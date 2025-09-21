क्या Turkey है Israel का अगला निशाना? मिल रहे ये बड़े संकेत

Israel New: कतर पर पिछले हफ्ते इज़रायल के हवाई हमलों के कुछ ही घंटे बाद pro-Israel टिप्पणीकारों ने अपना ध्यान तुर्किये की ओर मोड़ दिया है. अमेरिका में अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट से जुड़े सीनियर शोधकर्ता माइकल रूबिन के मुताबिक तुर्किये इज़रायल का अगला निशाना हो सकता है.

तुर्की को दी वॉर्निंग

उन्होंने वॉर्निंग दी कि तुर्की को अपनी सेफ्टी के लिए अपने नाटो (NATO) सदस्यता पर भरोसा नहीं करना चाहिए. इसी दौरान इज़रायली राजनीतिक हस्ती मेइर मसरी ने सोशल मीडिया पर लिखा,"आज कतर, कल तुर्किये."

प्रो इजराइली बना रहे हैं माहौल

पिछले कई महीनों से pro-Israel मीडिया तुर्की को इज़रायल का सबसे खतरनाक दुश्मन करार देते हुए उसके खिलाफ बयानबाजी तेज करता जा रहा है. इज़रायली टिप्पणीकार तुर्किये की पूर्वी भूमध्यसागर में मौजूदगी को खतरा और सीरिया के युद्ध के बाद पुनर्निर्माण में उसकी भूमिका को नया उभरता हुआ ख़तरा बताया है.

अगस्त में तुर्की ने लिया था बड़ा कदम

अगस्त में तुर्की विदेश मंत्री हाकान फिदान ने इज़रायल के खिलाफ आर्थिक और व्यापारिक संबंध निलंबित कर दिए थे. अटलांटिक काउंसिल के गैर-निवासी फेलो ओमर ओज़किज़िलजिक के मुताबिक, अंकारा में इस तरह की बयानबाजी को गंभीरता से लिया जा रहा है और इज़रायल को इलाकाई वर्चस्व हासिल करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है.

कतर पर हमले के बाद बड़ी असमंजस में तुर्की

कतर पर हमले ने तुर्की ये समझ गया है कि नाटो का मेंबर होने के बावजूद अगर इजराइल उसके खिलाफ ऐसा कोई कदम उठाता है को अमेरिका एकदम शांत रहने वाला है, क्योंकि अमेरिका ने कतर- जो उसका खास गैर-नाटो सहयोगी है- पर इज़रायल के हमले का भी विरोध नहीं किया.

इजराइल के प्रधानमंत्री का बड़ा दावा

इज़रायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी हाल के महीनों में खुले तौर पर इलाकई विस्तारवादी टारगेट्स का दावा कर रहे हैं. अगस्त में जब उनसे पूछा गया कि क्या वह ग्रेटर इज़रायल (Greater Israel) के विचार पर विश्वास करते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया- बिल्कुल.

अल-जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को हाकान फिदान ने कहा कि इज़रायल की ग्रेटर इज़रायल का प्लान, जिसे कुछ धार्मिक ज़ायोनिस्ट आधुनिक सीरिया, लेबनान, मिस्र और जॉर्डन तक फैला हुआ मानते हैं, दरअसल पड़ोसी देशों को कमजोर और बंटा हुआ रखने की कोशिश है.