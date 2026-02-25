उड़ान के कुछ देर बाद ही गायब हो गया तुर्की में F-16 फाइटर जेट, पायलट की मौत

Turkey News: आज यानी 25 फरवरी को तुर्की एयर फोर्स का एक F-16 फाइटर जेट पश्चिमी तुर्की में एक हाईवे के पास क्रैश हो गया. हादसे में पायलट की मौत हो गई. अधिकारियों और लोकल मीडिया सोर्स के मुताबिक, तुरंत बचाव और राहत ऑपरेशन शुरू किया गया.

तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि प्लेन बालिकेसिर प्रांत में 9वें मेन जेट बेस से टेकऑफ करने के कुछ ही देर बाद क्रैश हो गया. आधी रात के कुछ ही देर बाद अचानक प्लेन से रेडियो और रडार का कॉन्टैक्ट टूट गया, जिससे इमरजेंसी की स्थिति पैदा हो गई. मंत्रालय के मुताबिक, सर्च और रेस्क्यू टीमों को तुरंत भेजा गया और कुछ ही देर में क्रैश की जगह का पता लगा लिया गया। बयान में आगे कहा गया कि हादसे में पायलट "शहीद" हो गया.

मीडिया सोर्स के मुताबिक, फ़ाइटर जेट इस्तांबुल-इजमिर हाईवे के एक हिस्से के पास क्रैश हो गया, जिससे आस-पास के इलाके में मलबा फैल गया. हादसे की जानकारी मिलने पर सिक्योरिटी फोर्स, फायर डिपार्टमेंट और मेडिकल टीमों को मौके पर भेजा गया. अधिकारियों ने इलाके को घेर लिया और और नुकसान रोकने के लिए सिक्योरिटी कड़ी कर दी.

प्लेन क्रैश का कारण अभी पता नहीं चला है. रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हादसे की जांच के लिए एक स्पेशल जांच टीम बनाई जाएगी, जो टेक्निकल पहलुओं और संभावित कारणों की अच्छी तरह से जांच करेगी. शुरुआत में टेक्निकल खराबी या दूसरे हालात के बारे में अंदाजा लगाया जा रहा है, लेकिन जांच पूरी होने के बाद ही ऑफिशियल कन्फर्मेशन किया जाएगा.

तुर्की में समय-समय पर मिलिट्री एयरक्राफ्ट से जुड़े मिलिट्री हादसे होते रहे हैं, लेकिन हर घटना के बाद सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का रिव्यू किया जाता है. इस हादसे ने एक बार फिर मिलिट्री फ्लाइट्स की सेफ्टी पर सवाल खड़े कर दिए हैं. सरकारी अधिकारियों ने पायलट के परिवार के प्रति संवेदना जताई है और कहा है कि देश ने एक बहादुर सैनिक खो दिया है. जांच एजेंसियां ​​क्रैश का कारण पता लगाने में कामयाब रही हैं और आने वाले दिनों में एक डिटेल्ड रिपोर्ट आने की उम्मीद है.