/ट्रंप ने खोल दिया ईरान के खिलाफ युद्ध का दरवाजा! कहा- ‘अगला कदम आपको पता चल जाएगा’

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Donald Trump on Iran: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई की संभावना को खुला रखा, तेहरान की मुआवज़े की मांग को खारिज कर दिया और कहा कि होर्मुज़ पर अमेरिकी नौसेना का पूरा कंट्रोल है. जब उनसे पूछा गया कि ईरान के साथ बातचीत के ताजा दौर के बाद क्या होगा, तो ट्रंप ने पत्रकारों से दो बार कहा, "आपको पता चल जाएगा." एक पत्रकार ने पूछा कि क्या बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प अभी भी मौजूद है. व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा, "हां, हमारे पास वह क्षमता है - अगर हम ऐसा करना चाहें तो निश्चित रूप से कर सकते हैं. आपको पता चल जाएगा."
ट्रंप ने कहा कि ईरान ने अमेरिका द्वारा किए गए नुकसान के लिए पैसे मांगे थे. उन्होंने जवाब में तर्क दिया कि तेहरान को पिछले पांच दशकों में अपनी हरकतों से पीड़ित लोगों को मुआवज़ा देना चाहिए. ट्रंप ने कहा, "उन्होंने, अह, मुआवज़े की मांग की, आप कह सकते हैं, या उन्होंने उस नुकसान के लिए पैसे मांगे जो हमने किया है." उन्होंने आगे कहा, "मैंने कहा, यह एक अच्छा विचार है. खैर, हम उस नुकसान के लिए पैसे मांगेंगे जो उन्होंने 50 साल की अवधि में किया है."
ट्रंप ने ईरान द्वारा कथित तौर पर मारे गए या घायल हुए लोगों और उन प्रदर्शनकारियों के परिवारों का ज़िक्र किया, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि देश में अशांति के दौरान मारे गए थे. उन्होंने कहा, "हमें लगता है कि उन्हें, उनके परिवार को उस व्यक्ति या उनके बच्चे या मां या पिता की हत्या के लिए मुआवज़ा मिलना चाहिए जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे." ट्रंप ने आगे कहा, "अगर मुआवज़ा दिया जाना है, तो मुझे लगता है कि ईरान को वह मुआवज़ा देना चाहिए." राष्ट्रपति ने बातचीत की स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी और न ही यह बताया कि किन सैन्य कदमों पर विचार किया जा रहा है.
ट्रंप ने यह भी कहा कि होर्मुज़ जलडमरूमध्य खुला है, लेकिन दावा किया कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस जलमार्ग से गुजरने पर अमेरिकी नौसेना का कंट्रोल है. उन्होंने कहा, "अभी होर्मुज़ जलडमरूमध्य पर कंट्रोल रखने वाली एकमात्र शक्ति अमेरिकी नौसेना है." ट्रंप ने कहा, "हमने एक ऐसी नाकेबंदी की है जो अचूक रही है. यह एक स्टील की दीवार की तरह है और हम उन्हीं लोगों को अंदर आने देते हैं जिन्हें हम चाहते हैं, और वे लोग अंदर आते हैं और बाहर जाते हैं." राष्ट्रपति ने कहा कि जहाजों को जलडमरूमध्य का उपयोग करने की अनुमति दी जा रही थी, लेकिन उन्हें ईरान जाने की अनुमति नहीं थी. उन्होंने कहा, "तो असल में यह अब खुला है. हम उन्हें ईरान नहीं जाने देते. उन्हें ईरान जाने के लिए होर्मुज में घुसने की इजाज़त नहीं है. लेकिन दूसरों के लिए यह खुला है."
ट्रंप ने कहा कि ईरान अभी भी जलमार्ग में बारूदी सुरंगें (माइन्स) बिछाकर समुद्री यातायात में बाधा डाल सकता है. उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेनाओं ने बारूदी सुरंगें हटाने का अभियान चलाया है. ट्रंप ने कहा, "हमने पूरे जलडमरूमध्य से बारूदी सुरंगें हटा दी हैं. इस जलडमरूमध्य पर हमारा 100 प्रतिशत नियंत्रण है."
ट्रंप ने दावा किया कि ईरान आर्थिक रूप से कंगाल हो चुका है, अपने सैनिकों को वेतन देने में संघर्ष कर रहा है और वहां महंगाई 300 प्रतिशत से ज़्यादा बढ़ गई है. इन दावों की कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. ट्रंप ने कहा, "वे कंगाल हो चुके हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं. ईरान कंगाल हो चुका है, पूरी तरह कंगाल." उन्होंने तेहरान पर आरोप लगाया कि उसने पांच दशकों से मध्य पूर्व में अस्थिरता फैलाई है और लाखों लोगों की मौत और घायल होने का कारण बना है. ट्रंप ने कहा, "वे मध्य पूर्व में दादागिरी करते रहे हैं और अब उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है."