तुर्की का मिलिट्री प्लेन हादसे का शिकार, 20 सैनिक थे सवार

Turkey cargo plane crashes: तुर्की का एक सैन्य मालवाहक विमान क्रैश हो गया. इस विमान में 20 सैन्यकर्मी सवार थे. इस दुखद घटना से पूरा तुर्की शोक में डूबा हुआ है. अधिक जानकारी के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Nov 12, 2025, 08:39 AM IST

तुर्की का मिलिट्री प्लेन हादसे का शिकार, 20 सैनिक थे सवार

Turkey cargo plane crashes: तुर्की की एक मिलिट्री कार्गो प्लेन (मालवाहक विमान) मंगलवार (11 नवंबर) को क्रैश हो गया, इस प्लेन में 20 सैनिक सवार थे. यह घटना अजरबैजान सीमा के पास जॉर्जिया के सिघनाघी इलाके में हुई. घटना के बाद तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब इरदुगान ने बिना विस्तृत जानकारी दिए हताहत होने का संकेत दिया. 

तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब इरदुगान (Erdogan) ने एक बयान जारी करके इस घटना में शहीद हुए लोगों को श्रधांजली दी और इस मुश्किल वक्त से बाहर निकलने के लिए दुआ किया. हालांकि उन्होंने घटना में कितने लोगों की मौत हुई इसका कोई ब्योरा नहीं दिया. 

वहीं, तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस बात की पुष्टि की कि तुर्की के  C-130 मिलिट्री कार्गो प्लेन क्रैश हो गया है. मंत्रालय ने बताया कि यह प्लेन अजरबैजान से उड़ान भरकर तुर्की वापस लौट रहा था. साथ ही इस घटना के बाद जॉर्जिया और अजरबैजान के बचावकर्मी मिलकर बचाव कार्य में जुट गए हैं. फिलहाल आधिकारिक तौर पर किसी भी हताहत की पुष्टि नहीं की गई है. इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक प्लेन हवा में घुमते हुए धुवे के साथ नीचे गिर रहा है.

गौरतलब है कि ज्यादातर देशों की सेना के पास मालवाहक विमान होते हैं. तुर्की के पास भी C-130 सैन्य मालवाहक विमान हैं, जिसका उपयोग तुर्की अपने सैनिकों और सैन्य उपकरणों, रसद को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए करता है. इस घटना से जुड़ी विस्तृत जानकारी अब भी आनी बाकी है, फिलहाल जांच और बचाव अभियान जारी है.

