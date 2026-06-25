Trump on Iran School Strike: अमेरिका-इजरयाल ने मिलकर 28 फरवरी को ईरान पर हमला बोल दिया था. इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई शहीद हो गए. इसके बाद अमेरिका ने मिनाब के शजरे तैयबा एलिमेंट्री स्कूल पर हमला किया. इस हमले में 175 से ज़्यादा बच्चे और शिक्षक मारे गए. इस घटना के लिए अमेरिका की कड़ी आलोचना हुई, फिर भी उसने इसमें अपनी किसी भी तरह की भूमिका से लगातार इनकार किया है. एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सफाई दी है. ट्रंप ने 24 जून को कहा कि उन्हें नहीं लगता कि दक्षिणी ईरान के मिनाब में शजरेह तय्यबेह एलिमेंट्री स्कूल पर हुए हमले के लिए अमेरिकी सेना ज़िम्मेदार थी. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि उन्हें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जो अमेरिकी सेना को इस हमले से जोड़ता हो.