Zee Salaam

पाकिस्तान कर रहा है परमाणु परीक्षण, US भी करेगा जवाबी टेस्ट; ट्रंप का बड़ा दावा

Trump on Pakistan Nuclear Test: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि पाकिस्तान और रूस परमाणु परीक्षण कर रहे हैं. साथ ही अमेरिका के अपने परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करने के फैसले को सही ठहराया. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 03, 2025, 12:23 PM IST

पाकिस्तान कर रहा है परमाणु परीक्षण, US भी करेगा जवाबी टेस्ट; ट्रंप का बड़ा दावा

Trump on Pakistan: भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान आर्थिक तंगी से जूझ रहा है. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहा है. ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि पाकिस्तान समेत कई देश भी परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहे हैं. 2 नवंबर को सीबीएस न्यूज़ के 60 मिनट्स के साथ एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि रूस, चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान सहित कई देश परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, जबकि अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जो ऐसा नहीं कर रहा है.

ट्रंप ने कहा कि रूस और चीन परीक्षण कर रहे हैं, लेकिन वे इसके बारे में बात नहीं करते. हम एक खुला समाज हैं. हम अलग हैं. हम इसके बारे में बात करते हैं. हमें इसके बारे में बात करनी ही होगी क्योंकि अन्यथा आप लोग रिपोर्ट करेंगे. उनके पास ऐसे पत्रकार नहीं हैं जो इसके बारे में लिखें. हम परीक्षण करेंगे क्योंकि वे परीक्षण करते हैं और दूसरे भी परीक्षण करते हैं और निश्चित रूप से उत्तर कोरिया परीक्षण कर रहा है. पाकिस्तान परीक्षण कर रहा है.

ट्रंप ने ये टिप्पणियां तब कीं जब उनसे रूस द्वारा हाल ही में पोसाइडन अंडरवाटर ड्रोन सहित उन्नत परमाणु-सक्षम प्रणालियों के परीक्षणों के 30 से ज़्यादा सालों बाद परमाणु हथियारों का विस्फोट करने के उनके फ़ैसले के बारे में पूछा गया. ट्रंप ने कहा कि आपको देखना होगा कि वे कैसे काम करते हैं. मैं परीक्षण इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रूस ने घोषणा की थी कि वे परीक्षण करने जा रहे हैं. अगर आप गौर करें, तो उत्तर कोरिया लगातार परीक्षण कर रहा है. दूसरे देश भी परीक्षण कर रहे हैं. हम अकेले ऐसे देश हैं जो परीक्षण नहीं करते और मैं अकेला ऐसा देश नहीं बनना चाहता जो परीक्षण न करे.

ट्रंप ने आगे कहा कि हम भी दूसरे देशों की तरह परमाणु हथियारों का परीक्षण करेंगे. ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिका के पास किसी भी अन्य देश से ज़्यादा परमाणु हथियार हैं और उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ परमाणु निरस्त्रीकरण पर चर्चा की है. हमारे पास दुनिया को 150 बार उड़ाने के लिए पर्याप्त परमाणु हथियार हैं. रूस के पास बहुत सारे परमाणु हथियार हैं और चीन के पास भी बहुत सारे होंगे. उनके पास कुछ हैं. उनके पास काफ़ी हैं.

अमेरिका ने बताया क्यों जरूरी है परमाणु परिक्षण
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि देश अब फिर से परमाणु हथियारों के परीक्षण शुरू करेगा. उन्होंने दावा किया कि रूस और चीन पहले से ही ऐसे परीक्षण कर रहे हैं, इसलिए अमेरिका के लिए भी यह उचित कदम है. ट्रंप ने बताया कि परीक्षण की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि कब और कहां टेस्ट होगा. उन्होंने कहा कि अगर दूसरे देश परीक्षण कर रहे हैं, तो अमेरिका पीछे नहीं रहेगा. 

रूस और US के बीच खत्म हो जाएगा ये समझौता
ट्रंप के इस बयान के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि इससे वैश्विक परमाणु सुरक्षा पर असर पड़ सकता है. इसी बीच, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के साथ हुए पुराने प्लूटोनियम निपटान समझौते को खत्म करने वाले कानून पर हस्ताक्षर किए हैं. यह समझौता दोनों देशों के बीच 2000 में हुआ था ताकि सैन्य उपयोग के लिए अतिरिक्त प्लूटोनियम को नष्ट किया जा सके.

