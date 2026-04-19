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अमेरिका ईरान में कब तक होगा सीजफायर? तुर्की के उपराष्ट्रपति ने कर दिया क्लियर

Turkey on Iran US Ceasefire: अमेरिका-ईरान तनाव के बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर सख्ती बढ़ा दी है. जहाजों के लिए नई शर्तें लागू की गई हैं. इस बीच तुर्की के उपराष्ट्रपति ने कहा कि समझौते के बिना हालात सामान्य नहीं होंगे. इसका असर वैश्विक व्यापार और भारत की ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ रहा है. उन्होंने ईरान अमेरिका में सीजफायर को लेकर बड़ा बयान दिया है. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 19, 2026, 04:02 PM IST

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तुर्की के उपराष्ट्रपति जेवदेत यिलमाज (फाइल फोटो)
तुर्की के उपराष्ट्रपति जेवदेत यिलमाज (फाइल फोटो)

Iran US Ceasefire Talks: मिडिल ईस्ट में तनाव फिर से बढ़ने लगा है. अमेरिका और इजरायल ने महज अपने फायदे के लिए दुनिया को जंग की आंग में धकेल दिया है. इस जंग के का दुनिया के कई देशों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से असर दिखाई देने लगा है. इस समय सबकी नजर अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर को लेकर होने वाली बातचीत पर टिकी है. 

दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रूट स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ईरान ने अमेरिका-इजरायल की उग्र नीतियों की वजह से फिर से बंद कर दिया है. वेस्ट एशिया में जारी तनाव के बीच अब हालात ऐसे मोड़ पर पहुंच गए हैं, जहां हर फैसला वैश्विक व्यापार और तेल सप्लाई को सीधे प्रभावित कर रहा है. इसका असर भारत में देखने को मिल रहा है. होर्मुज बंद होने और अरब देशों के गैस और पेट्रोलियम के उत्पादन में कटौती की वजह से देश के कई हिस्सों में रसोई गैस किल्लत हो गई है. 

इस बीच सीजफायर को लेकर तुर्की के उपराष्ट्रपति जेवदेत यिलमाज का बड़ा बयान सामने आया है. उपराष्ट्रपति जेवदेत यिलमाज ने अमेरिकी समाचार संस्था एसोसिएटेड प्रेस से बातचीत में कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच कई जटिल मुद्दों पर बातचीत होना अब भी बाकी हैं. उन्होंने भरोसा जताया कि दोनों देशों के बीच बातचीत जारी रहेगी, लेकिन साथ ही यह भी माना कि इतने बड़े और व्यापक मुद्दों का समाधान जल्दी नहीं हो सकता. जेवदेत यिलमाज के मुताबिक, सभी देश चाहते हैं कि बातचीत जल्द खत्म हो, मगर हकीकत यह है कि इसमें समय लगेगा.

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तुर्की के उपराष्ट्रपति जेवदेत यिलमाज ने यह कहकर हलचल मचा दी कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच कोई ठोस समझौता होता है, तभी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के जरिए जहाजों की आवाजाही पूरी तरह सामान्य हो पाएगी. उन्होंने कहा कि मौजूदा समस्या की जड़ जारी जंग है और जब तक यह खत्म नहीं होगा, तब तक हालात सामान्य होना मुश्किल है.

इसी बीच, ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने भी एक अहम बयान जारी किया है. परिषद के मुताबिक, पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए हाल ही में तेहरान का दौरा किया और कुछ प्रस्ताव ईरान के सामने रखे. हालांकि इन प्रस्तावों का पूरी जानकारी सामने नहीं आई है और ईरान ने अभी तक कोई फाइनल जवाब भी नहीं दिया है.

ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि आगे की बातचीत तभी मुमकिन है, जब अमेरिका अपने कड़े रुख में नरमी लाए और अपनी मांगों को जमीन की हकीकत के मुताबिक ढाले. परिषद का यह भी कहना है कि जब तक जंग पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती और क्षेत्र में स्थायी शांति कायम नहीं होती, तब तक वह होर्मुज पर अपना पूरा कंट्रोल बनाए रखेगा.

ईरान ने यह भी साफ किया कि इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों की पूरी जानकारी इकट्ठा की जाएगी, उन्हें इस रास्ते से आवाजाही के लिए प्रमाण पत्र लेना होगा और साथ ही शुल्क भी देना होगा. इसके अलावा ईरान ने अमेरिकी नौसेना के जरिये की गई घेराबंदी को सीजफायर का उल्लंघन बताया है और कहा है कि जब तक यह खत्म नहीं होता, तब तक इस अहम समुद्री रास्ते को पूरी तरह खोलना मुमकिन नहीं होगा.

यह भी पढ़ें: दुनिया की रफ्तार पर लगने वाला है ब्रेक, ईरान जंग में उलझाकर गायब कर दिए 50 करोड़ बैरल तेल

यह भी पढ़ें: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान की नई शर्तें, जहाजों को टोल के बिना नहीं मिलेगी एंट्री

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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