं चाहेगा कि उसके देश में अमेरिकी दूतावास के खिलाफ प्रदर्शन हो और कुछ अनहोनी घटना हो जाए. इसलिए पाकिस्तानी सरकार तहरीक-ए-लब्बैक को प्रदर्शन करने से रोक रही है. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

