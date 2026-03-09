मोजतबा खामेनेई बने ईरान के नए सुप्रीम लीडर, ट्रंप ने जताई नाराज़गी

Advertisement
Iranian Supreme Leader: ईरान में नए सुप्रीम लीडर को चुन लिया गया है, लेकिन नए सुप्रीम लीडर के चुनाव से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप खुश नहीं है. उन्होंने पहले ही कहा था कि नए सुप्रीम लीडर के लिए उनकी मंजूरी लेनी जरूरी होगी. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Iran News Supreme Leader: ईरान में मोजतबा खामेनेई के रूप में नए सुप्रीम लीडर को चुन लिया गया है. ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान और रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने मोजतबा खामेनेई को बधाई दी है. वहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस फैसले से खुश नहीं है. ट्रंप ने फॉक्स न्यूज की एंकर ब्रायन किलमीडे से कहा कि मोजतबा खामेनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुनने से "मैं खुश नहीं हूँ." हालांकि ट्रंप ने अभी इस फैसले को लेकर सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा है.

इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान में सुप्रीम लीडर की नियुक्ति के लिए उनसे मंजूरी लेना जरूरी होगा. उन्होंने धमकी देते हुए कहा था कि अगर उन्हें हमसे मंजूरी नहीं मिलती है, तो वे ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे. यानी ट्रंप चाहते थे कि ईरान में उनके पसंद के नेता और शासन हो. लेकिन ईरान में 80 धर्मगुरुओं की एक कमेटी ने बहुमत के साथ मोजतबा खामेनेई को नए सुप्रीम लीडर के रूप में चुन लिया है. वहीं, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा था कि हम किसी को भी अपने घरेलू मामलों में दखल देने की इजाजत नहीं देंगे. उन्होंने कहा था कि यह ईरानी लोगों पर है कि वे अपना नया लीडर चुनें. 

ईरान में सबसे बड़ा पद सुप्रीम लीडर का है, जो धार्मिक मामलों के हेड और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के सुप्रीम कमांडर होता है. सुप्रीम लीडर को चुनने का काम जनता नहीं बल्कि 88 धर्मगुरुओं की कमेटी, जिसे असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के नाम से जाना जाता है, करती है. असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स सुप्रीम लीडर को उनके पद से हटा भी सकता है. 

बता दें कि असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स को सीधे तौर पर जनता द्वारा हर आठ साल में चुना जाता है. असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स का चुनाव लड़ने के लिए शिया धर्मगुरु होना, शिया इस्लाम की धार्मिक कानूनों का गहरा ज्ञान होना और सबसे जरूरी गार्डियन काउंसिल की अनुमति होना चाहिए. यानी गार्डियन काउंसिल से अनुमती नहीं मिली तो आप असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं. गार्डियन काउंसिल उन प्रतिनिधियों पर नजर रखती है, जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के लिए चुनाव लड़ते हैं और यह पुख्ता करती है कि कौन प्रतिनिधि चुनाव लड़ने लायक है और कौन नहीं. 

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है.

