यरूशलम से मिले पत्थर पर मुसलमानों का हक, इजराइल को नहीं देगा Turkey
Zee SalaamMuslim World

Turkey: तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने कहा है कि वह  2,700 साल पुराना पत्थर कभी भी इजराइल को नहीं लौटाएगा. इजरइल हमेशा से इस पत्थर पर हक जमाता आया है. पूरी खबक पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 21, 2025, 02:26 PM IST

Turkey: तुर्किये के राष्ट्रपति एर्दोआन ने शुक्रवार को साफ़ कहा कि उनका देश इज़रायल को यरूशलम से मिली 2,700 साल पुरानी सिलोआम या सिलवान शिला-लेख कभी नहीं लौटाएगा. यह स्टोन मौजूदा वक्त में इस्तांबुल के पुरातत्व संग्रहालय में रखी है और उस समय मिली थी जब यरूशलम ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था.

कितनी पुरानी है शिलालेख

यह शिला-लेख 19वीं सदी के अंत में यरूशलम की एक प्राचीन जल सुरंग (सिलोआम टनल) से मिला था. चूना पत्थर की बनी यह टेबल बताती है कि यह सुरंग कैसे बनाई गई थी. 1880 में खोज के बाद इसे कॉन्स्टेंटिनोपल (अब इस्तांबुल) ले जाया गया था.

इजरइल लंबे वक्त से कर रहा कोशिश

इज़रायल लंबे समय से इस शिला को वापस पाने की कोशिश करता रहा है. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को सिलवान इलाके में एक पुरातात्विक सड़क के उद्घाटन के मौके पर कहा कि डेड सी स्क्रॉल  के बाद यह खोज इज़रायल की “सबसे महत्वपूर्ण” धरोहरों में से है.

नेतन्याहू ने पहले पीएम का किया जिक्र

नेतन्याहू ने 1998 की अपनी कोशिश का ज़िक्र करते हुए कहा कि उस समय उन्होंने तुर्की के तत्कालीन प्रधानमंत्री मेसुत यिल्माज़ से शिला के बदले हज़ारों ओटोमन कलाकृतियां देने की पेशकश की थी. लेकिन बाद में यिल्माज़ ने मना कर दिया और कहा कि एर्दोआन के नेतृत्व में बढ़ते इस्लामी समर्थन आधार को देखते हुए यह सौदा गुस्सा पैदा करेगा.

नेतन्याहू और एर्दोगान के बीच ज़ुबानी जंग

नेतन्याहू ने हालिया भाषण में कहा,"मिस्टर एर्दोआन, यह आपकी नहीं, हमारी नगरी है और हमेशा हमारी रहेगी." इसके जवाब में एर्दोआन ने नेतन्याहू पर नफ़रत फैलाने का आरोप लगाया और कहा, "वह बेहयाई से शिला की मांग कर रहे हैं, लेकिन हम न वह शिला देंगे और न ही यरूशलम की एक कंकरी भी." उन्होंने आगे कहा,"हम मुसलमान कभी पूर्वी यरूशलम पर अपने अधिकार से पीछे नहीं हटेंगे."

यरूशलम का पुराना शहर यहूदियों, मुसलमानों और ईसाइयों-तीनों धर्मों के लिए पवित्र स्थल है. यही इलाका इज़रायल-फ़िलिस्तीन संघर्ष का सबसे संवेदनशील केंद्र माना जाता है और अक्सर तनाव और हिंसा का कारण बनता है.

