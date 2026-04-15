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Turkey: छात्र ने स्कूल में की गोलीबारी, हमलावर समेत 4 की मौत 20 घायल

Turkey Shooting In School: तुर्की में एक स्कूल में गोलीबारी हुई है, जिसमें हमलावर समेत 4 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 15, 2026, 06:02 PM IST

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Turkey: छात्र ने स्कूल में की गोलीबारी, हमलावर समेत 4 की मौत 20 घायल

Turkey Shooting In School: तुर्की में बुधवार (15 अप्रैल) को एक आठवीं क्लास के छात्र ने कहरामनमारस में स्थित आयसर कैलिक सेकेंडरी स्कूल में गोलीबारी की, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए. मरने वालों में स्कूल के तीन शिक्षक और खुद हमलावर भी शामिल हैं. इस हमले के बाद तुरंत बाद एम्बुलेंस और आपातकालीन डॉक्टरों की टीम को घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया गया. साथ ही सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया. 

तुर्की के गृह मंत्री मुस्तफा सिफ्टसी घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि घटना की जान के लिए चार मुख्य सिविल निरीक्षकों और चार मुख्य पुलिस निरीक्षकों को नियुक्त किया गया है.  इस हमले को लेकर कहरामनमारस के गवर्नर मुकर्रेम उनलुअर ने हमलावर आठवीं कक्षा का छात्र था, जिसने हमले के दौरान दो क्लासरूम में प्रवेश किया था. खबरों के मुताबिक हमलावर ने हमले में अपने पिता के हथियार का इस्तेमाल किया था।

न्याय मंत्री अकिन गुरलेक ने बताया कि कहरामनमारस के मुख्य लोक अभियोजक कार्यालय ने मामले की तत्काल जांच शुरू कर दी है. गुरलेक ने कहा, "कहरामनमारस के एक स्कूल में हुए हथियारबंद हमले के संबंध में, कहरामनमारस के मुख्य लोक अभियोजक कार्यालय ने तत्काल जांच शुरू कर दी है, और इस मामले की जांच के लिए तीन उप मुख्य लोक अभियोजकों तथा चार लोक अभियोजकों को नियुक्त किया है."

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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