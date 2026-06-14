/क्या 24 घंटे में खत्म होगा अमेरिका-ईरान युद्ध? ट्रंप के दावे पर ईरान ने लगा दिया ब्रेक

ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने शनिवार को कहा कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर हस्ताक्षर कब होंगे, यह अभी तय नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के सटीक समय का इंतजार करना होगा और फिलहाल इस बारे में कोई अंतिम घोषणा नहीं की जा सकती. बकाई ने यह भी स्पष्ट किया कि रविवार को हस्ताक्षर होने की संभावना नहीं है. लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में समझौते पर हस्ताक्षर होने से इनकार नहीं किया जा सकता. उन्होंने अमेरिका के रुख का जिक्र करते हुए कहा कि दूसरे पक्ष के बयानों में लगातार असंगति देखने को मिल रही है, इसलिए इस पूरी प्रक्रिया को लेकर किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सावधानी बरतना जरूरी है.