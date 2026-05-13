इस मुस्लिम देश ने आतंकी संगठन के खिलाफ किया बड़ा ऑपरेशन; 47 प्रांतों से 324 लोग गिरफ्तार

Turkey Campaign Against Terrorist Organization: तुर्की ने इस्लामिक स्टेट समूह के आतंकियों के खिलाफ अभियान चलाया, जिसमें पूरे तुर्की में इन आतंकी समूह के सदस्यों के खिलाफ छापेमारी और गिरफ्तारी की गई. इस संबंध में तुर्की के गृह मंत्रालय ने बुधवार (13 मई) को जानकारी दी कि अधिकारियों ने पूरे देश में चलाए गए एक अभियान में इस्लामिक स्टेट समूह से संबंध होने के शक में 324 लोगों को हिरासत में लिया है.

तुर्की गृह मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि इन 324 संदिग्धों को तुर्की के 47 प्रांतों से हिरासत में लिया गया है. हिरासत में लिए गए वे लोग शामिल हैं जिन पर इस्लामिक स्टेट समूह को आर्थिक मदद देने का शक है और वे लोग भी जो पहले इस समूह में सक्रिय रहे हैं. गृह मंत्रालय ने कहा, "हमारे राष्ट्र की शांति, एकता और एकजुटता के लिए, हम साल के 365 दिन, दिन-रात बिना थके अपना अभियान जारी रखे हुए हैं."

तुर्की गृह मंत्रालय ने इस बारे में कोई और जानकारी नहीं दी और न ही यह बताया कि हिरासत में लिए गए संदिग्धों में कोई विदेशी नागरिक भी शामिल है या नहीं. तुर्की ने पहले भी इस तरह के छापे मारे हैं. इस्लामिक स्टेट समूह ने पिछले कुछ सालों में तुर्की में कई जानलेवा हमले किए हैं. इनमें 2017 में नए साल के जश्न के दौरान इस्तांबुल के एक नाइटक्लब में हुई गोलीबारी की घटना भी शामिल है, जिसमें 39 लोगों की मौत हो गई थी.

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पिछले साल के दिसंबर महीने में तुर्की के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में इस्लामिक स्टेट समूह के आतंकवादियों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी. यह झड़प तब हुई जब पुलिस ने एक घर पर छापा मारा, जहाँ आतंकवादी छिपे हुए थे. इस झड़प में तीन पुलिस अधिकारी और छह आतंकवादी मारे गए थे. पिछले महीने, इस्तांबुल में इजरायली वाणिज्य दूतावास वाली एक इमारत के बाहर तीन हमलावरों ने पुलिस पर गोलीबारी कर दी थी. इसके बाद पुलिस और हमलावरों के बीच हुई मुठभेड़ में एक हमलावर मारा गया था. उस समय गृह मंत्री मुस्तफा सिफ्टी ने कहा था कि कम से कम एक हमलावर का संबंध एक ऐसे समूह से था, जिसे उन्होंने "धर्म का दुरुपयोग करने वाला समूह" बताया था. हालांकि, उन्होंने उस समूह का नाम नहीं बताया था.