/क्या 24 घंटे में खत्म होगा अमेरिका-ईरान युद्ध? ट्रंप के दावे पर ईरान ने लगा दिया ब्रेक

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US-Iran Deal: ईरान और अमेरिका के बीच का टकराव अब खत्म हो जाएगा. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि दोनों देशों के बीच समझौते पर रविवार को हस्ताक्षर हो जाएंगे, वहीं ईरान ने इस दावे को लेकर सावधानी बरतने की बात कही है और साफ किया है कि अभी तक किसी निश्चित तारीख या समय पर सहमति नहीं बनी है.
ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने शनिवार को कहा कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर हस्ताक्षर कब होंगे, यह अभी तय नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के सटीक समय का इंतजार करना होगा और फिलहाल इस बारे में कोई अंतिम घोषणा नहीं की जा सकती. बकाई ने यह भी स्पष्ट किया कि रविवार को हस्ताक्षर होने की संभावना नहीं है. लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में समझौते पर हस्ताक्षर होने से इनकार नहीं किया जा सकता. उन्होंने अमेरिका के रुख का जिक्र करते हुए कहा कि दूसरे पक्ष के बयानों में लगातार असंगति देखने को मिल रही है, इसलिए इस पूरी प्रक्रिया को लेकर किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सावधानी बरतना जरूरी है.
ईरान के बयान के बाद ट्रंप का इशारा
ईरान के इस बयान के कुछ ही घंटों बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट साझा की. ट्रंप ने दावा किया कि समझौते पर रविवार को हस्ताक्षर होने वाले हैं और जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी होगी, होर्मुज़ स्ट्रेट को पूरी तरह खोल दिया जाएगा. यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि होर्मुज़ स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है.
पाकिस्तान ने भी दिए संकेत
ट्रंप ने अपने बयान में ईरान के संवर्धित यूरेनियम भंडार का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि जब हालात पूरी तरह शांत हो जाएंगे, तब अमेरिका वहां जाकर तथाकथित “न्यूक्लियर डस्ट” को अपने नियंत्रण में लेगा. इस बीच पाकिस्तान ने भी इस प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण संकेत दिए हैं. पाकिस्तान ने शनिवार को कहा कि समझौते को अगले 24 घंटों के भीतर अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है. पाकिस्तान के अधिकारियों के अनुसार, दोनों देश इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की तैयारी कर रहे हैं और वार्ता अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है.