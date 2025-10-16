इजरायली हमले में जख्मी हुए हूती कमांडर मोहम्मद अल-गमारी की मौत, यमन में शोक की लहर

Houthi Commander Death: यमन में हूती विद्रोहियों के सैन्य कमांडर मोहम्मद अल-गमारी की मौत हो गई है. ईरान के हिमायती कम्यूनिटी ने ये ऐलान किया है. इस बीच इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा, कि इजरायली हमले में ज़ख़्मी होने के बाद उनकी मौत हुई है.अपने कमांडर के मौत की खबर हूती विद्रोहियों ने दी. संगठन ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप के जरिए गुरुवार को ये इत्तेला दी. बताया कि उनकी मौत "जिहाद के लिए लड़ते हुए" हुई है. हालांकि मौत की असल वजह नहीं बताई गई है. वहीं, इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए कहा कि अगस्त में इजरायली हमले में हूती सेना के प्रमुख मुहम्मद अल-गमारी ज़ख्मी हो गए थे. इस हमले में हूती प्रधानमत्री और तकरीबन एक दर्जन और दूसरे मंत्री मारे गए थे.

काट्ज का बड़ा बयान

अल-गमारी इस हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए थे. इससे पहले जून में भी एक इजराइली हमले में वो घायल हुए थे. द टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक इजरायल ने 12 जून को अल-गमारी और अन्य वरिष्ठ हूती अधिकारियों पर हमला कर उन्हें खत्म करने की कोशिश की थी.उस वक्त रिपोर्ट्स से संकेत मिला था कि अल-गमारी गंभीर रूप से घायल हो गए थे.

IDF ने तस्दीक की थी कि उन्होंने हूती के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद अब्दुल करीम अल-गमारी को ढेर करने की कोशिश की थी. अगस्त में भी हूती नेताओं पर इजरायली हमले में कथित तौर पर निशाना अल-गमारी भी थे. उस हमले में हूती प्रधानमंत्री के साथ एक दर्जन और दीगर ज़ख्मी मारे गए थे. यमन की राजधानी सना में हुए हवाई हमले में हूती चरमपंथियों के प्रधानमंत्री अहमद अल-रहावी की मौत हुई थी. इजरायल ने 28 अगस्त को सना में एयरस्ट्राइक की थी. रहावी सना पर मौजूद अपने अपार्टमेंट में थे.

हूती यमन के लाल सागर तट और राजधानी सना सहित देश के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र के अधिकांश हिस्से पर कंट्रोल रखते हैं. इन्होंने गाजा में इजरायल-हमास की जंग के दौरान इजरायल पर कई हमले किए. लाल सागर से गुजरते जहाजों को भी निशाना बनाते रहे है. लगातार हमलों के जवाब में इजराइल और अमेरिका के सैन्य गठबंधन ने यमन में हूती विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों पर महीनों तक हमले जारी रखे थे.

हूती संघर्ष की शुरुआत कब हुई

हूती संघर्ष की शुरूआत ज़ायदी शियाओं के हितों के लिए लड़ने के लिए हुई थी. जो एक अल्पसंख्यक संप्रदाय है, जिसने 1962 तक यमन में 1,000 साल के साम्राज्य पर शासन किया था. लेकिन अली अब्दुल्ला सालेह के 1990-2012 के शासन के दौरान इस पर खतरा लगातार बढ़ता चला गया.