Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3122663
Zee SalaamMuslim Worldईरान की मिसाइल पावर से घबराया अमेरिका, ट्रंप ने जताई गहरी चिंता

ईरान की मिसाइल पावर से घबराया अमेरिका, ट्रंप ने जताई गहरी चिंता

Iran Missile Program Threat For America: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ईरान ऐसे मिसाइलें बनाने पर काम कर रहा है, जो अमेरिका तक पहुंच जाएंगी. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 25, 2026, 10:33 PM IST

Trending Photos

AI निर्मित फोटो
AI निर्मित फोटो

Iran Missile Program Threat For America: अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड के जिनेवा में तीसरे राउंड की बातचीत गुरुवार (26 फरवरी) को होनी है. अमेरिका की मांग है कि ईरान अपना परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम बंद कर दे. लेकिन ईरान इन मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं. इस तीसरे राउंड की बातचीत से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते मंगलवार (24 फरवरी) को दावा किया कि ईरान ऐसी मिसाइलें बनाना चाहता है, जो अमेरिका पर हमला कर सकें. 

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते मंगलवार (24 फरवरी) को यह बयान अपने स्टेट ऑफ़ द यूनियन भाषण के दौरान दिया. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने पहले ही ऐसी मिसाइलें बना ली हैं, जो यूरोप और विदेशों में हमारे बेस के लिए खतरा बन सकती हैं. ट्रंप ने आगे कहा कि ईरान ऐसी मिसाइलें बनाने पर काम कर रहा है, जो जल्द ही अमेरिका तक पहुंच जाएंगी.

इसे भी पढ़ें: एक हफ्ते में परमाणु बम बना लेगा ईरान; अमेरिकी अधिकारी ने दी चेतावानी

Add Zee News as a Preferred Source

डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर आरोप लगाते हुए कहा कि ईरान पिछले साल अमेरिकी हमलों का निशाना बने न्यूक्लियर प्रोग्राम को फिर से बनाने पर काम कर रहा है. डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को हमले की चेतावनी देते हुए कहा कि वह डिप्लोमेसी पसंद करते हैं, लेकिन अगर बातचीत फेल हो जाती है तो, वह ईरान के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करने को तैयार हैं.

गौरतलब है कि अमेरिका ईरान के साथ एक तरफ बातचीत जारी रखे हुए है, दूसरी ओर ईरान के खिलाफ मिलिट्री तैनाती बढ़ा दी है. अमेरिका ने ईरान के खिलाफ इजरायल समेत मिडिल ईस्ट के कई देशों में फाइटर प्लेन और उन्हें रिफ्यूल करने वाले टैंकर तैनात कर दिए हैं. इसके साथ ही अमेरिका ने ईरान के खिलाफ दो समुद्री एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर दिए हैं. वहीं, ईरान भी अमेरिका के किसी भी आक्रामकता का जवाब देने के लिए तैयार है. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Iran Missile Program Threat For AmericaAmerica Iran Nuclear Talksmuslim world newsToday News

Trending news

Iran Missile Program Threat For America
ईरान की मिसाइल पावर से घबराया अमेरिका, ट्रंप ने जताई गहरी चिंता
Narendra Modi
US-ईरान में जंग के मंडराते खतरे के बीच मोदी का इसराइल दौरा; भारत किसके साथ?
muslim news
कश्मीरी छात्रों से बदतमीजी के आरोपों के बाद CT यूनिवर्सिटी के VC का इस्तीफा
muslim news
रमज़ान में इंसानियत; मेडिकल कॉलेज में युवाओं ने संभाली सहरी-इफ्तार की ज़िम्मेदारी
muslim news
दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में तुफैल और ज़मीर की 15 दिन की कस्टडी, NIA करेगी पूछताछ
muslim news
रोज़ा, नमाज़, ज़कात पर उलझन? रमज़ान में सुन्नी हेल्पलाइन देगा हर सवाल का जवाब
baghpat news
100 रुपये के फ्राइंग पैन के लिए मोहित और चमन ने की शमशाद की हत्या, आरोपी गिरफ्तार
supreme court on hate speech case
हेट स्पीच और मॉब हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार, जानें पूरा मामला
Saudi Arabia Poultry Ban
सऊदी में अब नहीं जाएगा भारत का अंडा और चिकन, इन देशों पर भी लगाया बैन
Priyanka Gandhi on PM Modi Israel Visit
'गाजा के बच्चों के लिए उठाएं आवाज', प्रियंका गांधी की पीएम मोदी से अपील