तुर्की में फिर हिला धरती का सीना! बालिकेसिर में 6.1 तीव्रता का भूकंप, 22 घायल

Turkey Earthquake 2025: तुर्की के बालिकेसिर प्रांत में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके झटके इस्तांबुल, मनीसा, बर्सा और इज़मिर में भी महसूस किए गए. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Oct 28, 2025, 12:45 PM IST

Turkey Earthquake 2025: तुर्की के बालिकेसिर प्रांत में 27 अक्तूबर और 28 अक्तूबर की दरमियानी रात 6.1 तीव्रता का भूकंप आया है. भूकंप का केंद्र सिंदिरगी शहर था और यह रात करीब 10:48 बजे 6 किलोमीटर गहराई पर आया. इसके झटके इतने तेज थे कि इस्तांबुल, मनीसा, बुरसा और इजमिर जैसे बड़े शहरों में भी जमीन हिलने लगी. इससे लोगों में दहशत फैल गया है.

भूकंप ने पहले से क्षतिग्रस्त तीन इमारतों और एक दो मंजिला दुकान को पूरी तरह से नष्ट कर दिया. हालांकि, राहत की बात यह है कि इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ. गृह मंत्री अली येरलिकाया ने बताया कि 22 लोग घायल हुए हैं, लेकिन किसी की मौत नहीं हुई. बालिकेसिर के गवर्नर इस्माइल उस्ताओग्लू ने भी इसकी तस्दीक की.

भूकंप के बाद पूरे इलाके में अफरातफरी मच गई. लोग अपने घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर आ गए. डर का माहौल इतना गहरा था कि कई लोग रातभर घरों में वापस नहीं लौटे. मौसम ने भी मुश्किलें बढ़ा दीं क्योंकि कई शहरों में बारिश शुरू हो गई. सरकार ने राहत के तौर पर मस्जिदें, स्कूल और स्पोर्ट्स हॉल रातभर खुले रखे ताकि लोग वहां ठहर सकें.

इस साल दूसरा बड़ा भूकंप
सिंदिरगी में यह इस साल का दूसरा बड़ा भूकंप है. अगस्त में भी इसी इलाके में 6.1 तीव्रता का झटका आया था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई थी और दर्जनों लोग घायल हुए थे. तब से इलाके में छोटे-छोटे झटके महसूस किए जा रहे हैं. तुर्की ऐसी जगह पर बसा है जहां जमीन के नीचे बड़ी दरारें (Fault Lines) हैं, इसलिए वहां अक्सर भूकंप आते रहते हैं.

2023 में हुई थी इतने लोगों की मौत
साल 2023 में तुर्की में 7.8 तीव्रता का बहुत बड़ा भूकंप आया था, जिसने 53,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली. इस भूकंप से 11 प्रांतों में लाखों घर और इमारतें ढह गईं या बुरी तरह टूट गईं. पड़ोसी देश सीरिया के उत्तरी इलाकों में भी करीब 6,000 लोग मारे गए थे. यह हादसा तुर्की और सीरिया दोनों के इतिहास में सबसे भयानक भूकंपों में से एक माना जाता है.

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

Turkey Earthquake 2025

