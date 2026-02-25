ईरान की मिसाइल पावर से घबराया अमेरिका, ट्रंप ने जताई गहरी चिंता

Iran Missile Program Threat For America: अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड के जिनेवा में तीसरे राउंड की बातचीत गुरुवार (26 फरवरी) को होनी है. अमेरिका की मांग है कि ईरान अपना परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम बंद कर दे. लेकिन ईरान इन मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं. इस तीसरे राउंड की बातचीत से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते मंगलवार (24 फरवरी) को दावा किया कि ईरान ऐसी मिसाइलें बनाना चाहता है, जो अमेरिका पर हमला कर सकें.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते मंगलवार (24 फरवरी) को यह बयान अपने स्टेट ऑफ़ द यूनियन भाषण के दौरान दिया. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने पहले ही ऐसी मिसाइलें बना ली हैं, जो यूरोप और विदेशों में हमारे बेस के लिए खतरा बन सकती हैं. ट्रंप ने आगे कहा कि ईरान ऐसी मिसाइलें बनाने पर काम कर रहा है, जो जल्द ही अमेरिका तक पहुंच जाएंगी.

डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर आरोप लगाते हुए कहा कि ईरान पिछले साल अमेरिकी हमलों का निशाना बने न्यूक्लियर प्रोग्राम को फिर से बनाने पर काम कर रहा है. डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को हमले की चेतावनी देते हुए कहा कि वह डिप्लोमेसी पसंद करते हैं, लेकिन अगर बातचीत फेल हो जाती है तो, वह ईरान के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करने को तैयार हैं.

गौरतलब है कि अमेरिका ईरान के साथ एक तरफ बातचीत जारी रखे हुए है, दूसरी ओर ईरान के खिलाफ मिलिट्री तैनाती बढ़ा दी है. अमेरिका ने ईरान के खिलाफ इजरायल समेत मिडिल ईस्ट के कई देशों में फाइटर प्लेन और उन्हें रिफ्यूल करने वाले टैंकर तैनात कर दिए हैं. इसके साथ ही अमेरिका ने ईरान के खिलाफ दो समुद्री एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर दिए हैं. वहीं, ईरान भी अमेरिका के किसी भी आक्रामकता का जवाब देने के लिए तैयार है.