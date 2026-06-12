/ईरान के साथ युद्ध खत्म, परमाणु हथियार नहीं बनाएगा; ट्रंप के दावे पर तेहरान ने फेर दिया पानी

यूरोप में हो सकता है समझौता

वहीं दूसरी ओर ईरान की तस्नीम समाचार एजेंसी ने ट्रंप के दावों पर सवाल उठाए हैं. एजेंसी के मुताबिक, पिछले दो महीनों में ट्रंप कई बार यह दावा कर चुके हैं कि समझौता होने वाला है, लेकिन अब तक कोई अंतिम घोषणा नहीं हुई है. एजेंसी ने कहा कि जब तक ईरान स्वयं किसी समझौते की पुष्टि नहीं करता, तब तक ट्रंप के बयानों को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता. इस बीच ट्रंप ने साफ किया कि ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी फिलहाल जारी रहेगी. उनका कहना है कि जब तक समझौते पर अंतिम हस्ताक्षर नहीं हो जाते, तब तक सुरक्षा उपाय लागू रहेंगे. उन्होंने संकेत दिया कि इस सप्ताहांत यूरोप में समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस प्रक्रिया में अमेरिका का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं.