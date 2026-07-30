/जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों पर ईरान के हमले के बाद ट्रंप खो बैठे आपा, तेहरान को गाली देते हुए दी खुली धमकी

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Trump Iran Warning: मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है. ईरान अमेरिकी ठिकानों पर जबरदस्त हवाई हमले कर रहा है. इस बीच, सऊदी अरब ने एक नया टकराव शुरू कर दिया है. इराक और यमन पर हमले करके सऊदी अरब और अमेरिका ने एक नया मोर्चा खोल दिया है. इराकी लड़ाके भी जवाबी हमले के लिए तैयार हैं और जल्द ही युद्ध में शामिल होने का ऐलान कर सकते हैं. इसी बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 29 जुलाई को ईरान को बेहद आक्रामक और गाली-गलौज से भरी भाषा में धमकी दी. इससे पहले ईरान ने अचानक रात के समय जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों पर मिसाइल हमला किया था.
ट्रंप ने फॉक्स न्यूज के चीफ कॉरेस्पोंडेंट ट्रे यिंगस्ट से कहा, "हम उन्हें उनकी जगह दिखा देंगे." ट्रंप ने कहा, "हम उन पर बहुत ज़ोरदार हमला करेंगे। उन्हें करारा जवाब मिलेगा." ट्रंप ने कहा कि जॉर्डन में तैनात US सैनिकों के पास ईरान की दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने और मार गिराने के लिए बस कुछ ही मिनट थे. उन्होंने बताया कि उन्होंने वीडियो देखा था जिसमें US मिलिट्री के लोग मिसाइलों को रोकने के दौरान रियल-टाइम में कोऑर्डिनेट कर रहे थे. इस बीच, US सेंट्रल कमांड ने कहा कि सभी ईरानी मिसाइलों को सफलतापूर्वक रोक लिया गया था.
ईरान ने हमले के बाद किया बड़ा ऐलान
ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने ऐलान किया है कि उसने जॉर्डन में मुवफ़्फ़ाक साल्टी एयर बेस और US सेंट्रल कमांड के हेडक्वार्टर को निशाना बनाकर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थीं. IRGC ने यह जानकारी ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी, IRNA के ज़रिए जारी की. जॉर्डन की मिलिट्री ने कहा कि उसने पांच ईरानी मिसाइलों को रोककर नष्ट कर दिया था. किसी के हताहत होने या नुकसान की तुरंत कोई रिपोर्ट नहीं है. इस हमले के बाद ईरान और ही आक्रमक रुख अपना रहा है. ईरान कई मुस्लिम देशों पर हमले कर रहा है, जहां अमेरिकी बेस मौजूद हैं. साथ ही, ईरान का अभी भी होर्मुज पर नियंत्रण बना हुआ है.
ईरान और अमेरिका के बीच कब शुरू हुआ युद्ध
गौरतलब है कि 28 फरवरी से ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा है. इस संघर्ष में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई और ईरान के टॉप सैन्य कमांडर मारे गए. इन मौतों के बाद पूरे मध्य पूर्व में युद्ध भड़क गया और दोनों पक्षों की ओर से ज़बरदस्त हमले किए गए. अब तक इस संघर्ष में हज़ारों ईरानियों की जान जा चुकी है, जबकि लाखों लोग इससे प्रभावित हुए हैं.