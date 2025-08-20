गजा के शहीद बच्चों के नाम 420 करोड़ की कुर्बानी; तुर्की एक्टर बुराक ने ठुकराई इजराइली डील
गजा के शहीद बच्चों के नाम 420 करोड़ की कुर्बानी; तुर्की एक्टर बुराक ने ठुकराई इजराइली डील

Turkish Actor Burak Supports Gaza: तुर्की सुपरस्टार बुराक ओज़चिवित ने इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए इज़राइली समर्थित कंपनी के 420 करोड़ रुपये के विज्ञापन ऑफर को ठुकरा दिया. बुराक और उनकी बीवी फह्रिये ने यह ऑफर गजा पर हो रहे अत्याचार के विरोध में ठुकराया, जिससे दुनियाभर में उनकी सराहना हो रही है.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Aug 20, 2025, 12:53 AM IST

बुराक ओज़चिवित और उनकी बीवी Fahriye Evcen ने ठुकराई इजराइली डील
बुराक ओज़चिवित और उनकी बीवी Fahriye Evcen ने ठुकराई इजराइली डील

 

Turkish Actor Burak Supports Gaza: गजा पर बरसते बम और मासूम बच्चों की लाशों के बीच तुर्की के मशहूर अभिनेता बुराक ओज़चिवित ने इंसानियत का ऐसा पैग़ाम दिया है, जिसने दुनिया भर में चर्चा छेड़ दी. जब इजराइली समर्थित कंपनियों ने उन्हें करोड़ों का लालच दिया, तो बुराक ने साफ इंकार कर दिया कि इंसानियत बिकाऊ नहीं है. उनके इस कदम की खूब तारीफ हो रही है. 

दरअसल, तुर्की के सुपरस्टार बुराक ओज़चिवित और उनकी बीवी फह्रिये ओज़चिवित ने इजराइल को समर्थन देने वाली एक कंपनी के 150 मिलियन लीरा (करीब 420 करोड़ रुपये) के भारी-भरकम विज्ञापन ऑफर को ठुकरा दिया. माना जा रहा है कि बुराक किसी ड्रामे के एक सीजन की 30 कड़ियों में काम करके भी इतनी रकम नहीं कमा पाते. वह हर एपिसोड के लिए लगभग 4 मिलियन लीरा चार्ज करते हैं, यानी कुल रकम मुश्किल से 120 मिलियन तक पहुंचती है.

यूरोपीय संस्कृति में पले-बढ़े होने के बावजूद बुराक हमेशा अपने नेकदिल और इंसानियत भरे स्वभाव के लिए जाने जाते हैं. यही बुराक ओज़चिवित हैं, जिन्होंने तुर्की के ऐतिहासिक धारावाहिक कुरुलुस़ उस्मान में खिलाफ़त-ए-उस्मानिया के संस्थापक उस्मान गाजी का किरदार निभाकर दुनिया भर में पहचान बनाई.

कौन हैं बुराक ओज़चिवित?

अगर आप तुर्की फिल्मों और टीवी सीरीज के दीवाने हैं तो 'बुराक ओज़चिवित' का नाम जरूर सुना होगा. पर क्या आप जानते हैं कि ये तुर्की का हैंडसम हीरो सिर्फ एक बेहतरीन एक्टर ही नहीं बल्कि एक समय का सुपरमॉडल भी रहा है? आइए जानते हैं कैसे एक फोटोग्राफी का स्टूडेंट बन गया पूरी दुनिया का क्रश. जिसके आज पूरी दुनिया में करोड़ों फैंस हैं.

बुराक ओज़चिवित: एक नजर में स्टारडम की कहानी

बुराक ओज़चिवित का जन्म 24 दिसंबर 1984 को तुर्की के इस्तांबुल शहर में हुआ. वे मूल रूप से गाजियांतेप से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने काजिम इश्मेन हाई स्कूल से पढ़ाई की और फिर मार्मारा यूनिवर्सिटी के फाइन आर्ट्स फैकल्टी में फोटोग्राफी की पढ़ाई की.

बुराक ने 2003 में 'बेस्ट मॉडल ऑफ तुर्किए' प्रतियोगिता में भाग लिया और उन्हें सबसे संभावनाशील मॉडल (Most Promising Model) चुना गया. इसके बाद उन्होंने मशहूर मॉडलिंग और टैलेंट एजेंसी 'उगुरकान एरेज एजंसी' के साथ काम शुरू किया.

साल 2005 में बुराक ओज़चिवि ने फिर से उसी प्रतियोगिता में भाग लिया और 'बेस्ट मॉडल ऑफ तुर्किए' का खिताब जीत लिया. इसके बाद उन्हें 'बेस्ट मॉडल ऑफ द वर्ल्ड' प्रतियोगिता में तुर्की का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, जहां वे दुनिया के दूसरे सबसे अच्छे मॉडल घोषित किए गए. उन्होंने Faruk Saraç, Abbate, Tween, Network जैसे अंतरराष्ट्रीय ब्रांड्स के साथ भी काम किया.

एक्टिंग में मचाय धमाल

मॉडलिंग से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखते हुए बुराक ने सबसे पहले "Eksi 18" नाम के टीवी सीरीज में नौजवान पुलिस ऑफिसर मुरात का किरदार निभाया. इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा.

बुराक ओज़चिवित ने अपने करियर में कई यादगार किरदार निभाकर दर्शकों का दिल जीता है. उन्होंने 2007 में कॉमेडी-रोमांस सीरीज़ Zoraki Koca से लोगों को खूब हंसाया, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया. उसी साल उन्होंने हॉरर फिल्म Musallat में दमदार परफॉर्मेंस दी, जिससे उनकी अभिनय क्षमता का दूसरा पहलू सामने आया. 2008 में ग्रामीण पृष्ठभूमि पर बनी सीरीज Baba Ocağı में उन्होंने 'गुवेन' का किरदार निभाया. इसके बाद 2010-11 में तुर्की की मशहूर सीरीज Küçük Sırlar (तुर्की की Gossip Girl) में उन्होंने 'Çetin' का किरदार निभाकर नौजवान दर्शकों के बीच लोकप्रियता हासिल की.

2011-12 में ऐतिहासिक ड्रामा Muhteşem Yüzyıl में ‘Malkoçoğlu’ की भूमिका ने उन्हें और भी चर्चित बना दिया. फिर 2013 में Çalıkuşu में 'Kamuran' की रोमांटिक भूमिका ने दर्शकों को भावुक कर दिया. 2015 में उन्होंने अपनी बीवी फह्रिये एवचेन के साथ फिल्म Aşk Sana Benzer में रोमांस का जलवा दिखाया., लेकिन 2015 से 2017 तक प्रसारित हुए सीरीज Kara Sevda ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई. यह शो तुर्की का पहला ऐसा शो बना, जिसने Emmy Award जीतकर इतिहास रच दिया.

भारत समेत कई देशों में फेमस

बुराक ने 2017 में 'Çalıkuşu' में उनकी को-स्टार रहीं फह्रिये एवचेन से शादी की. यह जोड़ी तुर्की की सबसे पॉपुलर और ग्लैमरस जोड़ियों में गिनी जाती है. उनका एक बेटा भी है करन. बुराक ओज़चिवित इंस्टाग्राम पर भी खूब एक्टिव रहते हैं. उनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं और हर पोस्ट कुछ ही मिनटों में वायरल हो जाता है. वे न सिर्फ तुर्की बल्कि भारत, मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया और यूरोप तक बेहद लोकप्रिय हैं.

