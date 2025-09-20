अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस को देख ललचाया अमेरिका, तालिबान ने दिखाई ट्रपं को औकात
अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस को देख ललचाया अमेरिका, तालिबान ने दिखाई ट्रपं को औकात

Afghanistan News: अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बयान में कहा कि वह अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर एक बार फिर से अमेरिकी सैनिकों को तैनात करना चाहते हैं. इस बयान पर तालिबान सरकार के अधिकारी ने ट्रंप की ख्वाहिश को खारिज करते हुए दो टूक कह दिया कि इतिहास गवाह है कि अफगानिस्तान के लोग अपनी जमीन पर विदेशी सैनिकों को कभी स्वीकार नहीं किया है.  

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 20, 2025, 02:41 PM IST

अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस को देख ललचाया अमेरिका, तालिबान ने दिखाई ट्रपं को औकात

Afghanistan News: अफगानिस्तान के लोग दशकों तक विदेशी ताकतों से अपने देश को आजाद कराने के लिए लड़े हैं. कभी सोवियत संघ के कब्जे के खिलाफ तो कभी अमेरिका और नाटो सैनिकों के कब्जे के खिलाफ. साल 2021 में तालिबान और अमेरिका के बीच दोहा समझौते के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सभी सैनिकों को वापस बुला लिया. तब से अफगानिस्तान पर तालिबान का कंट्रोल है. इसी कड़ी में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अफगानिस्तान के एक सैन्य अड्डा को लेकर बयान दिया है. ट्रंप ने कहा है कि वह अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस को फिर से हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं. 

राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान पर तालिबान के अधिकारी भड़क गए हैं. तालिबान सरकार के एक अधिकारी जाकिर जलाल ने कहा कि अफगानिस्तान सरकार इस विचार को पूरी तरह से खारिज करती है. उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान अपने देश में किसी विदेशी सैन्य उपस्थिति को कभी स्वीकार नहीं किया है. उन्होंने दोहा वार्ता का जिक्र करते हुए कहा कि दोहा समझौते के दौरान इस संभावना को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था.

दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बीते गुरुवार (18 सितंबर) ब्रिटेन के दौरे पर थे. वहां ट्रंप ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वह अफगानिस्तान में काबुल के उत्तर प्रांत में स्थित बगराम एयरबेस को फिर से अमेरिकी सैनिकों के लिए बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने चीन का जिक्र करते हुए कहा कि बगराम एयबेस उस जगह से महज़ एक घंटे की दूरी पर है जहां चीन अपने परमाणु हथियार बनाता है. इसीलिए वह बगराम एयरबेस को फिर से पाना चाहते हैं.

अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस रणनीतिक तौर पर बहुत ही अहम है. इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका ने अफगानिस्तान से सबसे आखिर में बगराम एयरबेस को ही छोड़ा था. अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस अमेरिकी सैनिकों का सबसे बड़ा अड्डा था. इस एयरबेस को सोवियत संघ ने 1950 के दशक में अफगानिस्तान पर कब्जा करके बनाया था. वहीं, 2001 में अफगानिस्तान पर अमेरिकी कब्जे के बाद यह एयरबेस अमेरिकी सैनिकों का ठिकाना बन गया. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Afghanistan newsTrump wants Bagram Air BaseTaliban against Trumpmuslim world newsToday News

