नेपाल एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा: तुर्की विमान के लैंडिंग गियर में धुआं, सभी सुरक्षित

Turkey Plane Landing Gear Fire: बीते सोमवार (11 मई) को नेपाल के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान तुर्की एयरलाइंस के A330 विमान के लैंडिंग गियर में आग लग गई, हालांकि संबंधित विमान क्षतिग्रस्त होने से बच गया. एयपोर्ट पर तैनात दमकल कर्मियों ने पहिए में लगे आग पर काबू पाया. संबंधित विमान के सभी 277 यात्री और 11 चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया.

नेपाल की राजधानी काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एक अफसर ने पहले बताया था कि विमान के दाहिने लैंडिंग गियर में आग लग गई थी और आपातकालीन दल उसे काबू करने में सफल रहा. हवाई अड्डे के अफसर ने नाम न छापने की शर्त पर बात की, क्योंकि उन्हें पत्रकारों से सार्वजनिक रूप से बात करने की इजाजत नहीं थी. हालांकि, एयरलाइन ने अपने बयानों में कहा कि आग नहीं लगी थी, और शुरुआती जांच से पता चला कि लैंडिंग गियर से निकलने वाला धुआं हाइड्रोलिक उपकरणों में खराबी की वजह था.

तुर्की एयरलाइन ने बताया कि एहतियात के तौर पर यात्रियों को स्लाइड के जरिए बाहर निकाला गया. हवाई अड्डे को सोमवार (11 मई) की सुबह बंद कर दिया गया था, लेकिन लगभग दो घंटे बाद इसे फिर से खोल दिया गया. विमान को हवाई अड्डे के एक सुरक्षित क्षेत्र में हटा दिया गया था. सोमवार को बाद में उड़ानें अपने तय समय पर संचालित होने लगीं.

Add Zee News as a Preferred Source

तुर्की की राजधानी इस्तांबुल से आए इस एयरबस A330 विमान में 277 यात्री और 11 चालक दल के सदस्य सवार थे. एयरलाइन के एक बयान में कंपनी के अधिकारी याह्या उस्तुन के हवाले से कहा गया, "यात्रियों को निकालने की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो गई और किसी के घायल होने की खबर नहीं है."

उन्होंने कहा, "वापसी के लिए एक अतिरिक्त उड़ान की योजना बनाई गई है, जबकि हमारी टीमों ने विमान की तकनीकी जांच शुरू कर दी है." उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच से संकेत मिला है कि धुआं हाइड्रोलिक पाइप में तकनीकी खराबी के कारण हुआ था. नेपाल में विमान दुर्घटनाएं अपेक्षाकृत अधिक होती हैं, क्योंकि यहां का पहाड़ी इलाका और बदलता मौसम उड़ान की स्थितियों को कठिन बना देता है.

साल 2015 में, काठमांडू में घने कोहरे के बीच उतरते समय तुर्की एयरलाइंस का एक विमान फिसलन भरी रनवे से फिसल गया था, जिसके कारण हवाई अड्डा कई दिनों तक बंद रहा. किसी के घायल होने की खबर नहीं थी, और बाद में विमान को हवाई अड्डे से हटाकर एक संग्रहालय में बदल दिया गया.