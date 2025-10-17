Advertisement
Trump threatens Hamas: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हमास को गज़ा से खत्म करने और उनके सदस्यों को मारने की धमकी दी है. उन्होंने कहा कि हमास गज़ा में लोगों को मारना बंद नहीं करेगा तो हमारे पास हमास को खत्म करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Oct 17, 2025, 08:51 AM IST

ट्रंप ने दी हमास को खत्म करने की धमकी, सीजफायर टूटने का है डर

Trump threatens Hamas: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को खुली धमकी दी है. ट्रंप ने कहा कि अगर हमास गज़ा में लोगों को मारना बंद नहीं करेगा तो हम गज़ा में जाकर हमास को खत्म कर देंगे. इस बयान के बाद वैश्विक राजनीति में हलचल मच गई है. दरअसल, हमास के लड़ाके गज़ा में मौजूद इजरायली समर्थित विद्रोही ग्रुप पर हमले कर रहे हैं. साथ ही गद्दारी के आरोप में उनके सदस्यों को मौत की सजा दे रहा है. 

गज़ा में इजरायली समर्थित समूह पर हमास के इन कार्रवाइयों से ट्रंप बहुत नाराज हैं. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते गुरुवार (16 अक्टूबर) को एक सोशल मीडिया पोस्ट में हमास को धमकी देते हुए लिखा कि अगर हमास गज़ा में लोगों को मारना जारी रखता है, तो हमारे पास अंदर जाकर हमास के लोगों को मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा. उन्होंने हमास पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि हमास की कार्रवाई डील के खिलाफ है. 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसी मुद्दे पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि गज़ा में अमेरिकी सैनिक दाखिल नहीं होंगे. उन्होंने अपने पिछले बयान पर कहा कि हमास को मारने का काम अमेरिका नहीं करेगा, बल्कि गज़ा के पास के ही देश अंदर जाएंगे और हमास को खत्म करेंगे. ट्रंप ने कहा कि यह सब काम अमेरिका की सरपरस्ती में होगा.

गौरतलब है कि गज़ा में इजरायली समर्थित ग्रुप पर मानवीय सहायता लूटने और मुनाफा कमाने का आरोप है. हमास ने इन ग्रपों से निपटने के लिए एक नया विंग 'डिटरेंस फ़ोर्स' का गठन किया है. यह विंग इन विद्रोही ग्रुपों से लड़ रहा है. पिछले कुछ दिनों में हमास और विद्रोही ग्रुपों के बीच भीषण झड़पें हुई हैं. 

इन सब के बीच इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने भी सीजफायर तोड़ने और गज़ा में फिर से जंग को शुरू करने की धमकी दे दी. इजरायल काट्ज ने बीते बुधवार को चीफ ऑफ स्टाफ और सीनियर मिलिट्री अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की. इस मीटिंग में इजरायल काट्ज ने गज़ा में जंग शुरू करने के लिए नई योजना बनाने को कहा. 

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं.

