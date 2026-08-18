/ईरान पर ट्रंप का न्यूक्लियर अल्टीमेटम! 60 दिन खत्म, अब किस कदम की तैयारी?

राज्य चुनें
Trump Iran Nuclear Deal: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तेहरान वॉशिंगटन के साथ समझौता तो करना चाहता है, लेकिन वह ऐसी डील मानने को तैयार नहीं है जिसे ट्रंप ज़रूरी मानते हैं. दोनों पक्षों के बीच बातचीत के लिए तय 60 दिन की समय-सीमा खत्म हो गई है. सोमवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, "वे डील करना चाहते हैं, लेकिन वे वैसी डील नहीं करेंगे जैसी मुझे ज़रूरी लगती है."
शिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप ने बातचीत की स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन फिर से कहा कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना वॉशिंगटन का मकसद बना हुआ है. ट्रंप ने कहा, "आप समझते हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते और न ही उनके पास परमाणु हथियार होंगे. यह बहुत आसान है. वे परमाणु युद्ध नहीं छेड़ सकते."
ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक घेराबंदी के ज़रिए होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) पर अमेरिका का "पूरा नियंत्रण" है और उन्होंने बार-बार इसे अमेरिकी क्षेत्र बनाने की बात कही. ट्रंप ने कहा, "हम घेराबंदी के ज़रिए इस जलडमरूमध्य को नियंत्रित करते हैं. मुझे इसे अपना क्षेत्र घोषित करने का विचार पसंद है. अब हमारा इस जलडमरूमध्य पर पूरा नियंत्रण है." ओमान को दी गई अपनी पिछली चेतावनी के बारे में ट्रंप ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि उनका व्यवहार बहुत अच्छा रहा है, लेकिन हम उनसे आसानी से निपट लेंगे, ठीक वैसे ही जैसे हम दूसरों से निपटते हैं." खबरों के मुताबिक, ओमान ईरान के साथ मिलकर जलडमरूमध्य को खोलने और जलमार्ग को दोनों देशों के नियंत्रण में रखने की योजना पर काम कर रहा है.
ट्रंप की ये बातें ऐसे समय में सामने आईं जब सोमवार को अमेरिका-ईरान गतिरोध की 60 दिन की अवधि खत्म हो गई. इस दौरान, दोनों पक्ष ईरान के परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज़ जलडमरूमध्य को लेकर अपनी-अपनी स्थिति पर अड़े रहे. इस बीच, ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने सोमवार को ट्रंप के उस दावे को खारिज कर दिया कि वॉशिंगटन और IRGC के बीच बातचीत के लिए कोई बैकचैनल मौजूद है. अर्ध-सरकारी तस्नीम समाचार एजेंसी को दिए एक इंटरव्यू में IRGC के प्रवक्ता हुसैन मोहेब्बी ने ट्रंप के दावे को "भ्रम" बताया और कहा कि IRGC अधिकारियों और अमेरिकियों के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही है. मोहेब्बी ने आगे कहा कि ईरान का राजनयिक तंत्र अभी अमेरिका के साथ बातचीत नहीं कर रहा है क्योंकि वॉशिंगटन ने "वादे तोड़े हैं."