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जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों पर ईरान के हमले के बाद ट्रंप खो बैठे आपा, तेहरान को गाली देते हुए दी खुली धमकी

Trump Iran Warning: जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों पर ईरानी हमले के बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया. इस हमले के जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को कड़ी चेतावनी दी. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 30, 2026, 08:03 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 08:03 AM IST
जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों पर ईरान के हमले के बाद ट्रंप खो बैठे आपा, तेहरान को गाली देते हुए दी खुली धमकी

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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