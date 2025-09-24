गज़ा पर इजरायल नहीं कर पाएगा हमला? ट्रंप और इन मुस्लिम मुल्कों के बीच हुई हाई लेवल मीटिंग

Trump Meeting with Muslim countries: अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप खुलकर इजरायल के साथ ही और गज़ा पर हमले करने के लिए इजरायल को हथियार दे रहे हैं. साथ ही फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने के खिलाफ हैं. इन सब के बीच राष्ट्रपति ट्रंप गज़ा में जंग को खत्म करने और इजरायली बंधकों की रिहाई की बात कर रहे हैं. राष्ट्रपति ट्रंप ने बीते मंगलवार (23 सितंबर) को संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक के बाद पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम मुल्कों के साथ गज़ा जंग को खत्म करने के मुद्दे पर बैठक की.

इस बैठक में सऊदी अरब, संयुक्त रब अमीरात, कतर, मिस्र, जॉर्डन, तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए. इस बैठक के दौरान गज़ा में जंग को खत्म करने के लिए राजनयिक, राजनीतिक और मानवीय विकल्पों पर चर्चा की गई. बैठक में शामिल सभी देशों ने मिडिल ईस्ट में तनाव कम करने, गज़ा में सीजफायर करवाने और दीर्घकालिक स्थिरता के उपायों पर विचार-विमर्श किया.

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यह दिन की उनकी सबसे महत्वपूर्ण बैठक थी और इसका लक्ष्य गाजा में जंग को जल्द खत्म करना था. राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा "हम गज़ा में जंग को खत्म करना चाहते हैं." कतर के अमीर शेख तमीम ने गज़ा पर बैठक आयोजित करने के लिए ट्रंप का धन्यवाद किया और कहा कि अरब नेता संघर्ष को समाप्त करने के लिए उन पर भरोसा कर रहे हैं.

कतर के अमीर ने राष्ट्रपति ट्रंप से साफ तौर पर कहा "हम यहाँ सिर्फ जंग को रोकने और बंधकों को वापस लाने के लिए हैं, और हम इस युद्ध को खत्म करने और गज़ा के लोगों की मदद करने के लिए आप और आपके नेतृत्व पर भी भरोसा कर रहे हैं."

गौरतलब है कि इस बैठक के संबंध में किसी भी नेता ने मीडिया में ज्यादा जानकारी नहीं दी है. तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैय्यप एर्दोगान ने इस बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि बैठक का एक संयुक्त घोषणापत्र प्रकाशित किया जाएगा और वह बैठक के परिणामों से खुश हैं, लेकिन उन्होंने इस बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया.