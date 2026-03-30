क्या खत्म होने वाली है ईरान-इजरायल जंग? ट्रंप के बयान से बढ़ी हलचल, जानें क्या कहा?

Iran News: ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच युद्ध जारी है. इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तानी मध्यस्थों की मदद से हो रही अप्रत्यक्ष बातचीत में "सकारात्मक प्रगति" हो रही है. चल रही बैकचैनल कूटनीति के बारे में बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि बातचीत पाकिस्तानी "दूतों" के ज़रिए चल रही है. हालांकि, जब उनसे पूछा गया कि क्या आने वाले दिनों में स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ को फिर से खोलने के लिए कोई सीजफायर समझौता हो सकता है, तो उन्होंने खास जानकारी देने से इनकार कर दिया. यह बात फाइनेंशियल टाइम्स ने रविवार (स्थानीय समय) को रिपोर्ट की.

ट्रंप ने लगातार सैन्य दबाव पर जोर देते हुए कहा, "हमारे पास लगभग 3,000 टारगेट बचे हैं. हमने 13,000 टारगेट पर बमबारी की है और कुछ हज़ार टारगेट अभी और बाकी हैं." उन्होंने आगे कहा, "एक समझौता काफी जल्दी हो सकता है." अमेरिकी राष्ट्रपति ने पिछले हफ़्ते की अपनी पिछली टिप्पणियों का भी ज़िक्र किया, जिसमें उन्होंने संकेत दिया था कि ईरान ने व्हाइट हाउस को "तोहफ़े" के तौर पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से 10 पाकिस्तानी झंडे वाले तेल टैंकरों को गुज़रने की अनुमति दी थी. फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक, उन्होंने कहा कि ईरान ने यह संख्या दोगुनी कर दी है और इस कदम का श्रेय ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघर गालिबफ को दिया. उन्होंने कहा, "वही हैं जिन्होंने मेरे लिए जहाज़ों को मंज़ूरी दी."

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ट्रंप ने आगे कहा, "याद है, मैंने कहा था कि वे मुझे एक तोहफ़ा दे रहे हैं? और सबने कहा, 'क्या तोहफ़ा? बकवास.' जब उन्होंने इसके बारे में सुना, तो वे चुप हो गए और बातचीत बहुत अच्छी चल रही है." इस बीच, ट्रंप ने रविवार को कहा कि उन्हें ईरान के साथ किसी समझौते को लेकर उम्मीद है. उन्होंने "बहुत अच्छी बातचीत" और ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज से 20 तेल टैंकरों को "सम्मान के प्रतीक" के तौर पर गुज़रने की अनुमति देने का हवाला दिया.

ट्रंप ने किया चौंकाने वाला दावा

जॉइंट बेस एंड्रयूज़ जाते समय एयर फ़ोर्स वन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा, "हां, मुझे ईरान के साथ किसी समझौते की उम्मीद है. यह जल्द ही हो सकता है. तो आज ईरान के साथ हमारी बातचीत बहुत अच्छी रही, हमें वे बहुत सी चीज़ें मिल गईं जो उन्हें बहुत पहले ही हमें दे देनी चाहिए थीं. देखते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलता है, लेकिन वे बहुत अच्छे हैं, चीज़ें बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही हैं और आज उन्होंने कई और ठिकानों को तबाह कर दिया है. नेवी जा चुकी है, एयर फ़ोर्स जा चुकी है, यह हम जानते हैं. आज हमने बहुत सारे ठिकानों को तबाह कर दिया है. यह एक बड़ा दिन था और हम उनसे सीधे और परोक्ष रूप से बातचीत कर रहे हैं."

तुर्की और ईरान के बीच बातचीत

ईरानी पक्ष की तरफ से ईरान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल सैयद माजिद इब्न रज़ा ने, अमेरिका और इजरायल से जुड़े पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच तुर्की के रक्षा मंत्री यासर गुलेर के साथ एक अहम टेलीफ़ोन बातचीत की. यह जानकारी ईरानी सरकारी मीडिया 'प्रेस टीवी' ने दी है. प्रेस टीवी के अनुसार, रविवार शाम को हुई इस बातचीत के दौरान, जनरल रज़ा ने ईरान के ख़िलाफ़ "बर्बर सैन्य आक्रामकता" की कड़ी निंदा की और इसे अंतरराष्ट्रीय क़ानून तथा वैश्विक व्यवस्था के बुनियादी सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन बताया.

इनपुट- ANI