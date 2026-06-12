/ईरान के साथ युद्ध खत्म, परमाणु हथियार नहीं बनाएगा; ट्रंप के दावे पर तेहरान ने फेर दिया पानी

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Iran Nuclear Deal: ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध जारी है. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा सैन्य टकराव अब खत्म हो चुका है और दोनों देश एक बड़े समझौते के बेहद करीब हैं. ट्रंप के मुताबिक ईरान ने भविष्य में परमाणु हथियार नहीं बनाने पर सहमति जताई है, जो लंबे समय से अमेरिका की सबसे बड़ी मांग रही है. लेकिन ईरान ने अभी तक ट्रंप के इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.
जॉर्जिया के लेफ्टिनेंट गवर्नर बर्ट जोन्स के समर्थन में आयोजित एक ऑनलाइन रैली के दौरान ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त कर दिया है. उन्होंने दावा किया कि ईरान ने परमाणु हथियार विकसित न करने का वादा किया है और यही अमेरिका का प्रमुख उद्देश्य था. ट्रंप ने कहा कि उनकी पूरी रणनीति का लगभग 95 फीसद हिस्सा इसी लक्ष्य पर केंद्रित था. इससे कुछ घंटे पहले भी ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका और ईरान शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं. उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने ईरान के खिलाफ प्रस्तावित नए हवाई और मिसाइल हमलों को रोक दिया है. ट्रंप का कहना है कि बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है और दोनों पक्षों के बीच एक मजबूत समझौते का मसौदा तैयार हो चुका है.
ट्रंप ने किया बड़ा दावा
ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ईरान के शीर्ष नेतृत्व तक समझौते का प्रस्ताव पहुंच चुका है और उसे मंजूरी भी मिल गई है. इसी वजह से अमेरिका ने आगे की सैन्य कार्रवाई रोकने का फैसला लिया. उनके अनुसार यह समझौता क्षेत्र में स्थायी शांति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है. ट्रंप ने यह भी दावा किया कि इस संभावित समझौते को क्षेत्र के कई देशों का समर्थन प्राप्त है. उन्होंने इजराइल, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्किये और पाकिस्तान का नाम लेते हुए कहा कि ये देश भी क्षेत्र में तनाव कम करने के प्रयासों का समर्थन कर रहे हैं. हालांकि इजराइल पहले कई बार ईरान के साथ किसी भी समझौते को लेकर संदेह जता चुका है.
यूरोप में हो सकता है समझौता
वहीं दूसरी ओर ईरान की तस्नीम समाचार एजेंसी ने ट्रंप के दावों पर सवाल उठाए हैं. एजेंसी के मुताबिक, पिछले दो महीनों में ट्रंप कई बार यह दावा कर चुके हैं कि समझौता होने वाला है, लेकिन अब तक कोई अंतिम घोषणा नहीं हुई है. एजेंसी ने कहा कि जब तक ईरान स्वयं किसी समझौते की पुष्टि नहीं करता, तब तक ट्रंप के बयानों को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता. इस बीच ट्रंप ने साफ किया कि ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी फिलहाल जारी रहेगी. उनका कहना है कि जब तक समझौते पर अंतिम हस्ताक्षर नहीं हो जाते, तब तक सुरक्षा उपाय लागू रहेंगे. उन्होंने संकेत दिया कि इस सप्ताहांत यूरोप में समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस प्रक्रिया में अमेरिका का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं.