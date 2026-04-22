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ईरान- US सीज़फ़ायर का आज आखिरी दिन; JD वैन्स का पाक दौरा रद्द, तनातनी बरकरार

US-Iran conflict: ईरान- अमेरिकी जंग में सीज़फ़ायर का बुधवार को आखिरी दिन है. इसके बावजूद ईरान के साथ दूसरे राउंड की बातचीत के लिए US वाइस प्रेसिडेंट JD वैन्स का पाकिस्तान दौरा रोक दिया गया है, जबकि ट्रम्प ने संकेत दिए हैं कि सीज़फ़ायर बढ़ाया जाएगा ताकि ईरान को एक प्रस्ताव लाने के लिए और समय मिल सके. वहीँ,  ईरान ने कहा कि उसने अभी तक यह तय नहीं किया है कि अमेरिका के साथ बातचीत फिर से शुरू करनी है या नहीं?

Edited By:  Hussain Tabish|Last Updated: Apr 22, 2026, 08:37 AM IST

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ईरान- US सीज़फ़ायर का आज आखिरी दिन; JD वैन्स का पाक दौरा रद्द, तनातनी बरकरार

नई दिल्ली: ईरान के साथ दूसरे राउंड की बातचीत के लिए US वाइस प्रेसिडेंट JD वैन्स का पाकिस्तान दौरा रोक दिया गया है, क्योंकि तेहरान ने US के प्रस्तावों का जवाब नहीं दिया. वहीँ, दूसरी तरफ US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने ईरान के साथ सीज़फ़ायर बढ़ाने का फ़ैसला किया है, ताकि उसकी लीडरशिप को बातचीत के लिए एक प्रस्ताव लाने के लिए और वक़्त मिल सके. 
इस बीच, ईरान ने भी कहा कि उसने अभी तक यह तय नहीं किया है कि अमेरिका के साथ बातचीत फिर से शुरू करनी है या नहीं? 

ट्रम्प ने कहा कि यह फ़ैसला पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ असीम मुनीर और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज़ शरीफ़ की अर्जी के बाद लिया गया है.  ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में, ट्रंप ने लिखा, "इस बात की बुनियाद पर कि ईरान की सरकार गंभीर रूप से टूटी हुई है, जो अचानक नहीं हुआ है और, फ़ील्ड मार्शल असीम मुनीर और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज़ शरीफ़ की अर्जी पर, हमसे ईरान पर अपना हमला तब तक रोकने के लिए कहा गया है, जब तक उनके लीडर और रिप्रेज़ेंटेटिव एक प्रस्ताव नहीं ला देते." 

ट्रंप ने आगे कहा कि US मिलिट्री अपना ब्लॉकेड जारी रखेगी और तैयार रहेगी, जबकि सीज़फ़ायर तब तक लागू रहेगा जब तक ईरान अपना प्रपोज़ल जमा नहीं कर देता और बातचीत खत्म नहीं हो जाती. 

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आज ख़त्म हो रही सीज़फ़ायर की मियाद  
गौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत में डिप्लोमैटिक बातचीत के लिए जगह बनाने के लिए किया गया सीज़फ़ायर अभी भी कमज़ोर दिख रहा है. ईरान में दो हफ़्ते का संघर्ष विराम बुधवार को खत्म होने वाला है, इसलिए यह पक्का नहीं है कि ईरान या अमेरिका आगे क्या कदम उठाएंगे. हालांकि बातचीत कम वक़्त में फिर से शुरू हो सकती है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने संकेत दिया है कि वह लंबे समय की डील पक्की किए बिना संघर्ष विराम को बढ़ाने के पक्ष में नहीं हैं. इस नाजुक सीज़फ़ायर की डेडलाइन पास आने के साथ ही पूरा समाधान खोजने के लिए बातचीत अधर में लटकी हुई है. 
 
दूसरे राउंड की बातचीत के लिए JD वैन्स का पाकिस्तान दौरा रोक दिया गया
इस बीच, इससे पहले, US वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस का ईरान के साथ दूसरे राउंड की बातचीत के लिए पाकिस्तान का प्लान किया गया दौरा रोक दिया गया है. दूसरी जानिब, ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ ईरान ब्रॉडकास्टिंग (IRIB) के मुताबिक, अभी तक कोई भी ईरानी डिप्लोमैटिक डेलीगेशन इस्लामाबाद नहीं गया है. बयान में कहा गया, "ईरान का कोई भी डिप्लोमैटिक डेलीगेशन - चाहे वह प्राइमरी या सेकेंडरी टीम हो, या शुरुआती या फॉलो-अप मिशन हो - अभी तक इस्लामाबाद, पाकिस्तान नहीं गया है." 

 

इसे भी पढ़ें: ईरान पर परमाणु हमले से ट्रंप को किसने रोका, रिपोर्ट से हुआ खुलासा

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