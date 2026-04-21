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ईरान पर परमाणु हमले से ट्रंप को किसने रोका, रिपोर्ट से हुआ खुलासा

Iran War Update: ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता से पहले तनाव बढ़ गया है. इस बीच पूर्व CIA विश्लेषक के दावे ने हलचल मचा दी, जिसमें कहा गया कि ईरान से दो अमेरिकी पायलटों को रेस्क्यू करने के दौरान ट्रंप न्यूक्लियर हमला करने के विकल्प पर भी विचार कर रहे थे, लेकिन अमेरिकी सेना के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ़ जनरल डैन केन ने ट्रंप के विचार पर सख्त एतराज जताया और ट्रंप को सिचुएशन रूम से बाहर का रास्ता दिखाया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 21, 2026, 11:36 PM IST

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Iran War Update: अमन और जंग के बीच अब सिर्फ चंद घंटों का फासला बचा है. आगामी बुधवार (22 अप्रैल) को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की शांति वार्ता होनी है. इस बातचीत से ठीक पहले व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम से एक ऐसी खबर छनकर बाहर आई है, जिसने सबको हैरान कर दिया है. अमेरिकी अखबार "वॉल स्ट्रीट जर्नल" की रिपोर्ट के मुताबिक. पूर्व CIA एनालिस्ट लैरी जॉनसन के एक बड़े दावे ने इस बहस को हवा दी है कि ईरान में फंसे दो अमेरिकी पायलटों को रेस्क्यू करने के मिशन के दौरान ट्रंप का गुस्सा सातवें आसमान पर था, तब उन्होंने ईरान के खिलाफ नयूक्लियर कोड के इस्तेमाल की मंशा ज़ाहिर की थी.

पूर्व CIA एनालिस्ट लैरी जॉनसन के मुताबिक सिचुएशन रूम में एक ऐसी बहस हुई थी, जहां ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ़ जनरल डैन केन ने ट्रंप के इस आइडिया की सख़्त मुख़ालिफ़त की थी. कहा जा रहा है कि जनरल केन ने अपनी मिलिट्री अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए इस कदम को रोकने की कोशिश की. हालांकि, ऑफिशियल तौर पर पेंटागन या व्हाइट हाउस ने इसकी तस्दीक़ नहीं की है, लेकिन उस रात सिचुएशन रूम से बाहर निकलते अफ़सरों के चेहरे उस तनाव की गवाही दे रहे थे.

यह खबर इसलिए भी मायने रखती है, क्योंकि उस वक्त अमेरिका के दो पायलट ईरान के बेहद खतरनाक इलाके में फंसे हुए थे. ट्रंप का मानना था कि ईरान सिर्फ़ डर और ताकत की ज़बान समझता है और वो किसी भी कीमत पर 1979 जैसे होस्टेज क्राइसिस नहीं चाहते थे. इसी जल्दबाजी और न्यूक्लियर आप्शन के ज़िक्र ने आर्मी लीडरशिप को अलर्ट कर दिया.

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व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम के अंदर मौजूद सूत्र का कहना है कि ट्रंप बार-बार यह पूछ रहे थे कि अमेरिका अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है. उनकी इसी बेसब्री को देखते हुए अमेरिकी सेना के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ डेन कैन ने उन्हें कंट्रोल रूम से बाहर का रास्ता दिखाया. डेन कैन की दलील थी कि एक छोटे रेस्क्यू मिशन को न्यूक्लियर वॉर में बदलना पूरी दुनिया के लिए सुसाइड करने जैसा साबित हो सकता है.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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