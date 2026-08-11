/ट्रंप ने खोल दिया ईरान के खिलाफ युद्ध का दरवाजा! कहा- ‘अगला कदम आपको पता चल जाएगा’

ट्रंप ने कहा कि ईरान अभी भी जलमार्ग में बारूदी सुरंगें (माइन्स) बिछाकर समुद्री यातायात में बाधा डाल सकता है. उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेनाओं ने बारूदी सुरंगें हटाने का अभियान चलाया है. ट्रंप ने कहा, "हमने पूरे जलडमरूमध्य से बारूदी सुरंगें हटा दी हैं. इस जलडमरूमध्य पर हमारा 100 प्रतिशत नियंत्रण है."

ट्रंप ने दावा किया कि ईरान आर्थिक रूप से कंगाल हो चुका है, अपने सैनिकों को वेतन देने में संघर्ष कर रहा है और वहां महंगाई 300 प्रतिशत से ज़्यादा बढ़ गई है. इन दावों की कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. ट्रंप ने कहा, "वे कंगाल हो चुके हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं. ईरान कंगाल हो चुका है, पूरी तरह कंगाल." उन्होंने तेहरान पर आरोप लगाया कि उसने पांच दशकों से मध्य पूर्व में अस्थिरता फैलाई है और लाखों लोगों की मौत और घायल होने का कारण बना है. ट्रंप ने कहा, "वे मध्य पूर्व में दादागिरी करते रहे हैं और अब उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है."