ईरान के बाद तुर्की की बारी; इजरायल ने बनाया इस्लाम विरोधी गठजोर

Israel built anti-Islam alliance: अभी ईरान युद्ध पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ है, इस बीच इजरायल ने तुर्की को अपने लिए खतरे के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया है. इसके साथ ही इजरायल तुर्की के खिलाफ साजिशें भी कर रहा है. इजरायल ग्रीस और साइप्रस के साथ तुर्की के खिलाफ एक गठजोर बनाने की तैयारी में है. ग्रीस और साइप्रस तुर्की के पड़ोसी मुल्क हैं और इन दोनों देशों से तुर्की का विवाद चलता है. इन सब के बीच तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने इजरायल पर आरोप लगाया है कि इजरायल ने "इस्लाम-विरोधी" गठबंधन बना लिया है.

बीते रविवार (19 अप्रैल) को तुर्की में अंताल्या डिप्लोमेसी फोरम का समापन करते हुए तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने इज़रायल पर आरोप लगाया कि वह ग्रीस और ग्रीक साइप्रस के साथ मिलकर एक "इस्लाम-विरोधी गठबंधन" बना लिया है. इस गठबंधन में सैन्य सहयोग भी शामिल है. उन्होंने कहा कि ग्रीस ने इजरायल के साथ ऐसी गठबंधन किया है, जैसा किसी भी यूरोपीय मुल्क ने इजरायल के साथ नहीं किया है. उन्होंने कहा इजरायल के इस गठबंधन को लेकर कहा, "हम इस दिशा में ज़रूरी कदम उठाने के लिए पूरी गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं

इजरायल लगातार मुस्लिम मुल्कों पर बेबुनियाद आरोप लगाकर हमले करता है और उन हमलों में अमेरिका को भी अपने साथ घसीट लेता है. इजरायल एक साथ लेबनान, गज़ा, वेस्ट बैंक, सीरिया, यमन, इराक और ईरान पर हमले करता रहता है. ईरान के बाद अब इजरायल के निशाने पर तुर्की और पाकिस्तान है. इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री ने तुर्की को इजरायल के लिए खतरा बताया, जिसके बाद इजरायली मीडिया में तुर्की के खिलाफ लगातर बातें हो रही हैं. अमुमन किसी मुल्क पर हमले से पहले इजरायली मीडिया उस मुल्क के खिलाफ ऐसा ही माहौल तैयार करती है, ताकि अपने हमले को जायज बता सके.

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इस बीच तुर्की की ओर से भी इजरायल के खिलाफ आक्रामक संदेश आने शुरू हो चुके हैं. इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच पहले दौर की बातचीत के समय तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने इजरायल पर सैन्य कार्रवाई करने की धमकी दी. अब तुर्की के विदेश मंत्री ने इजरायल पर आरोप लगाया है कि इजरायल इस्लाम विरोधी गठजोड़ बना लिया है.

वहीं, तुर्की की संसद के स्पीकर नुमान कुर्तुलमुस ने भी बीते शनिवार (18 अप्रैल) को कहा कि इजरायल का मकसद ग्रेटर इजरायल बनाना है. उन्होंने कहा कि इजरायल का असली मकसद ईरान नहीं, बल्कि नील नदी से लेकर यूफ़्रेट्स तक फैले एक ग्रेटर इजरायल की स्थापना करना है. इस ग्रेटर इजरायल में तुर्की का भी कुछ हिस्सा शामिल है.