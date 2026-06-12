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ईरान के साथ युद्ध खत्म, परमाणु हथियार नहीं बनाएगा; ट्रंप के दावे पर तेहरान ने फेर दिया पानी

US Iran Relations: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समाप्त हो गया है और ईरान भविष्य में परमाणु हथियार नहीं बनाने पर सहमत हो गया है. ट्रंप ने यह भी कहा कि दोनों देशों के बीच शांति समझौता अंतिम चरण में है. हालांकि ईरान ने इन दावों की पुष्टि नहीं की है.

Written ByTauseef Alam
Published: Jun 12, 2026, 08:30 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 08:30 AM IST
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