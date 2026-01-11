"ईरान आजादी की ओर बढ़ रहा है और अमेरिका मदद के लिए तैयार है"...ट्रंप के बयान पर भड़क सकता है ईरान

Trump on Iran Protest: ईरान में महंगाई और खराब होती अर्थव्यवस्था को लेकर प्रदर्शन शुरू हुए, जो अब ईरान की मौजूदा सरकार को उखाड़ फेकने की मुहिम बन गई है. इस अभियान को इजरायल और अमेरिका का समर्थन प्राप्त है, क्योंकि दोनों मुल्क चाहते हैं कि ईरान से इस्लामिक हुकूमत को हटाकर अपनी पसंद की सरकार बनाए. इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को उकसाने वाला बयान दिया है. उन्होंने कहा कि ईरान के हालात को देखते हुए अमेरिका मदद के लिए तैयार है. उन्होंने दावा किया कि ईरान अब आजादी की ओर देख रहा है और ऐसी स्थिति पहले कभी ऐसी नहीं रही.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म "ट्रुथ सोशल" पर लिखा कि ईरान आजादी की ओर बढ़ रहा है और अमेरिका हर तरह की मदद के लिए तैयार है. ईरान में जब से प्रदर्शन शुरू हुए हैं, उस समय से अमेरिका ने ईरान को कई हमले की धमकी दे चुका है. वहीं, ईरान ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि उनकी सेना किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है.

ट्रंप ने ईरान को दी धमकी

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के कई बड़े अधिकारियों ने पहले भी चेतावनी दी है कि अगर ईरान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों की हत्या होती है, तो अमेरिका कार्रवाई करेगा. ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि अगर लोग मारे गए तो अमेरिका दखल देगा. उन्होंने यह भी साफ किया कि इसका मतलब जमीन पर सेना भेजना नहीं है, बल्कि ऐसी जगहों पर कड़ा वार करना है, जहां उन्हें सबसे ज्यादा दर्द होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

ईरान ने ट्रंप को दिया जवाब

ईरान के विदेश मंत्रालय ने ट्रंप प्रशासन के इन बयानों की निंदा की है. मंत्रालय ने कहा कि ये बातें दखल देने वाली और लोगों को गुमराह करने वाली हैं और इससे साफ होता है कि अमेरिका अब भी ईरानी जनता के प्रति दुश्मनी रखता है.

ईरान में क्यों हो रहे प्रदर्शन?

ईरान के कई शहरों में दिसंबर के अंत से प्रदर्शन हो रहे हैं. इसकी वजह देश की मुद्रा रियाल का तेजी से गिरना और लंबे समय से चली आ रही आर्थिक परेशानियां हैं. ईरानी सरकार ने माना है कि प्रदर्शन हुए हैं और कहा है कि वह लोगों की आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के लिए तैयार है, लेकिन साथ ही हिंसा और तोड़फोड़ के खिलाफ चेतावनी भी दी है.

ईरानी सेना ने देशवासियों से की खास अपील

इस बीच, ईरान की सेना ने कहा है कि वह देश के हितों की रक्षा करेगी और अहम ढांचे तथा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करेगी. ईरान की सेना ने लोगों से एकजुट रहने और दुश्मन की साजिशों को नाकाम करने की अपील की है.