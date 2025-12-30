तुर्की में आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, सर्च ऑपरेशन के दौरान सैंकड़ों को दबोचा

Advertisement
Turkey News: तुर्की पुलिस ने एक सर्च ऑपरेशन के दौरान सैंकड़ों की तादाद में इस्लामिक स्टेट (IS) के आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है. इससे पहले सोमवार (29 दिसंबर) को एक सर्च ऑपरेशन के दौरान तुर्की पुलिस और IS के आतंकियों के बीच हिंसक संघर्ष हुआ था. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Dec 30, 2025, 02:32 PM IST

Turkey News: तुर्की पिछले कुछ दिनों में लगातार इस्लामिक स्टेट (IS) के आतंकवादियों के खिलाफ अभियान चला रहा है. इस कड़ी में तुर्की पुलिस ने मंगलवार (30 दिसंबर) को इस्तांबुल और अंकारा से सौ से ज्यादा आतंकवादियों को गिरफ्तार किया. 

अधिकारियों ने बताया कि तुर्की पुलिस ने इस्लामिक स्टेट ग्रुप (IS) के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किए, जिसमें सौ से ज़्यादा संदिग्धों को हिरासत में लिया गया. इस्तांबुल के मुख्य अभियोजक कार्यालय ने कहा कि मंगलवार को पुलिस ने इस्तांबुल और दो अन्य प्रांतों में 114 ठिकानों पर एक साथ छापे मारे, जिसमें 110 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया. उन्होंने कहा कि गिरफ्तार किए गए कुछ लोग यालोवा में पुलिस पर गोली चलाने वाले आतंकवादियों से जुड़े थे, जबकि अन्य पर नए साल के आसपास संभावित हमलों की योजना बनाने का शक था. 

इस सर्च ऑपरेशन से पहले सोमवार (29 दिसंबर) को तुर्की के उत्तर-पश्चिमी प्रांत यालोवा में IS के आतंकियों और तुर्की पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई थी. इस हिंसक झड़प में तुर्की के तीन पुलिस अधिकारी और 6 IS आतंकवादी मारे गए थे.

जब पुलिस ने उत्तर-पश्चिमी प्रांत यालोवा में IS आतंकियों के एक ठिकाने पर छापा मारा, इस दौरान तुर्की पुलिस के आठ अन्य अधिकारी और एक नाइट गार्ड घायल हो गए. अधिकारियों ने बताया कि तुर्की ने पिछले हफ्ते संदिग्ध IS सेल के खिलाफ कई ऑपरेशन शुरू किए हैं, ऐसी रिपोर्टों के बाद कि आतंकवादी क्रिसमस और नए साल के जश्न को निशाना बनाकर हमले की योजना बना रहे थे.

अभियोजक कार्यालय ने बताया कि हिरासत में लिए गए कई लोगों पर चैरिटी की आड़ में पैसे इकट्ठा करने और उसे सीरिया में IS से जुड़े नेटवर्क को भेजने का शक है. अंकारा में पुलिस ने छापे में 17 संदिग्धों को हिरासत में लिया, जिसमें 11 विदेशी नागरिक शामिल हैं, और कहा कि पुलिस को डिजिटल सामग्री मिली है जो उन्हें संघर्ष क्षेत्रों में IS लड़ाकों से जोड़ती है.

IS ने तुर्की में कई जानलेवा हमले किए हैं, जिनमें सबसे खास 1 जनवरी, 2017 को नए साल के जश्न के दौरान इस्तांबुल के एक नाइटक्लब में हुई गोलीबारी है, जिसमें 39 लोग मारे गए थे.

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं.

