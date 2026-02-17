न्यूक्लियर डील पर ट्रंप का सख्त लहजा, ईरान को दी धमकी; कहा- 'समझदारी....'

Iran Nuclear Deal: ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार (16 फरवरी) को ईरान को धमकी देते हुए कहा कि वह न्यूक्लियर डील पर अगले दौर की बातचीत में "समझदारी से काम करे". ट्रंप ने तेहरान को जून 2025 के B-2 बॉम्बर हमले की भी याद दिलाई. रिपोर्टर्स से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह ईरान के साथ बातचीत में "इनडायरेक्टली" शामिल होंगे.

उन्होंने कहा, "मैं उन बातचीत में इनडायरेक्टली शामिल होऊंगा. यह बहुत जरूरी होगा. ईरान एक टफ नेगोशिएटर है, लेकिन मैं कहूंगा कि वे बुरे नेगोशिएटर हैं, क्योंकि हम उनके न्यूक्लियर पोटेंशियल को खत्म करने के लिए B-2s (B-2 बॉम्बर्स) भेजने के बजाय एक डील कर सकते थे. मुझे उम्मीद है कि वे ज़्यादा समझदार होंगे. वे एक डील करना चाहते हैं. मिडिल ईस्ट में हमारे पास शांति है. आपको यहां-वहां कुछ आग की लपटें दिखेंगी, लेकिन असल में मिडिल ईस्ट में हमारे पास शांति है. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने न्यूक्लियर पोटेंशियल पर B-2 अटैक किया था. उनके पास एक महीने के अंदर न्यूक्लियर वेपन होता. अगर ऐसा होता, तो यह पूरी तरह से एक अलग डील होती."

CNN ने बताया कि US और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील पर अगले राउंड की बातचीत मंगलवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होने की उम्मीद है. CNN के मुताबिक, US के स्पेशल दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के मीटिंग में शामिल होने की उम्मीद है. ईरान और अमेरिका ने अप्रैल 2025 में मस्कट, ओमान और रोम, इटली में न्यूक्लियर बातचीत के पिछले राउंड किए थे. लेकिन, 21-22 जून, 2025 को 'ऑपरेशन मिडनाइट हैमर' के तहत, अमेरिका ने फोर्डो, नतांज़ और इस्फ़हान में तीन खास जगहों को निशाना बनाते हुए ईरानी न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए. ईरान ने इन ऑपरेशन की कड़ी निंदा की और इसे इंटरनेशनल कानून और UN चार्टर का खुला उल्लंघन बताया.

जब गाजा के लिए शांति बोर्ड के बारे में पूछा गया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसमें शामिल दुनिया के नेता यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर काम करेंगे. ट्रंप ने रिपोर्टर्स से कहा, "इसमें (बोर्ड में) दुनिया के सभी नेता हैं और यह बहुत सारा पैसा लगा रहा है. और मुझे लगता है कि यह गाज़ा से बहुत आगे जाएगा और पूरी दुनिया में शांति होगी. हम यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं. UN में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन वे उस पर खरे नहीं उतरे हैं. लेकिन वे हमारी थोड़ी मदद कर सकते हैं."

बोर्ड ऑफ़ पीस की एक ज़रूरी मीटिंग 19 फरवरी को होनी है, जिससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि इसमें शामिल सदस्य देशों ने गाजा में मानवीय और पुनर्निर्माण के कामों के लिए USD 5 बिलियन से ज़्यादा देने का वादा किया है.

इनपुट- ANI