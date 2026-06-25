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Trump on Iran School Strike: अमेरिका-इजरयाल ने मिलकर 28 फरवरी को ईरान पर हमला बोल दिया था. इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई शहीद हो गए. इसके बाद अमेरिका ने मिनाब के शजरे तैयबा एलिमेंट्री स्कूल पर हमला किया. इस हमले में 175 से ज़्यादा बच्चे और शिक्षक मारे गए. इस घटना के लिए अमेरिका की कड़ी आलोचना हुई, फिर भी उसने इसमें अपनी किसी भी तरह की भूमिका से लगातार इनकार किया है. एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सफाई दी है. ट्रंप ने 24 जून को कहा कि उन्हें नहीं लगता कि दक्षिणी ईरान के मिनाब में शजरेह तय्यबेह एलिमेंट्री स्कूल पर हुए हमले के लिए अमेरिकी सेना ज़िम्मेदार थी. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि उन्हें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जो अमेरिकी सेना को इस हमले से जोड़ता हो.
ट्रंप ने कहा कि पेंटागन ने अभी तक 28 फरवरी के हमले की अपनी जांच पूरी नहीं की है. उन्होंने यह भी कहा कि यह पता लगाना शायद कभी संभव न हो पाए कि इसके लिए कौन ज़िम्मेदार था, क्योंकि संघर्ष के दौरान कई पक्षों ने मिसाइलें दागी थीं. ट्रंप ने कहा, "मुझे नहीं पता कि वे कभी इस बात का पता लगा पाएंगे या नहीं कि गलती किसकी थी. किसी ने कहा कि यह हमारी मिसाइल थी. हो सकता है कि यह हमारी मिसाइल न हो, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा जिससे मुझे यकीन हो कि यह हमारी थी. मुझे नहीं लगता कि यह हमने किया था."
ट्रंप ने हमले से किया था इनकार
पिछले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि युद्ध में "गलतियां हो जाती हैं" और इसे एक "बुरा हादसा" बताया था. हालांकि, उन्होंने उस समय अमेरिका की संभावित भूमिका से साफ इनकार नहीं किया था. वहीं, मार्च में रॉयटर्स की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अमेरिकी सेना की शुरुआती आंतरिक जांच में इस हमले के लिए अमेरिकी सेना के जिम्मेदार होने की संभावना जताई गई थी. जांच से जुड़े सूत्रों के अनुसार, पुराने टारगेटिंग डेटा के इस्तेमाल की वजह से यह घटना हुई हो सकती है. बाद में पेंटागन ने जांच का दायरा बढ़ा दिया, लेकिन अब तक अंतिम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है.
175 बच्चों की मौत
गौरतलब है कि अमेरिकी हमले में 175 से अधिक बच्चों और शिक्षकों की मौत हुई थी. इस घटना के बाद अमेरिका ने कहा कि उसकी सेना जानबूझकर स्कूलों को निशाना नहीं बनाती और मामले की जांच अभी जारी है. इस हमले की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक आलोचना हुई. संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालय ने इसे "बेहद भयानक" घटना बताया. अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के मुताबिक, अगर किसी स्कूल को जानबूझकर निशाना बनाया जाता है, तो उसे युद्ध अपराध माना जा सकता है.