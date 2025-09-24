गज़ा पर इजरायल नहीं कर पाएगा हमला? ट्रंप और इन मुस्लिम मुल्कों के बीच हुई हाई लेवल मीटिंग
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2934576
Zee SalaamMuslim World

गज़ा पर इजरायल नहीं कर पाएगा हमला? ट्रंप और इन मुस्लिम मुल्कों के बीच हुई हाई लेवल मीटिंग

Trump Meeting with Muslim countries: गज़ा में जंग को खत्म करने और हमास के कैद से इजारायली बंधकों की रिहाई के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम मु्ल्कों के साथ बैठक की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 24, 2025, 10:56 AM IST

Trending Photos

गज़ा पर इजरायल नहीं कर पाएगा हमला? ट्रंप और इन मुस्लिम मुल्कों के बीच हुई हाई लेवल मीटिंग

Trump Meeting with Muslim countries: अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप खुलकर इजरायल के साथ ही और गज़ा पर हमले करने के लिए इजरायल को हथियार दे रहे हैं. साथ ही फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने के खिलाफ हैं. इन सब के बीच राष्ट्रपति ट्रंप गज़ा में जंग को खत्म करने और इजरायली बंधकों की रिहाई की बात कर रहे हैं. राष्ट्रपति ट्रंप ने बीते मंगलवार (23 सितंबर) को संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक के बाद पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम मुल्कों के साथ गज़ा जंग को खत्म करने के मुद्दे पर बैठक की. 

इस बैठक में सऊदी अरब, संयुक्त रब अमीरात, कतर, मिस्र, जॉर्डन, तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए. इस बैठक के दौरान गज़ा में जंग को खत्म करने के लिए राजनयिक, राजनीतिक और मानवीय विकल्पों पर चर्चा की गई. बैठक में शामिल सभी देशों ने मिडिल ईस्ट में तनाव कम करने, गज़ा में सीजफायर करवाने और दीर्घकालिक स्थिरता के उपायों पर विचार-विमर्श किया.

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यह दिन की उनकी सबसे महत्वपूर्ण बैठक थी और इसका लक्ष्य गाजा में जंग को जल्द खत्म करना था. राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा "हम गज़ा में जंग को खत्म करना चाहते हैं." कतर के अमीर शेख तमीम ने गज़ा पर बैठक आयोजित करने के लिए ट्रंप का धन्यवाद किया और कहा कि अरब नेता संघर्ष को समाप्त करने के लिए उन पर भरोसा कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कतर के अमीर ने राष्ट्रपति ट्रंप से साफ तौर पर कहा "हम यहाँ सिर्फ जंग को रोकने और बंधकों को वापस लाने के लिए हैं, और हम इस युद्ध को खत्म करने और गज़ा के लोगों की मदद करने के लिए आप और आपके नेतृत्व पर भी भरोसा कर रहे हैं."

गौरतलब है कि इस बैठक के संबंध में किसी भी नेता ने मीडिया में ज्यादा जानकारी नहीं दी है. तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैय्यप एर्दोगान ने इस बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि बैठक का एक संयुक्त घोषणापत्र प्रकाशित किया जाएगा और वह बैठक के परिणामों से खुश हैं, लेकिन उन्होंने इस बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Trump Meeting with Muslim countriesTrump Meeting on Gaza Warmuslim world newsToday News

Trending news

Rajasthan news
Rajasthan: गौ-तस्करी के शक में शेरू खान की हत्या; गौरक्षकों पर मॉब लिंचिंग का इल्जाम
UP News
'जो समझते थे खत्म हुआ...' आजम खान की रिहाई पर सपा का प्रयागराज में लगा पोस्टर वायरल
UP News
रोटी से ज़्यादा धर्म का स्वाद! बरेली में मुस्लिम ढाबा मालिक देख भड़के हिंदूवादी नेता
Uttarakhand violence I Love Muhammad Protest
'Muhammad' के दीवानों पर धामी सरकार का कहर; कई विभागों ने की मुसलमानों पर कार्रवाई
UP News
Kanpur: 'I Love Muhammad' पोस्टर जुलूस निकालने पर पुलिसिया तांडव; 38 पर FIR दर्ज!
Israel attack Global Sumud Flotilla
ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला पर इजरायल ने किया फिर हमला? 6 जहाजों पर हुए ड्रोन अटैक
Trump India-Pakistan War Claim
'भारत-पाकिस्तान युद्ध मेरे कारण टला...', ट्रंप ने UNGA में फिर दोहराया पुराना दावा
Delhi Loudspeaker Extension
दिल्ली में लाउडस्पीकर की रात 12 बजे तक की छूट, इमाम ने किया फैसले के स्वागत
Israel Border Closure
गाजा युद्ध के बीच नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक-जॉर्डन बॉर्डर किया सील, एलनबी ब्रिज बंद
Kanpur News
देशभर में ‘I Love Mohammad’ पोस्टर पर सियासी हलचल, सपा MLA ने FIR रद्द करने की मांग
;