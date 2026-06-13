Turkey Team In Fifa World Cup: अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको फीफा वर्ल्ड कप 2026 को होस्ट कर रहे हैं, जो 11 जून से 19 जुलाई चलेगा. साल 2002 के बाद तुर्की पहली बार वर्ल्ड कप में वापसी कर रहा है. इतने लंबे समय के बाद भी, तुर्की फुटबॉल टीम के कप्तान हाकन कालहानोग्लू ने अपनी टीम के पहले प्रतिद्वंद्वी के बारे में कुछ ऐसी बातें कही हैं, जिन पर सबकी नज़रें टिकी हैं. शुक्रवार (12 जून) को BC प्लेस में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले मैच के बारे में कालहानोग्लू ने कहा, "मुझे लगता है कि हम शनिवार (13 जून) मैच में दबदबा बनाए रखेंगे, क्योंकि हमारे पास बेहतर खूबियां हैं और हमारी टीम ज़्यादा प्रतिभाशाली है तो देखते हैं (शनिवार को) क्या होता है."