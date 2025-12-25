Advertisement
Zee Salaam

Bangladesh में हिंदुओं पर हमले नहीं बर्दाश्त करेगा मुसलमान! त्रिपुरा में बड़ा प्रोटेस्ट

Protest Against Bangladesh Violence: बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ लगातार हो रही हिंसा के खिलाप त्रिपुरा में मुस्लिम समुदाय ने प्रोटेस्ट निकाला. इस दौरान वक्ताओं ने शांति-प्रिय सरकार के गठन की भी मांग की.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Dec 25, 2025, 09:09 AM IST

Protest Against Bangladesh Violence: बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर कथित तौर पर हो रहे लगातार अत्याचारों के खिलाफ में बुधवार को मुस्लिम समुदाय के लोगों नमे रैली निकाली. ये रैली मुस्लिम राष्ट्रीय मुस्लिम मंच (राष्ट्रीय मुस्लिम मंच) के बैनर तले सोनामुरा उप-मंडलीय मुख्यालय में निकाली गई थी.

बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ रैली

यह रैली पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने की खबरों के खिलाफ आयोजित की गई थी. प्रदर्शनकारियों ने खास तौर पर मयमनसिंह में दीपु चंद्र दास की हालिया हत्या का विरोध किया, जिनके बारे में आरोप है कि भीड़ ने उन्हें बेरहमी से पीटा और फिर जला दिया था.

प्रदर्शनकारी बोला,  हम भारतीय राष्ट्रीय मुसलमान

बता दें, बांग्लादेश में हुए इस हिंसक काम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था. जिसमें भीड़ बेरहमी से उन्हें लटकाकर पीटती नजर आ रही थी और फिर आखिर में उन्हें आग लगा दी जाती है. इस ररैली के दौरान प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सौहार्द से जुड़े नारे लगाए. प्रदर्शन में शामिल एक सदस्य ने कहा,"हम भारतीय हैं, हम भारतीय राष्ट्रीय मुसलमान हैं."

वक्ता बोले कानून व्यवस्था चरमराई

सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में इस समय कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है. उन्होंने कहा कि वहां अल्पसंख्यक समुदायों, खासकर हिंदुओं, को लगातार उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है. प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश की मौजूदा सरकार पर असहिष्णुता और हिंसा का माहौल बढ़ावा देने का आरोप लगाया.

शांति-प्रिय सरकार का हो गठन

उन्होंने स्थिति को अमानवीय और बर्बर बताते हुए देश में शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बहाल करने की मांग की. इसके लिए उन्होंने एक समावेशी और शांति-प्रिय सरकार के गठन की भी मांग की. यह रैली उप-मंडलीय शहर की अलग-अलग सड़कों से होते हुए निकाली गई और आखिर में शहर के केंद्र में स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पहुंचकर समाप्त हुई.

शेख हसीना की सरकार गिरी

ज्ञात हो कि शेख हसीना की सरकार के गिरने के बाद वहां मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार है. शेख हसीना भाग कर भारत आई गई थीं. हालांकि, अभी तक बांग्लादेश में हालात नॉर्मल नहीं हुए हैं. आए दिन हिंदू समुदाय से जुड़े लोगों पर हमले की घटनाएं सामने आती रहती हैं.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

TripuraTripura newshindi news

