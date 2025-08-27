Turkey ने सुझाया Israel को लाइन पर लाने का तरीका; मंत्री बोले उठाना चाहिए ये कदम

Turkey: इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त किसी की नहीं सुन रहे हैं. सूत्रों के हवाले से खबर है कि अमेरिका भी उनकी हरकतों से ज्यादा खुश नहीं है. अब इस्लामिक मु्ल्क तुर्की के विदेश मंत्री ने उन्हें लाइन पर लाने का एक तरीका सुझाया है. हाकान फिदान ने सोमवार को कहा कि इस्लामी देशों को मिलकर इज़राइल की संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) की बैठकों और गतिविधियों में भागीदारी को निलंबित करने के लिए कदम उठाने चाहिए.

इमरजेंसी मीटिंग में सुझाव

फिदान सऊदी अरब की राजधानी रियाद में आयोजित इस्लामी सहयोग संगठन (OIC) के विदेश मंत्रियों की आपात बैठक में बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि फ़िलिस्तीनियों को इज़राइल के गाज़ा में चल रहे नरसंहार और वेस्ट बैंक में बढ़ती बस्तियों की हिंसा से बचाने के लिए सामूहिक कार्रवाई की ज़रूरत है.

फिदान ने कहा कि इस बैठक का मक़सद तीन अहम मुद्दों पर फोकस है. जंग को रोकना, मुस्लिम उम्माह की एकजुट प्रतिक्रिया तैयार करना और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को सक्रिय करना.

गाजा में पांच लाख लोग भुखमरी का शिकार

तुर्की मंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि ग़ज़ा में इज़राइल की नरसंहार जैसी आक्रामकता जारी है, जहां पांच लाख लोग भुखमरी का सामना कर रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र ने अब आधिकारिक तौर पर वहां अकाल घोषित कर दिया है. उन्होंने कहा कि हमास पहले ही क़तर और मिस्र के जरिए प्रस्तावित सीजफायर प्लान को कबूल कर चुका है, लेकिन इज़राइल अब भी "फ़िलिस्तीन को मिटाने" की कोशिश कर रहा है.

फिदान ने कहा, "हमें फ़िलिस्तीन की मान्यता को मज़बूत करने और उसे संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता दिलाने के प्रयासों को आगे बढ़ाना चाहिए. साथ ही, महासभा में इज़राइल की भागीदारी को निलंबित करने की पहल करनी चाहिए.”

OIC ने जारी किया बयान

बैठक के बाद OIC विदेश मंत्रियों ने एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि सदस्य देशों को यह जांच करनी चाहिए कि क्या इज़राइल की UN सदस्यता, उसके द्वारा चार्टर और प्रस्तावों के लगातार उल्लंघन के बावजूद, वैध है या नहीं. बयान में कहा गया कि इज़राइल की संयुक्त राष्ट्र सदस्यता को निलंबित करने के कोशिश भी तेज़ किए जाने चाहिए.

UN चार्टर और इतिहास

संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 5 और 6 के अनुसार, अगर कोई सदस्य देश बार-बार चार्टर के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है तो उसकी सदस्यता निलंबित या रद्द की जा सकती है. हालांकि इसके लिए सुरक्षा परिषद की सिफारिश ज़रूरी होती है, जहां अमेरिका समेत पांच स्थायी सदस्य वीटो का अधिकार रखते हैं.

लेकिन इतिहास में एक और रास्ता अपनाया गया था. 1974 में अपार्थाइड दक्षिण अफ्रीका को महासभा ने अपने कामकाज से निलंबित कर दिया था. तब सुरक्षा परिषद ने वीटो कर दिया था, लेकिन महासभा ने दक्षिण अफ्रीका को अपनी बैठकों में शामिल नहीं होने दिया. यह निलंबन 1994 तक जारी रहा.