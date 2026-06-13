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24 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप के मैदान में लौटी तुर्की की टीम; कप्तान ने पहले ही मैच से पहले भरी जीत की हुंकार

Turkey Team In Fifa World Cup: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में तुर्की की टीम 24 साल बाद वापसी कर रही है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले मैच से पहले कप्तान हाकन कालहानोग्लू ने अपनी टीम को अधिक प्रतिभाशाली बताया और जीत का भरोसा जताया. वहीं, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने भी चुनौती स्वीकार करते हुए मुकाबले के लिए पूरी तैयारी की बात कही. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 13, 2026, 09:48 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 09:48 AM IST
24 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप के मैदान में लौटी तुर्की की टीम; कप्तान ने पहले ही मैच से पहले भरी जीत की हुंकार

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