अरब दुनिया का खलीफा बन जाएगा तुर्की, टकटकी लगाकर देखते रह जाएगा सऊदी

Muslim World: दुनिया के अलग-अलग हिस्सों की अपनी-अपनी सियासत होती है, लेकिन इस्लामी राष्ट्र के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा और जिओ पॉलिटिक्स में उनकी अलग अहमियत है. मुस्लिम मुल्कों में 2 बड़े धड़े हैं. एक है शिया तो दूसरा है सुन्नी. शिया बहुल देशों के लिए ईरान एक मजहबी और सियासी केंद्र रहा है. वहीं सुन्नी दुनिया की अगुवाई का दावा लंबे वक्त से सऊदी अरब करता रहा है. मक्का और मदीना जैसे इस्लाम के सबसे पाक जगह सऊदी अरब को स्वाभाविक बढ़त देते हैं. लेकिन पिछले कुछ सालों में तुर्की ने मुस्लिम दुनिया, खासतौर पर सुन्नी वर्ल्ड, की अगुवाई के लिए सऊदी अरब को सीधी चुनौती देना शुरू कर दिया है.

तुर्की के पास न तो सऊदी अरब जैसी पाक जगह है न ही ईरान जैसी मान्यता प्राप्त मजहबी इख़्तियार. इसके बावजूद तुर्की ने इस्लामी लोकलुभावनवाद और सभ्यतागत इतिहास का इस्तेमाल करते हुए मुस्लिम जगत में अपनी पहचान मजबूत की है. राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन की भूमिका इसमें सबसे अहम रही है.

उन्होंने घरेलू और इंटनेशनल लेवल पर तुर्की को एक मुस्लिम नेता राष्ट्र के तौर पर पेश किया है. हाल के सालों में आई टीवी सीरीज Ertugrul Ghazi इसका सबसे बड़ा उदाहरण हैं. यह सीरीज ओटोमन इतिहास और इस्लामी मूल्यों पर आधारित था, जिसने एशिया से लेकर अमेरिका तक तुर्की की छवि को नई ऊंचाई दी. इससे तुर्की ने मुस्लिम नौजवानों में सक़ाफ़ी जुड़ाव भी पैदा किया.

गाजा जंग पर तुर्की का रुख

तुर्की की इस्लामी दुनिया के लीडर के तौर पर छवि गाजा युद्ध पर उसकी रिएक्शन में साफ दिखती है. हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने एक भाषण में कहा कि हमारा आधा दिल फिलिस्तीन, यमन, सूडान और अफगानिस्तान में है.” उन्होंने गाजा में हो रहे अत्याचार पर चुप न रहने की बात कही. एर्दोगन का यह बयान सिर्फ मानवीय मुद्दा नहीं बल्कि धार्मिक लोकलुभावनवाद की रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है. इससे दुनियाभर के मुसलमानों में तुर्की और एर्दोगन की छवि मजबूत होती है.

गाजा पर सऊदी की चुप्पी और दूरी

इसके उलट सऊदी अरब गाजा, अफगानिस्तान, सूडान और यमन जैसे मुद्दों पर पहले जितना सक्रिय था, अब उतना दिखाई नहीं देता. यमन युद्ध में सीधे हस्तक्षेप के बाद सऊदी पर आलोचनाएं बढ़ीं और उसने धीरे-धीरे खुद को ऐसे विवादों से दूर कर लिया. गाजा पर भी सऊदी की स्थिति अपेक्षाकृत नरम है और वह अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को प्राथमिकता दे रहा है. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर सऊदी को अक्सर अमेरिकी करीबी के लिए आलोचना झेलनी पड़ती है.

सऊदी के इस रवैये ने मुस्लिम दुनिया में नेतृत्व के खालीपन को जन्म दिया है. इस खालीपन को तुर्की भुनाने की कोशिश कर रहा है. एर्दोगन का आक्रामक बयानबाजी वाला रुख मुस्लिमों में भावनात्मक जुड़ाव पैदा करता है, जबकि सऊदी की संतुलित नीति उसे इस प्रतिस्पर्धा में पीछे कर देती है.

तुर्की का दोहरा खेल

एर्दोगन ने सिर्फ भावनाओं का ही खेल नहीं खेला, बल्कि राजनीतिक चतुराई भी दिखाई है. एक ओर उन्होंने सऊदी अरब और UAE से रिश्ते बेहतर किए हैं, वहीं दूसरी ओर उन्होंने उन समूहों को भी पनाह देना जारी रखा है, जिन पर सऊदी और UAE ने ब्रदरहुड से संबंधों के चलते प्रतिबंध लगा रखा है. यह तुर्की की क्षमता को दर्शाता है कि वह क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा के बीच संतुलन बनाते हुए मुस्लिम दुनिया से जुड़ा रह सकता है.

एर्दोगन ने अल-अक्सा परिसर को तुर्की की रेड लाइन बताते हुए इजरायल को चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि अल-अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक का घर, हरम अल-शरीफ, पूरी तरह मुसलमानों का है. यह बयान तुर्की के मुस्लिम हितों के संरक्षक बनने की महत्वाकांक्षा को दिखाता है.

सोशल मीडिया पर तुर्की और एर्दोगन

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे एक्स, फेसबूक और इंस्टाग्राम पर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन और तुर्की को लेकर पोस्टों की भरमार है. इनमें गाजा पर तुर्की के रुख की तारीफ होती है और उसे सच्चा मुस्लिम राष्ट्र कहा जाता है. इसके विपरीत सऊदी को अमेरिका से करीबी और मुस्लिम मुद्दों पर चुप्पी के लिए आलोचना मिलती है. बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत और यूरोप के मुसलमानों में भी तुर्की और एर्दोगन की चर्चा बढ़ रही है. सियासत और मजहब के इस शक्तिशाली मिश्रण ने तुर्की को अपनी सीमाओं से परे मुस्लिमों के बीच जगह दिलाई है.