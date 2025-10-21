PAK: कमजोर सेना, बेकाबू आतंकी! पाकिस्तान में बारूद के ढेर पर बैठी सरकार

Pakistan News: भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में छिपे आतंकवादियों पर हमला किया है, तब से पाकिस्तानी सेना की कमजोरियां उजागर हो गई हैं. पाकिस्तानी सेना हाल के दिनों में कई शर्मनाक परिस्थितियों में फंस गई है. पाक को आतंकवादी समूहों के हाथों भारी नुकसान भी उठाना पड़ा, जिन्हें उसने ही पैदा किया था.

पाकिस्तान ने तालिबान के साथ भले ही एक नाज़ुक समझौता कर लिया हो, लेकिन कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि यह कब तक चलेगा. तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने जिस तेज़ी से सेना को नुकसान पहुंचाया है, उसने अब दूसरे आतंकवादी समूहों को भी सत्ता प्रतिष्ठान से निपटने के लिए प्रोत्साहित किया है. पाकिस्तान पर नज़र रखने वालों एक्सपर्ट का कहना है कि कई संगठन हैं जो सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं. टीटीपी, लश्कर-ए-झांगवी और इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत चाहते हैं कि पाकिस्तान में इस्लाम का शासन स्थापित हो और सत्ता प्रतिष्ठान को उखाड़ फेंका जाए.

लश्कर-ए-झांगवी (LEJ) अब तक ज़्यादातर सांप्रदायिक हिंसा में शामिल रहा है और उसने धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया है. फिलहाल यह संगठन पाकिस्तान की हुकूमत की निगरानी में नहीं है, लेकिन आने वाले समय में यह अपने हमलों का दायरा बढ़ा सकता है. पहले भी LEJ ने पाकिस्तानी सरकार और सेना पर हमले किए हैं. अब इस्लामाबाद के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि यह संगठन फिर से आईएसकेपी या टीटीपी जैसे आतंकी गुटों से हाथ मिला सकता है.

लश्कर-ए-झांगवी पहले भी आईएसकेपी (इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत) और टीटीपी (तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान) दोनों के साथ अलग-अलग गठबंधन कर चुका है, इसलिए यह फिर से ऐसा कर सकता है. आईएसकेपी को शुरू में पाकिस्तान ने टीटीपी और अफगान तालिबान के खिलाफ लड़ने के लिए इस्तेमाल किया था. लेकिन अब जब इन गुटों के बीच युद्धविराम की स्थिति है, तो आईएसकेपी पीछे नहीं हट रहा है. आने वाले दिनों में अफगान तालिबान और पाकिस्तान के बीच शांति कायम हो जाती है, तो आईएसकेपी संभवतः टीटीपी से दूरी बना लेगा और लश्कर-ए-झांगवी के साथ गठबंधन कर सकता है. इसका कारण यह है कि टीटीपी को अफगान तालिबान का समर्थन हासिल है.

ख़ुफ़िया ब्यूरो के अधिकारियों का कहना है कि उनके आकलन के मुताबिक, अगर ये समूह अलग-अलग भी लड़ते हैं, तो आने वाले दिनों में वे सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ हमले तेज कर देंगे. पाकिस्तान इन समूहों के खिलाफ लड़ने के लिए लश्कर-ए-तैयबा या जैश-ए-मोहम्मद का समर्थन लेने की स्थिति में भी नहीं है. जैश-ए-मोहम्मद का सत्ता प्रतिष्ठान के साथ कभी गरम तो कभी ठंडा रिश्ता रहा है. इसके अलावा, अगर उसे टीटीपी के खिलाफ लड़ने के लिए कहा जाता है, तो संगठन में फूट पड़ सकती है.

वहीं, जैश-ए-मोहम्मद अफगान तालिबान और टीटीपी, दोनों के प्रति सहानुभूति रखता है और इसलिए हो सकता है कि वह सत्ता प्रतिष्ठान में शामिल न हो. लश्कर-ए-तैयबा का मामला भी कुछ ऐसा ही है. हालांकि इस संगठन ने कभी सत्ता प्रतिष्ठान के ख़िलाफ़ विद्रोह नहीं किया है, लेकिन जब पाकिस्तान अफ़ग़ानिस्तान में युद्ध में अमेरिका की मदद कर रहा था, तब इसमें बड़े विभाजन की संभावना थी. कई कार्यकर्ता इस रुख़ से नाख़ुश थे और उन्होंने अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान से अलग होकर शामिल होने की धमकी भी दी थी. इन समूहों के नियंत्रण से बाहर होने का ख़तरा मंडरा रहा है, वहीं पाकिस्तानी सेना के सामने एक और समस्या है, और वह है बलूचिस्तान.

बलूच समूह जातीय राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्ष अलगाववाद से प्रेरित हैं. वे एक स्वतंत्र अस्तित्व की तलाश में हैं. हाल के सालों में बलूच समूहों ने पाकिस्तानी सेना को भारी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है. उन्होंने सेना के अलावा मुख्य रूप से चीनी नागरिकों और निवेशों को निशाना बनाया है. इन समूहों को भी एहसास हो गया है कि सेना कमज़ोर है और पाकिस्तान कई मोर्चों पर जूझ रहा है, इसलिए वे बलूचिस्तान में भी एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार होंगे.

