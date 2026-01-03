ट्रंप की धमकी पर भड़का ईरान, UN को लेटर लिखकर की ये मांग

Advertisement
Iran News: ईरान में महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर विरोध कर रहे हैं. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है. ट्रंप की धमकी पर ईरान ने UN को लेटर लिखा और ट्रंप के बयानों पर निंदा करने की मांग की. साथ ही ईरान ने कहा कि वह अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए अपने अधिकारों का इस्तेमाल करेगा. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 03, 2026, 10:38 AM IST

Iran News: ईरान में खराब आर्थिक हालात को लेकर जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं. ईरान के कई शहरों में मौजूदा सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं. इस बीच अमेरिका और इजरायल, ईरानी लोगों को उकसाने की कोशिश करते हुए बयान जारी कर रहें हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार (1 जनवरी) को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि ईरान में महंगाई की वजह से प्रदर्शन हो रहे हैं, अगर प्रदर्शनकारी मारे गए तो US कार्रवाई के लिए तैयार है. ईरान ने ट्रंप की चेतावनी की निंदा करते हुए UN को लेटर लिखा है. 

संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) में ईरान के परमानेंट प्रतिनिधि अमीर सईद इरावानी ने UN सेक्रेटरी-जनरल और UN सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट को लेटर लिखा है. उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान को दी गई धमकियों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निंदा करने की अपील की है.

अमीर सईद इरावानी ने ने UN चीफ एंटोनियो गुटेरेस और सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्यों को लिखा और ईरान के लिए ट्रंप के धमकी वाले भड़काऊ बयानों की निंदा करने की अपील की. अमीर सईद इरावानी ने ट्रंप के धमकी वाले बयानों को UN चार्टर और इंटरनेशनल कानून का गंभीर उल्लंघन बताया. इसी लेटर में आगे कहा गया है कि ईरान अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के अपने अधिकारों का इस्तेमाल करेगा. 

अमीर सईद इरावानी ने यह साफ कर दिया कि ट्रंप की धमकियों से बढ़ने वाले तनाव से होने वाले किसी भी नतीजे के लिए अमेरिका जिम्मेदार होगा. वहीं, ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी ने कहा कि US का दखल पूरे इलाके में अराजकता और अमेरिकी हितों के विनाश के बराबर है.

गौरतलब है कि ईरान में महंगाई को लेकर जनता में गहरा आक्रोश है. महंगाई को लेकर वहां के लोग मौजूदा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. इस बीच इजरायल पूरी कोशिश कर रहा है कि ईरान में प्रदर्शन और जोर पकड़े. कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प की खबरें भी सामने आई हैं.

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

iran newsIran Letear UNtrump threatens iranToday News

