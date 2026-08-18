/ईरान पर ट्रंप का न्यूक्लियर अल्टीमेटम! 60 दिन खत्म, अब किस कदम की तैयारी?

ट्रंप की ये बातें ऐसे समय में सामने आईं जब सोमवार को अमेरिका-ईरान गतिरोध की 60 दिन की अवधि खत्म हो गई. इस दौरान, दोनों पक्ष ईरान के परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज़ जलडमरूमध्य को लेकर अपनी-अपनी स्थिति पर अड़े रहे. इस बीच, ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने सोमवार को ट्रंप के उस दावे को खारिज कर दिया कि वॉशिंगटन और IRGC के बीच बातचीत के लिए कोई बैकचैनल मौजूद है. अर्ध-सरकारी तस्नीम समाचार एजेंसी को दिए एक इंटरव्यू में IRGC के प्रवक्ता हुसैन मोहेब्बी ने ट्रंप के दावे को "भ्रम" बताया और कहा कि IRGC अधिकारियों और अमेरिकियों के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही है. मोहेब्बी ने आगे कहा कि ईरान का राजनयिक तंत्र अभी अमेरिका के साथ बातचीत नहीं कर रहा है क्योंकि वॉशिंगटन ने "वादे तोड़े हैं."