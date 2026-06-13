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Turkey Team In Fifa World Cup: अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको फीफा वर्ल्ड कप 2026 को होस्ट कर रहे हैं, जो 11 जून से 19 जुलाई चलेगा. साल 2002 के बाद तुर्की पहली बार वर्ल्ड कप में वापसी कर रहा है. इतने लंबे समय के बाद भी, तुर्की फुटबॉल टीम के कप्तान हाकन कालहानोग्लू ने अपनी टीम के पहले प्रतिद्वंद्वी के बारे में कुछ ऐसी बातें कही हैं, जिन पर सबकी नज़रें टिकी हैं. शुक्रवार (12 जून) को BC प्लेस में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले मैच के बारे में कालहानोग्लू ने कहा, "मुझे लगता है कि हम शनिवार (13 जून) मैच में दबदबा बनाए रखेंगे, क्योंकि हमारे पास बेहतर खूबियां हैं और हमारी टीम ज़्यादा प्रतिभाशाली है तो देखते हैं (शनिवार को) क्या होता है."
इस सदी में तुर्की को महाद्वीपीय स्तर पर कुछ सफलताएं तो मिली हैं, लेकिन वह पिछले पांच वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाया. ऑस्ट्रेलिया लगातार छठा वर्ल्ड कप खेल रहा है और 2022 में कतर में नॉकआउट स्टेज तक पहुंचा था. ऑस्ट्रेलिया के मिडफील्डर एडेन ओ'नील ने शुक्रवार को कालहानोग्लू की टिप्पणियों पर कहा, "उन्हें अपनी राय रखने का हक है।" "हमारी टीम में भी बेहतरीन खिलाड़ी हैं, इसलिए हम तैयार हैं."
कालहानोग्लू, जो 32 साल के मिडफील्डर हैं और जिन्होंने इस सीज़न में इंटर मिलान के साथ सीरी ए चैंपियनशिप जीती है, और तुर्की के मैनेजर विन्सेन्ज़ो मोंटेला ने भी सॉकरूज़ (ऑस्ट्रेलियाई टीम) की तारीफ की. मोंटेला ने कहा, "मैं उनकी कुछ तकनीकों का इस्तेमाल करना चाहूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि वे दिलचस्प तकनीकें हैं."
शनिवार (13 जून) को ऑस्ट्रेलिया और तुर्की फीफा वर्ल्ड कप में पहली बार कनाडा के BC प्लेस वैंकूवर स्टेडियम में ग्रुप D के इस शुरुआती मैच में आमने-सामने होंगे. सॉकरूज़ (ऑस्ट्रेलियाई टीम) लगातार छठे वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रही है, जबकि तुर्की तीसरी बार इसमें शामिल हो रहा है. फिफा वर्ल्ड कप 2026 में 48 फुटबॉल टीमें हिस्सा ले रही हैं.