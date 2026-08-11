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ट्रंप ने खोल दिया ईरान के खिलाफ युद्ध का दरवाजा! कहा- ‘अगला कदम आपको पता चल जाएगा’

Donald Trump on Iran: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया. उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास कार्रवाई करने की पूरी क्षमता है और होर्मुज जलडमरूमध्य पर अमेरिकी नौसेना का नियंत्रण है. ट्रंप ने ईरान की मुआवजे की मांग को भी खारिज कर दिया.

Edited ByTauseef Alam
Published: Aug 11, 2026, 08:35 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 08:35 AM IST
ट्रंप ने खोल दिया ईरान के खिलाफ युद्ध का दरवाजा! कहा- ‘अगला कदम आपको पता चल जाएगा’

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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