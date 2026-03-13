तुर्की में फिर कांपी धरती, भूकंप के झटकों से सहमे लोग घरों से बाहर निकले

Advertisement
Turkey News: तुर्की में आज तड़के सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं. भूकंप के झटके इतने तेज थे कि लोग लोग अपने घरों से बाहर भागकर सड़कों पर चले गए थे. लेकिन शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि कोई बड़ा नुकसान या हताहत नहीं हुआ है. आपदा और आपातकालीन प्रबंधन प्राधिकरण (AFAD) ने इस भूकंप की जानकारी दी. एजेंसी ने रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 5.5 मापी. इसका केंद्र तुर्की के टोकाट प्रांत में स्थित निक्सार शहर के पास था. भूकंप की गहराई लगभग 6.4 किलोमीटर थी.

AFAD ने स्थानीय समय के मुताबिक, सुबह लगभग 3:35 बजे भूकंप की सूचना दी. इसके झटके इतने तेज थे कि आसपास के कई प्रांतों में भी महसूस किए गए. लेकिन, एजेंसी ने बताया कि किसी भी "नकारात्मक या गंभीर" घटना की सूचना नहीं मिली है और स्थिति पर बारीकी से नज़र रखी जा रही है. भूकंप के झटके के बाद दहशत में आकर कई लोग अपने घरों से बाहर निकल आए.

स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर या अपने वाहनों में ही रहे. लोगों को एक और झटके या इमारतों को नुकसान पहुंचने का डर था. तुर्की के एक निजी न्यूज चैनल ने बताया कि कई परिवार रात भर अपने घरों के बाहर ही इंतज़ार करते रहे, इस उम्मीद में कि सुबह तक हालात सामान्य हो जाएंगे. तुर्की भौगोलिक रूप से ऐसे क्षेत्र में स्थित है जो कई प्रमुख टेक्टोनिक फॉल्ट लाइनों (भूपर्पटी की दरारों) के ऊपर पड़ता है. यही कारण है कि यहां भूकंप अक्सर आते रहते हैं. देश का एक बड़ा हिस्सा भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है और सरकार, और आपदा प्रबंधन एजेंसियां ऐसी घटनाओं पर लगातार नज़र रखती हैं.

इससे पहले भी 53 हजार से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत
हाल के सालों में तुर्की को कई विनाशकारी भूकंपों का सामना भी करना पड़ा है. साल 2023 में 7.8 तीव्रता के एक शक्तिशाली भूकंप ने पूरे देश में भारी तबाही मचाई थी. तुर्की के दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी क्षेत्रों के ग्यारह प्रांत इस भूकंप से बुरी तरह प्रभावित हुए थे. इस त्रासदी में 53,000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी, और लाखों इमारतें या तो पूरी तरह से नष्ट हो गईं या उन्हें भारी नुकसान पहुंचा. इस भूकंप का प्रभाव केवल तुर्की तक ही सीमित नहीं रहा; बल्कि पड़ोसी देश सीरिया के उत्तरी क्षेत्रों को भी भारी नुकसान पहुंचा. वहां लगभग 6,000 लोगों की जान चली गई और बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए.

यह भी पढ़ें:- ईरान ने मिसाइल से गिराया अमेरिकी रीफ्यूलिंग विमान? जानें ट्रंप प्रशासन का जवाब

