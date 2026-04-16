Turkey: हर स्कूल की सुरक्षा में तैनात होंगे पुलिसकर्मी; इस घटना के बाद बड़ा फैसला

Turkey School Shooting Incident: तुर्की में लगातार दो दिन दो अलग-अलग स्कूलों में गोलीबारी की घटना हुई, जिसके बाद तुर्की की सरकार और प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. इस फैसले के तहत तुर्की के सभी प्रांतों के स्कूलों की एंट्री गेट पर कम से कम दो पुलिस ऑफिसर को तैनात किए जाने का आदेश दिया गया है. इसके साथ ही स्कूल के वक्त जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सहायता टीमें भी उपलब्ध रहेंगी. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Trending Photos
Turkey School Shooting Incident: तुर्की में लगातार दो दिन (14 और 15 अप्रैल) को दो अलग-अलग स्कूलों में गोलीबारी हुई, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई और लगभग 29 लोग घायल हो गए. इस घटना के बाद तुर्की की सरकार और प्रशासन हाई अलर्ट पर है. दोनों ने मिलकर एक बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत तुर्की में स्कूलों की सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा.
वहीं, इस घटना के बाद तुर्की अथॉरिटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 17 साल के एक छात्र को सोशल मीडिया पर एक स्कूल के खिलाफ धमकी भरा पोस्ट डालने के आरोप में हिरासत में लिया गया. इसके साथ ही तुर्की अथॉरिटी ने 940 सोशल मीडिया अकाउंट, 93 टेलीग्राम ग्रुप को बंद कर दिया है और 83 लोगों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किए गए हैं.
तुर्की के कहरामनमारस और सानलिउरफ़ा के स्कूलों में हुए हमलों के बाद गृह मंत्री मुस्तफ़ा सिफ़्तची और राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री यूसुफ़ टेकिन ने गुरुवार (16 अप्रैल) को हाई लेवल आपातकालीन सुरक्षा बैठक बुलाई. इस बैठक में फैसला लिया गया कि तुर्की में सभी स्कूलों में कम से कम दो पुलिस अधिकारियों को तैनात किया जाएगा और और स्कूल के समय के दौरान ज़रूरत पड़ने पर अतिरिक्त सहायता टीमें भी उपलब्ध रहेंगी. इस फैसले को तत्काल प्रभाव से सभी प्रांतों में लागू भी कर दिया गया है. इस हाई लेवल आपातकालीन सुरक्षा बैठक में तुर्की के सभी 81 प्रांतों के गवर्नरों, प्रांतीय पुलिस प्रमुखों, जेंडरमेरी कमांडरों और प्रांतीय शिक्षा निदेशकों ने हिस्सा लिया.
इसे भी पढ़ें: Turkey: छात्र ने स्कूल में की गोलीबारी, हमलावर समेत 4 की मौत 20 घायल
गौरतलब है कि बीते 15 अप्रैल को तुर्की के एक स्कूल में पूर्व छात्र ने गोलीबारी की, जिसमें छात्र और शिक्षक समेत 9 लोगों की मौत हो गई और 13 अन्य घायल हो गए. वहीं, हमलावर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. इस हमले के वक्त स्कूल में अफरातफरी मच गई. स्कूल में मौजूद लोग स्कूल की खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई. वहीं, हमले की खबर आते ही मौके पर तुर्की के सुरक्षा बल पहुंचे और एम्बुलेंस के साथ मेडिकल टीम भी पहुंची, जिसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया.