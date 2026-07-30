/जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों पर ईरान के हमले के बाद ट्रंप खो बैठे आपा, तेहरान को गाली देते हुए दी खुली धमकी

ईरान ने हमले के बाद किया बड़ा ऐलान

ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने ऐलान किया है कि उसने जॉर्डन में मुवफ़्फ़ाक साल्टी एयर बेस और US सेंट्रल कमांड के हेडक्वार्टर को निशाना बनाकर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थीं. IRGC ने यह जानकारी ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी, IRNA के ज़रिए जारी की. जॉर्डन की मिलिट्री ने कहा कि उसने पांच ईरानी मिसाइलों को रोककर नष्ट कर दिया था. किसी के हताहत होने या नुकसान की तुरंत कोई रिपोर्ट नहीं है. इस हमले के बाद ईरान और ही आक्रमक रुख अपना रहा है. ईरान कई मुस्लिम देशों पर हमले कर रहा है, जहां अमेरिकी बेस मौजूद हैं. साथ ही, ईरान का अभी भी होर्मुज पर नियंत्रण बना हुआ है.