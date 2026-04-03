ईरान से जंग में बुरी तरह पिटा US; अब सैकड़ों सैनिकों की मौत छिपा रही ट्रंप सरकार!

US Iran War Update: मिडिल ईस्ट में जारी जंग में हर रोज खौफनाक घटनाएं सामने आ रही है. एक तरफ दुनिया का सुपर पावर कहा जाने वाला अमेरिका है, दूसरी तरफ चार दशकों से प्रतिबंधों की मार झेल रहा ईरान है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर रोज अपने साथी देश इजरायल के साथ ईरान में बेगुनाहों पर बमबारी कर रहे हैं, इस जंग में अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है. अमेरिकी और इजरायली हमलों का ईरान ने मुंहतोड़ जवाब दिया है.

इस बीच अमेरिका ईरान में जारी जंग के बीच एक रिपोर्ट ने ट्रंप सरकार की कलई खोल दी है. रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान के जारी जंग अमेरिकी फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है. यह नुकसान न सिर्फ डॉलर के रुप में बल्कि सैन्य साजो-सामान के साथ इंसानी जान के रुप में भी हो रहा है. हालांकि, ट्रंप सरकार अमेरिकी अवाम के विरोध के बीच अपनी किरकिरी होने से बचने के लिए इन आंकड़ों को सार्वजनिक करने से बच रही है.

विदेशी मीडिया "द इंटरसेप्ट" ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरान के साथ जंग के दौरान सैकड़ों अमेरिकी सैनिक या तो मारे गए हैं या घायल हुए हैं. रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि ट्रंप प्रशासन मिडिल ईस्ट में हुए अपने वास्तविक जानी नुकसान को छिपा रहा है. इसमें कहा गया है कि घायल अमेरिकी सैनिकों की असली संख्या ऑफिशियल डेटा से कहीं ज्यादा है.

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रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मौजूद कॉन्ट्रैक्टर्स समेत कुल प्रभावित लोगों की संख्या 13 हजार 600 तक बताई जा रही है. इस आंकड़े में वे सभी लोग शामिल हैं जो अमेरिकी बेस पर तैनात थे और इस जंग के दौरान या तो घायल हुए या अपनी जान गंवा बैठे हैं. यह संख्या सामने आने के बाद अमेरिकी सैन्य दावों की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे हैं.

इसी बीच अमेरिकी रक्षा विभाग में एक बड़ा और हैरान करने वाला फैसला भी सामने आया है. अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने अचानक अमेरिकी आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को उनके पद से हटा दिया है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, जंग जैसे संवेदनशील हालात के दौरान किसी शीर्ष सैन्य अधिकारी को हटाना अमेरिकी इतिहास में लगभग विरले ही देखने को मिला है.

पेंटागन ने पुष्टि की है कि जनरल रैंडी जॉर्ज तत्काल प्रभाव से अपने पद से रिटायर हो रहे हैं, जबकि उनके कार्यकाल में अभी एक साल से ज्यादा समय बाकी था. इस फैसले ने सैन्य और सियासी हलकों में हलचल पैदा कर दी है. पेंटागन के प्रवक्ता सीन पार्नेल ने इस कदम को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विजन से जोड़ते हुए कहा कि सेना को मॉडर्न और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए यह बदलाव जरूरी था. उनका कहना है कि रक्षा मंत्री ऐसे अधिकारियों को आगे लाना चाहते हैं जो ट्रंप प्रशासन की नीतियों को सख्ती से लागू कर सकें.

बताया जा रहा है कि सिर्फ आर्मी चीफ ही नहीं, बल्कि दो अन्य सीनियर अधिकारियों को भी उनके पद से हटाया गया है. इनमें आर्मी ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग कमांड के प्रमुख जनरल डेविड होडन और आर्मी चैपलिन कोर के चीफ मेजर जनरल विलियम ग्रीन शामिल हैं. इन घटनाओं ने एक ओर जहां अमेरिकी फौज रणनीति और नेतृत्व पर बहस तेज कर दी है, वहीं दूसरी ओर जंग से जुड़े असली आंकड़ों को छिपाने पर डोनाल्ड ट्रंप की किरकिरी हो रही है, जो हर रोज ईरान को लेकर बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं.

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