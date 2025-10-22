Advertisement
आतंकी मसूद आजहर की बहन ने शुरू किया ऑनलाइन कोर्स, महिलाओं को समझाएगी जिहाद का मतलब

Pakistan News: आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने महिलाओं को जिहाद पर इल्म देने के लिए जमात-उल-मोमिनात नाम की एक नई विंग बनाई है. इसमें महिलाओं को भर्ती करने के लिए बकायदा ऑनलाइन कोर्स भी तैयार कर लिया गया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Oct 22, 2025

आतंकी मसूद आजहर की बहन ने शुरू किया ऑनलाइन कोर्स, महिलाओं को समझाएगी जिहाद का मतलब

Pakistan News: पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने महिलाओं को कथित तौर पर भारत विरोधी आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल करने के लिए एक महिला विंग की स्थापना की. इस महिला विंग का नाम जमात-उल-मोमिनात है, जिसमें भर्ती के लिए ऑनलाइन कोर्स तैयार किया गया है. इस कोर्स का नाम तुफात अल-मुमिनात बताया जा रहा है. 

इस कोर्स में जैश-ए-मोहम्मद का चीफ मसूद अजहर के घरों की महिलाएँ दूसरी महिलओं को जिहाद को लेकर उनकी जिम्मेदारियों के बारे में बताएंगी. इस कोर्स के लिए आगामी 8 नवंबर से ऑनलाइन प्रक्रिया शूरू होगी. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शुरूआती दौर में जमात-उल-मोमिनात में जैश-ए-मोहम्मद के कमांडरों की घरों की महिलाओं की भर्ती की जाएगी. 

तुफात अल-मुमिनात कोर्स का लेक्चर हर दिन 40 मिनट का होगा और इस लेक्चर को आतंकी मसूद अजहर की दो बहनें सादिया अजहर और समायरा अजहर लीड करेंगी. इसी कोर्स के बाद जैश-ए-मोहम्मद की महिला विंग जमात-उल-मुमिनात में महिलाओं की भर्ती की जाएगी. 

गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के बहावलपुर स्थित आतंकी ठिकानों पर हमला किया था, जिसमें मसूद अजहर के बहनोई यूसुफ अजहर समेत कई लोगों की मौत हुई थी. यूसुफ अजहर सादिया अजहर का पति था. अब सादिया अजहर को तुफात अल-मुमिनात कोर्स में लेक्चर देने की जिम्मेदारी दी गई है. साथ ही उस कोर्स का चार्ज भी सादिया अजहर की हाथों में है. भारत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर किया था, जिसके बाद दोनों देशों में संघर्ष बढ़ गया था. हालांकि तीन दिनों में दोनों देशों ने एक-दूसरे पर हमले करना बंद कर दिए. 

जैश की महिला विंग से भारत की सुरक्षा को लेकर खतरा है. इससे पहले पाकिस्तानी आतंकी संगठनों ने महिलाओं के लिए अलग से विंग नहीं बनाई थी. जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में इस संगठन द्वारा भारत में आतंकी हमले करने की कोशिश की जा सकती है. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

