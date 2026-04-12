ईरान के बाद तुर्की ने खोला मोर्चा; नेतन्याहू समेत 35 इजरायली अधिकारियों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई

Israel Turkey Tensions: तुर्की ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-ग्विर समेत 30 अन्य इजरायली अधिकारियों के खिलाफ गज़ा नरसंहार, यातना और मानवीय सहायता ले जा रहे 'ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला' पर हमला करने को लेकर आरोप तय किए हैं. मानवीय सहायता ले जा रहे इस आरोप-पत्र में हर संदिग्ध के लिए आजीवन कारावास और 4,596 साल तक की जेल की सज़ा की मांग की गई है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें
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Israel Turkey Tensions: तुर्की ने बीते शुक्रवार (10 अप्रैल) को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू समेत 35 अन्य अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. तुर्की ने सितंबर 2025 में मानवीय सहायता ले जा रहे 'ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला' पर अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में इजरायल द्वारा हमला करने, गज़ा में नरसंहार करने को लेकर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्यूह, रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-गविर समेत 35 अन्य अधिकारियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं. इस आरोप-पत्र में हर संदिग्ध के लिए आजीवन कारावास और 4,596 साल तक की जेल की सज़ा की मांग की गई है.
तुर्की की इस कार्रवाई के बाद इजरायल भड़क गया. इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू, रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-ग्विर ने तीखी प्रतिक्रिया दी. नेतन्यूह ने कहा, "मेरे नेतृत्व में इज़राइल, ईरान के आतंकी शासन और उसके गुर्गों से लड़ना जारी रखेगा-ठीक उसके विपरीत, जैसा कि एर्दोगन करते हैं, जो उन्हें पनाह देते हैं और अपने ही कुर्द नागरिकों का नरसंहार करते हैं."
वहीं, इजरायल काट्ज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर लिखा, "यह कितनी बड़ी बेतुकी बात है. मुस्लिम ब्रदरहुड का एक सदस्य, एक ऐसा व्यक्ति (तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन) जिसने कुर्द लोगों का नरसंहार किया है, इज़रायल पर नरसंहार का आरोप लगा रहा है; जबकि इज़रायल तो हमास में मौजूद उसके ही साथियों के खिलाफ अपनी रक्षा कर रहा है. इज़रायल पूरी ताकत और दृढ़ता के साथ अपनी रक्षा करना जारी रखेगा—और एर्दोगन के लिए यही बेहतर होगा कि वे चुपचाप बैठें और खामोश रहें."
गौरतलब है कि तुर्की ने 'समुद्री क़ानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन' और अपने दंड संहिता के तहत इस मामले की जांच शुरू की है. तुर्की के संचार प्रमुख बुरहान ettin दुरान ने नेतन्याहू पर इस क्षेत्र को अस्थिरता की ओर धकेलने का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें "मानवता के ख़िलाफ़ अपराधों" के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा. इससे पहले इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने गज़ा में नरसंहार को लेकर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू, पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट और आर्मी चीफ के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर चुका है.