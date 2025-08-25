सोना खा गई पाकिस्तान सरकार! खनन में खरबों का घोटाला, NAB का बड़ा खुलासा
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2896327
Zee SalaamMuslim World

सोना खा गई पाकिस्तान सरकार! खनन में खरबों का घोटाला, NAB का बड़ा खुलासा

Pakistan News: पाकिस्तान में भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला उजागर हुआ है, जिससे हड़कंप मच गया है. इस बीच खैबर पख्तूनख्वा (केपी) के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर ने जियो न्यूज को बताया कि उनकी सरकार ने सोने के ब्लॉकों की नीलामी ऊंची कीमतों पर की.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Aug 25, 2025, 06:38 PM IST

Trending Photos

सोना खा गई पाकिस्तान सरकार! खनन में खरबों का घोटाला, NAB का बड़ा खुलासा

Pakistan News: पाकिस्तान की भ्रष्टाचार निरोधक निकाय राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने खैबर पख्तूनख्वा (केपी) में सोने के खनन के दौरान हुई गंभीर अनियमितताओं का खुलासा किया है. एनएबी ने सिंधु और काबुल नदियों के किनारे प्रांत में गोल्ड ब्लॉकों की नीलामी के लिए निर्धारित न्यूनतम मूल्य पर गहरी चिंता जताई है.

स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक एनएबी ने कहा है कि इन अनियमितताओं के कारण प्रांत को खरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है. राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने प्रांतीय सरकार के आधिकारिक दस्तावेज पर प्रकाश डालते हुए खुलासा किया कि पट्टाधारक खुलेआम उप-पट्टे दे रहे हैं और प्रति उत्खननकर्ता प्रति सप्ताह 5,00,000 से 7,00,000 पाकिस्तानी रुपए वसूल रहे हैं. एनएबी का कहना है कि इससे उनकी साप्ताहिक कमाई 75 करोड़ रुपए से एक अरब रुपए के बीच होने का अनुमान है, जबकि प्रांतीय सरकार को इसका केवल एक मामूली हिस्सा मिलता है. 

खैबर पख्तूनख्वा (केपी) के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर ने जियो न्यूज को बताया कि उनकी सरकार ने सोने के ब्लॉकों की नीलामी ऊंची कीमतों पर की. उन्होंने दावा किया कि जहां पहले एक ब्लॉक की नीलामी कीमत 650 मिलियन (65 करोड़) रुपए थी, वहीं उनकी सरकार ने न्यूनतम कीमत बढ़ाकर 1.10 बिलियन कर दी और 10 सालों के लिए चार ब्लॉक लगभग 4.6 बिलियन (अरब) में बेच दिए. उन्होंने दावा किया कि पिछले 20 सालों में ऐसी कोई नीलामी नहीं हुई, जिससे लोगों को अवैध रूप से सोना निकालने की अनुमति मिली हो. उपलब्ध दस्तावेज से पता चलता है कि 7 अगस्त को एनएबी मुख्यालय में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई थी. बैठक में मुख्य सचिव केपी और खनिज सचिव समेत कई शीर्ष प्रांतीय अधिकारी मौजूद रहे.

एनएबी की जांच के दौरान पाया गया कि जानबूझकर गोल्ड ब्लॉकों के रिजर्व प्राइस की गलत गणना की गई.
इसके अलावा, खनिज संसाधनों, खासकर प्लेसर गोल्ड की 2022 में शुरू जियोलॉजिकल मैपिंग इनिशिएटिव (भूवैज्ञानिक मानचित्रण पहल) को नवंबर 2023 में रोक दिया गया. इससे संदेह पैदा हुआ. स्थानीय मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि अपर्याप्त प्रचार के कारण पिछले ऑक्शन असफल रहे, जिससे अंतर्राष्ट्रीय निवेशक आकर्षित नहीं हुए.

दस्तावेज के मुताबिक, नीलामी नियमों के अनुसार, अगर कोई समझौता 14 दिनों के भीतर पूरा नहीं होता है तो प्रस्ताव वापस लेना होगा. हालांकि, महीनों की देरी के बावजूद कॉन्ट्रैक्ट और अलॉटमेंट लेटर बांट दिए गए. पेशावर हाईकोर्ट के स्टे के बावजूद नवंबर 2024 में खनन गतिविधियां जारी रहीं.

इनपुट-आईएएनएस

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

Pakistan News

Trending news

Pakistan News
सोना खा गई पाकिस्तान सरकार! खनन में खरबों का घोटाला, NAB का बड़ा खुलासा
Bihar News
Bihar: मुराद से मांगी 1 लाख की रिश्वत, विजिलेंस ने अधिकारी को रंगे हाथ दबोचा
Bangladesh news
'हिंदुओं पर हमला, पत्रकारों पर मुकदमा...' अवामी लीग का यूनुस सरकार पर बड़ा आरोप
war on gaza
नेतन्याहू की कायर फौज ने अस्पताल पर किया भीषण हमला; 4 पत्रकारों समेत 19 लोगों की मौत
Hezbollah Disarmament
2025 तक हिज्बुल्लाह का खात्मा! लेबनान सरकार के ऐलान से झूम उठा इजरायल
UP News
हाइकोर्ट से खुद को ऊपर मानता है यूपी का जिला प्रशासन; मदरसों पर कर रहा एकतरफा एक्शन
Professor Ali Mahmudabad Operation sindoor
प्रोफेसर अली महमूदाबाद को SC से मिली बड़ी राहत, ऑपरेशन सिंदूर पर किया था पोस्ट
West Bengal news
मुंबई में बांग्ला बोलना पड़ा भारी; 'बांग्लादेशी' बोलकर पुलिस ने गुलाम को पीटा, मौत
Panjab News
पंजाब में पाकिस्तान समर्थित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़; भारी हथियारों का जखीरा बरामद
pakistan foreign minister
पाकिस्तान 'इस्लाम' के नाम पर दे रहा था दुहाई; फिर बांग्लादेश ने खोल दी पोल
;