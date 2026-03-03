मुख में राम बगल में छुरी; सत्ता परिवर्तन का लालच देकर बेगुनाह ईरानियों की लाशें बिछा रहे ट्रम्प

Advertisement
Zee SalaamMuslim Worldमुख में राम बगल में छुरी; सत्ता परिवर्तन का लालच देकर बेगुनाह ईरानियों की लाशें बिछा रहे ट्रम्प

Death Toll in Iran: अमेरिका और इजरायली संयुक्त हमलों में ईरान में मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है. HRANA के मुताबिक, सैकड़ों आम नागरिकों, जिनमें बड़ी संख्या में बच्चे शामिल हैं, की मौत हुई है. मानवाधिकार संगठनों ने हमलों को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं. वहीं, कई लोग इसे ग़ज़ा से जोड़कर देख रहे हैं. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 03, 2026, 07:46 PM IST

Iran Crisis: ग़ज़ा के बाद अब अमेरिकी और इजरायली फौज ने ईरान में बेगुनाहों पर बम बरसाना शुरू कर दिया है. बीते 28 फरवरी को अमेरिका-इजरायल ने परमाणु हथियार बनाने के आरोप लगाते हुए ईरान के कई शहरों पर हमला कर दिया था. इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयत उल्लाह खामेनेई, उनकी बीवी, दामाद-बेटी समेत कई सीनियर अधिकारियों की मौत हो गई. 

मानवाधिकार संगठनों ने ग़ज़ा के बाद अमेरिका और इजरायल पर एक बार फिर बेगुनाह लोगों की जान लेने के आरोप लग रहे हैं. ईरान में जारी संयुक्त अमेरिकी-इजरायली हमलों के बीच बीते 24 घंटों में भारी तबाही की खबर सामने आई है. ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज एजेंसी (HRANA) ने बताया कि पिछले 24 घंटों में अमेरिका और इजरायल सेना के हमलों में कम से कम 96 लोगों की मौत हो गई. 

US-इजरायल के हमले में 176 बेगुनाह बच्चों की मौत
अमेरिकी और इजरायली हमले में मरने वालों में 85 आम नागरिक और महज 11 सैन्यकर्मी शामिल हैं. वॉशिंगटन स्थित HRANA संगठन के मुताबिक, शनिवार से शुरू हुए हमलों के बाद अब तक कुल नागरिक मौतों का आंकड़ा बढ़कर कम से कम 742 तक पहुंच चुका है. इन 742 मृतकों में 176 बच्चे भी शामिल हैं. मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि मौत का आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है, क्योंकि अभी भी कई लोग लापता हैं. इससे पहले शनिवार इजरायली सेना ने ईरान में एक स्कूल पर बम बरसाये थे, जिसमें सैकड़ों बच्चे मारे गए थे. 

यह भी पढ़ें: Opinion: खामेनेई की मौत पर जश्न! क्या इतनी सस्ती हो गई भारत के लोगों की संवेदनाएं?

ट्रंप के दावों के उलट US-इजरायल कर रहे बेगुनाहों की हत्या 
ईरान पर हमले से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इन ऑपरेशनों का लक्ष्य आम नागरिक नहीं, बल्कि ईरानी सरकार (रिजीम) और सेना हैं. 28 फरवरी 2026 को ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक 8 मिनट का वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने "Major Combat Operations" का ऐलान करते हुए ईरान को चेतावनी दी थी. 

इस बयान में ट्रंप ने दोहराया कि हमला सिविलियन टारगेट्स पर केंद्रित नहीं होगा. ट्रंप ने  ईरान के लोगों से कहा था कि आप सुरक्षित स्थान पर रहें और क्योंकि "हमले के दौरान हर तरफ बम गिराए जाएंगे." वहीं, पहले ही दिन इजरायली सेना के होर्मोजगान प्रांत के मिनाब शहर में गर्ल्स स्कूल बमबारी की थी, इस हमले में 148 से ज्यादा बेगुनाह बच्चे मारे गए थे. इसको लेकर ट्रंप और नेतन्याहू की खूब किरकिरी हुई थी. 

यह भी पढ़ें: आयत उल्लाह खामेनेई के बाद कौन; जानें कैसे चुना जाएगा ईरान का नया रहबर?

Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

iran newsUS Iran attack on Iranmuslim news

