बांग्लादेश की तरह ट्यूनीशिया में तख्ता पलट? हजारों लोगों का सईद सरकार के खिलाफ हल्ला बोल!

Tunisia Protest against Kais Saied Govt: ट्यूनीशिया की राजधानी में हजारों लोगों ने राष्ट्रपति कैस सईद की कथित तानाशाही, सियासी बंदियों की गिरफ्तारी, प्रेस पर कार्रवाई और न्यायपालिका में हस्तक्षेप के खिलाफ विरोध किया. कई कैदी भूख हड़ताल पर हैं, जबकि मानवाधिकार संगठन बढ़ते दमन पर गंभीर चिंता जता रहे हैं.
Tunisia News Today: बीते कुछ सालों में कई मुस्लिम देशों में सियासी उठापटक देखने को मिला है. सूडान, माली, नाइजर, मिस्र, सीरिया, इंडोनेशिया और बांग्लादेश में सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर बगावत देखने को मिली है. बगावत की यह आग अब अफ्रीकी मुस्लिम देश ट्यूनिशिया तक पहुंच गई है. ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस में शनिवार (22 नवंबर) को हजारों लोग सड़कों पर उतरे और राष्ट्रपति कैस सईद की बढ़ती तानाशाही के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया.
प्रदर्शनकारियों ने देश में सभी सियासी बंदियों की रिहाई की मांग की और न्यायपालिका में हस्तक्षेप सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरा. यह रैली 'अन्याय के खिलाफ' (Against Injustice) नाम से आयोजित की गई थी, जिसमें सियासी बंदियों के परिवारों और अलग-अलग विचारधाराओं के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया. प्रदर्शन में एक हजार से ज्यादा लोग शामिल हुए, जिनमें कई काले कपड़ों में थे.
कैस सईद सरकार के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने उग्र नारे लगाए. 'अवाम सरकार को उखाड़ फेंकेगी', 'क्या महान देश है! अत्याचार और दमन' और 'न डर, न धमकी- सड़क जनता की है' जैसे नारे लगाए. यह प्रदर्शन ऐसे समय में हो रहा है जब ट्यूनिशिया में सियासी और आर्थिक संकट की वजह से बगावत के सुर तेज होते जा रहे हैं.
इससे पहले गुरुवार को पत्रकारों ने प्रेस की आजादी पर सरकारी कार्रवाई और कई प्रमुख सिविल सोसायटी संगठनों पर अस्थायी रोक लगाने के खिलाफ प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति सईद पर न्यायपालिका में दखल देने और पुलिस का इस्तेमाल कर सियासी विरोधियों को निशाना बनाने का आरोप भी लगाया.
प्रदर्शन के आयोजकों में शामिल अयूब अमारा ने कहा कि "इस रैली का मकसद उन लोगों की हालत पर ध्यान दिलाना है, जो अपनी सत्ता विरोधी सियासी राय की वजह से जेलों में बंद हैं. उन्होंने आगे कहा, "प्रदर्शन में कई मुद्दों को जोरशोर से उठाया गया, जैसे फॉस्फेट उत्पादन वाले गाबेस शहर में पर्यावरण संबंधी आंदोलनों और आतंकवाद-रोधी कानूनों के तहत की जा रहीं मनमानी गिरफ्तारियां शामिल हैं."
अमारा ने कहा, "पिछले 14 सालों की सारी तरक्की को उलट दिया गया है. ट्यूनीशिया सभी ट्यूनीशियाइयों के लिए काफी बड़ा देश है, इसे किसी एक शख्स की मर्जी से नहीं चलाया जा सकता है." जेल में बंद विपक्षी नेता अब्देलहमीद जलासी की बीवी मोनिया ब्राहिम भी प्रदर्शन में शामिल हुईं. उन्होंने कहा, "मैं इसलिए आई हूं क्योंकि बहुत से ट्यूनीशियाई अन्याय और जुल्म का सामना कर रहे हैं. सियासी कैदी जानते हैं कि वे अपने सिद्धांतों और अवामी-सियासी अधिकारों की कीमत चुका रहे हैं और मौजूदा शासन के लिए बंधक बने हुए हैं."
वर्तमान में कई सियासी बंदी भूख हड़ताल पर हैं. इनमें संवैधानिक कानून के प्रोफेसर जॉहर बिन मबारेक भी शामिल हैं, जो 20 दिनों से ज्यादा समय से भूख हड़ताल पर हैं. मानवाधिकार संगठनों ने ट्यूनीशिया में बढ़ते दमन को लेकर गंभीर चिंता जताई है. ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक, साल 2022 के आखिर से अब तक 50 से ज्यादा लोगों को, जिनमें सियासदां, वकील, पत्रकार और कार्यकर्ता शामिल हैं, को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण प्रदर्शन और सियासी सरगर्मियों के आधार पर मनमाने ढंग से गिरफ्तार कर लिया गया है या अभियुक्त बनाया गया है.
ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक, देश में व्यापक आतंकवाद-रोधी और साइबर अपराध कानूनों का इस्तेमाल सरकार के खिलाफ असहमति जताने वालों निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. उन्होंने जुलाई 2021 में संसद को निलंबित कर सभी अधिकार अपने हाथ में ले लिए थे. राष्ट्रपति सईद का कहना है कि उनका मकसद भ्रष्टाचार को खत्म करने, गद्दारों को हटाने और सरकारी संस्थानों को बहाल करने के लिए जरुरी था.
